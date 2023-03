PulsoEmpresarial Manuel Alejandro Rangel presenta el segundo tomo de su original método de Caracas venezolanas

El reconocido músico Manuel Rangel anuncia el lanzamiento mundial del segundo tomo de 5 movimientos son la Clave: método de su autoría ideado para representar visualmente la práctica interpretativa de las maracas venezolanas, siguiendo un sistema adecuado a la técnica del instrumento, factor que se ha transmitido por tradición oral.

Este libro, cuyo primer tomo fue presentado en agosto de 2017 en Mirecourt, Francia, ha obtenido gran acogida en talleres, clases magistrales, conferencias y conciertos realizados en los conservatorios de música de Tatuí, Brasil; Conservatorio de Música de Tomar, Portugal; Academia de Música Castelo de Paiva de Oporto, Portugal; la Escuela Superior de Música de Catalunya, Barcelona, España; la Escuela de Música de Benisano, Valencia, España; Conservatorio Nacional de Lima, Perú; Berklee College of Music, Boston, EEUU; Scottsdale Community College of Phoenix, Arizona, EEUU; Kalos Music and Art School, Miami, Florida, EEUU; Michigan State University, EEUU; University of Kentucky, EE. UU.; Vanderbilt University, EEUU; GuildHall School of Music and Drama Londres, Inglaterra; Conservatorio de Clermont Ferrand, Francia; Stage de Música Criolla Venezolana en Mirecourt, Francia, y Théâtre De France Saint Christophe D’Allier, entre otros espacios.

“En los últimos cinco años, esta metodología sistematizada y diseñada para las maracas venezolanas, ha permitido a cientos de personas alrededor del mundo adentrarse en las más profundas raíces de la música tradicional de mi país, de la mano de las maracas. Esto ha sido posible gracias a la gramática musical que he organizado y compartido en un bigrama, permitiéndole al lector entender con claridad la coordinación, coreografía y contrapunto rítmico que naturalmente viven en este instrumento. Con tan solo cinco movimientos básicos y tres simbologías que definen al movimiento, el maraquero logra una independencia motriz vital y exitosa al permutar dichos movimientos y así obtener las primeras veinticinco combinaciones básicas de esos cinco primeros movimiento”, comenta Rangel.

En el segundo tomo: 200 Combinaciones. Método de maracas venezolanas. 5 Movimientos son la Clave, este maraquero de depurado estilo busca seguir expandiendo recursos académicos para las maracas venezolanas que permitan incorporarlas en múltiples manifestaciones musicales tradicionales, clásicas, contemporáneas y experimentales a distintas culturas del mundo.

Cómo asienta en el prólogo el doctor Barak Schmool, profesor del departamento de Jazz de la Royal Academy of Music, de Londres, un trabajo exhaustivo que recoge la visión creativa de un ”verdadero pionero musical, uno que inspira y educa a otros para encontrar su propia dirección. Manuel nos invita a hacer nuestras propias exploraciones y nuestros propios viajes, y estoy especialmente agradecido por eso”.

“Aquí reúno doscientas combinaciones que permiten al intérprete un catálogo extenso de posibilidades aplicables a cualquier propuesta musical, potenciando aún más el discurso interpretativo que cada ejecutante va desarrollando en las maracas”, afirma el artista, quien en este tomo también se enfoca en dar a conocer las distintas formas interpretativas de los principales maestros maraqueros venezolanos como: Andrés Coromoto Martínez, José Pérez, Trino “Chiche” Morillo, Juan Ernesto Laya “Layita” y Manuel García. Cinco exponentes de las maracas en Venezuela que han marcado una pauta importante en el crecimiento y evolución del instrumento en los últimos 65 años, incorporando propuestas y técnicas nuevas para el instrumento que hoy en día siguen estando vigentes, siendo referencia obligada para las nuevas generaciones”, dice.

Asimismo, el capítulo 4, recoge la partitura de la parte solista de las maracas en PATARUCO, “con la adaptación gramatical e interpretativa empleada durante la obra, basada en las mismas especificaciones escritas por el compositor Ricardo Lorenz en la partitura original.El tomo 200 Combinaciones. Método de maracas venezolanas. 5 Movimientos son la Clave, ya está disponible en la página web: www.manuelmaracas.com.

En Venezuela, será presentado en conservatorios y núcleos del Sistema Nacional de Orquestas de Caracas, Valencia, Barquisimeto, Mérida y San Cristóbal. Asimismo, durante su gira europea, hará lo propio en el 25 y 26 de marzo, en el Atelier de Etnomusicología de Ginebra, Suiza.