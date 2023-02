Ministra de Educación no aparece mientras educadores están en las calles protestando #27Feb

Ninguna respuesta tiene hasta ahora a los trabajadores de la educación la titular del Ministerio, Yelitze Santaella, quien no da señales de vida, declaró a El Impulso el profesor y abogado Falime Hernández, quien afirmó que esta semana prosiguen las manifestaciones en reclamo por un salario digno y suficiente, así como por sus beneficios conculcados por el Estado venezolano.

El presidente de la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined) dijo que existe gran preocupación porque hasta ahora la funcionaria no ha convocado a los gremios, ni siquiera a la comisión representativa que se reúne con ella.

Es una situación complicada porque al no haber respuesta los trabajadores de la educación, encabezados por los docentes, siguen protestando en todo el país como lo ha venido haciendo desde el 9 de enero de este año cuando se cansaron de esperar que se les solucionaran los problemas, que han venido siendo planteados sistemáticamente.

El mayor problema es que tanto el docente como el resto de los trabajadores del sector educativo cada vez ganan menos, ya que, como todos sabemos, el dólar todos los días tiene un precio mayor.

Si el salario se le disminuye diariamente por efectos del costo del dólar, es menos su capacidad de adquisición de los comestibles, porque se está trabajando para comer, ya que los ingresos no permiten sino comprar algunos alimentos para no morir de hambre.

No sabemos si la estrategia del gobierno es darle largas y largas a la situación tratando de que los manifestantes pierdan la esperanza de ser atendidos en sus planteamientos y se acabe la protesta, pero lo que se ha acordado en los gremios es continuar la lucha.

Hasta ahora el silencio que ha mostrado el gobierno y particularmente la ministra de Educación, no ha funcionado, ya que la protesta se mantiene en todo el país.

Es una irresponsabilidad de Nicolas Maduro y de la vicepresidenta también porque se ve que no tienen capacidad para dar respuesta, añadió el dirigente gremial. Es inentendible porque pareciera que no les importa la tragedia que están sufriendo el trabajador y sus familiares, así como la situación de daño que se le causa al país al no tener un proceso educativo normal como debe ser.

Es muy grave que se hayan paralizado las negociaciones que existían para la nueva contratación colectiva, desde mediados del año pasado, expresó. Hasta entonces habían sido aprobadas 17 cláusulas y quedaban por discutir las más importantes que son de tipo económico, en las cuales radica el problema, ya que los trabajadores están pidiendo el salario que les permita además de la alimentación, vestimenta, calzado y servicios indispensables para ellos y sus familias, tal como lo establece la propia Constitución. La cual fue suscrita por Maduro y está obligado a ser el primero en cumplirla y hacerla cumplir estrictamente.