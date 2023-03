Exigen aplicar políticas públicas para prevenir el suicidio en el país #2Mar

Trabajo de www.laverdad.com

Los expertos Aaron Espinoza, presidente del Instituto de Previsión Social del Psicólogo (Inprepsi), y Víctor Méndez, presidente del Colegio de Psicólogos de Miranda, alertaron el martes que en Venezuela no hay continuidad ni uniformidad en las políticas de prevención de suicidio, que ha registrado un aumento entre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.



Durante un foro organizado por el Observatorio Social Humanitario (OSH), ambos expertos destacaron que aspectos como la situación política del país, la agudización de la crisis económica y la migración inciden directamente en la estabilidad emocional de los venezolanos.



A este delicado panorama se le suma la escasez y el alto costo de los medicamentos para tratar la ansiedad, depresión y otros trastornos mentales, advirtieron, según reportó El Nacional.

Factores



Espinoza destacó que detrás del suicidio en Venezuela se encuentran factores como el colapso económico y la crisis migratoria. «Nosotros estamos considerando el efecto de la hiperinflación, que tiene un aumento exponencial y el efecto del duelo migratorio ha generado un impacto brutal en la familia, existe una presión producto de la tristeza por la ausencia de la persona», agregó.



Explicó que uno de los nuevos grupos de riesgo es el de los maestros y trabajadores jubilados, personas que han visto reducida su capacidad de tener medios de vida, lo que les hace pensar en la idea de no poder mantenerse.



Aunque no hay cifras oficiales, Espinoza señaló que durante los últimos años los casos de suicidios entre personas de la tercera edad han registrado un repunte.



No hay estadísticas oficiales



Méndez alertó que la falta de información confiable dificulta el diagnóstico, evaluación y atención de este problema.



«En Venezuela hay una subestadística, una estadística que no es formal, que no es sostenida gubernamentalmente, no hay una estadística que nos permita identificar cuáles son los recursos psicológicos que tienen los venezolanos para enfrentar este tipo de situaciones. De esta forma, es muy difícil que se estructuren políticas de prevención y abordaje del suicidio», dijo.



Advirtió que durante los últimos meses el homicidio-suicidio ha registrado un incremento en el país y aseguró que las principales víctimas de suicidio son niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad.



«Hay un aumento sostenido de solicitudes de terapia psicológica. Los servicios de psicología hospitalarios, como el del Hospital Vargas de Caracas, están copados. El servicio de la Federación de Psicólogos de Venezuela también», señaló Méndez.

Trabajo de las oenegés

Destacó que pese al arduo trabajo que están realizando oenegés destinadas a tratar la salud mental en el país, es necesario estructurar junto al Estado una política sostenida para identificar los factores que están afectando la calidad de vida.



«El venezolano se encuentra inmerso en un contexto político-económico muy complicado y las respuestas se han restringido muchísimo, por lo que más prevalece ante esta situación conflictiva es lo impulsivo agresivo. La capacidad de respuesta del venezolano se ha visto mermada», puntualizó.

