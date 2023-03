Hisvet Fernández: «Es el peor momento de la lucha de las mujeres en Venezuela» #8Mar

Trabajo de: www.radiofeyalegrianoticias.com

Este miércoles 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Hisvet Fernández, coordinadora en Lara del Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres, aseguró que estamos en el “peor momento” en la historia de la lucha de las mujeres en Venezuela por reivindicar sus derechos.

Fernández ofreció estas declaraciones al programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, donde además recordó que el salario mínimo en Venezuela, equivalente a 5,38 dólares está por debajo de los estándares mundialmente reconocidos como condiciones de miseria.

“Eso es un indicativo realmente contundente para entender la situación que actualmente están viviendo las mujeres en Venezuela”, resaltó.

Recordó que históricamente en Venezuela las mujeres siempre han ganado menos dinero por su trabajo que los hombres, y que aún persiste esa brecha salarial.

Mujeres sin derechos humanos, según Hisvet Fernández

Según Fernández, a esta situación se suma el hecho de que la mujer en Venezuela no está atendida: “ni siquiera tenemos derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación, a la vivienda, al transporte público adecuado”

“No tenemos garantizado los derechos humanos”, sentenció.

En ese sentido, explicó que la violencia en contra no solo se encuadra en el maltrato verbal o físico directamente de la pareja o de los hombres, sino que también existe la violencia estructural del sistema, el cual ofreció libertades y derechos para toda la población, y en particular a las mujeres, pero considera que no se ha cumplido con ninguno de los derechos “que por ley y por historia nos corresponde”.

“Estamos en el siglo XXI y no se justifica que las mujeres vivamos como estamos viviendo en el país, por eso la migración venezolana es casi en un 50% de mujeres que se están yendo de Venezuela con sus conocimientos y su sabiduría a vivir en otros países”, enfatizó.

