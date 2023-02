OPINIÓN Con voz propia: Ángeles Carnestolendas en ARCOS #24Feb

Con el reportaje de la periodista Ángela Zago que llevó a libro la acción subversiva de la trágica Acción del 4 Febrero de 1992, liderada por 5 comandantes del Ejército guiados por Hugo Chávez Frías.

Dicho texto que pudo ser del día de carnaval “porque comenzaron a caerse las máscaras”, sirvió “de cabecera a los nuevos rebeldes”.

Algunos reflexionarían con el libro de igual título se da “la plácida rutina diaria de su conservador se ve interrumpida por una serie de misteriosos desórdenes y extrañas desapariciones, que nos conducen hasta los ambientes revolucionarios del París de principios de siglo. Fin del mundo”

En nuestra búsqueda documental recurrimos a la Biblia que trata de los ángeles caídos. En el cristianismo, un ángel caído es un ángel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios. Estos, conforme al cristianismo, fueron expulsados del cielo arrancándoles las alas”

Nominando a los golpistas del 4f, Ángela Zago invoca a la licenciada Herna Mercedes Marksman historiadora, nativa del Callao Estado Bolívar, licenciada en Historia con post grado en la materia en obtuvo Magna Cum Laude en la UCV. Con ella el comentado libro “hubiera sido bastante difícil de realizar”. Ángela está fuera de Venezuela con su esposo el comunicador de televisión Napoleón Bravo, a quien con groseros insultos el malhechor Capitán Cabello Rondón en su programa con el “mazo dando” mandamás del partido oficialista; y Herma, decepcionada rompió con quien Hch tuvo relación amorosa y se alejó y del MBR-200.

A lo Rey Mida: “yo todo lo que toco lo destruyo”, advirtió Chc a Merma.

“Hch es un hombre sin valores, ambicioso, desagradecido, desleal”, manifestó para el libro “Chávez me utilizó”, entre calificados cargos del doctor Agustín Blanco Muñoz, coordinador de la Cátedra Pío Tamayo, coordinador del y de la investigación Revolución, democracia y socialismo. Es el autor del texto que por parte nuestra estimamos autobiográfico “Habla el comandante.

Revelador es el testimonio del movimiento 4f “porqué insurgimos”, que los golpistas confiesan lo hicieron “por una Democracia mejor, nunca por el comunismo que ahora le quieren poner la careta del socialismo del siglo XXI”.

Consolidado en la Presidencia de la República flamantemente rechazó tal propuesta y más que el disfraz, en su adquirida ideología de se definió comunista de la entonces URSS y de la China, en alianza de Fidel Castro.

Tomado el poder que delegó en su determinada gravedad de su salud que le causó la muerte, en los sumisos que lo Santifican como supremo, eterno.

Paro el narco-régimen-militar-corrupto (NRMC), amenazan que no dejarán el mando, que hoy someten a una hambuna.

Unos $ 3 mil 200 millones reclama para acceder al diálogo el usurpador Nicolás Maduro, cantidad que ni supera los $ 350 mil millones, en operaciones delictivas de lavados recibidos por su paisano testaferro Alex Saab, preso en EEUU.

“La rebelión de los ángeles” con testimonios, escritos a mano, de los cinco comandantes y protagonistas recluidos en el Cuartel San Carlos y 12 separados de allí y enviados a la Cárcel de Yare, “recordarán con alegría y tristeza has recogido (Hch a Ángela Zago) en este maravilloso libro”. Allí se reseña lo sucedido el 4F-92. De los 5 Tcnles sobreviven Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos y Jesús Urdaneta Hernández (frustrado). Fallecieron el jefe Hugo Chávez Frías, de cáncer y Jesús Ortiz Contreras, en accidente de tránsito en París, donde cumplía misión del Gobierno del Presidente Rafael Caldera.

(IN) Memoria: El general ex ministro de la defensa Jorge García Carneiro, gobernador de La Guaira, nombre pretenden darle a la entidad. Despojan el de José María Vargas de la institucionalidad no proveniente del mundo militar, que presidió comisión encargada de exhumar en Colombia los restos del Libertador y conducirlos a la Patria.

Alberto Jordán Hernández

