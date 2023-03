Bolívar es uno de los estados con más limitaciones para actualizar el Registro Electoral #8Mar

Trabajo de: www.correodelcaroni.com

A propósito de venideros procesos electorales en Venezuela, la organización Voto Joven viene exigiendo la apertura de puntos del Registro Electoral (RE) en los diferentes municipios y parroquias del estado Bolívar. Sin embargo, no han tenido respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ines María Davalillo, coordinadora de Voto Joven en Bolívar, destacó que esta entidad es una de las que presenta mayores limitaciones. Si bien en todos los estados el único punto del RE habilitado permanentemente es en las Oficinas Regionales Electorales (ORE), en el caso de Bolívar las distancias en municipios del sur y oeste, más las fallas de la vialidad, el desabastecimiento de gasolina, y los gastos que implica el traslado, dificultan la movilización de quienes quieren actualizar sus datos que deben cumplir con el registro.

Davalillo consideró que debe haber, como mínimo, un punto en cada parroquia por las limitaciones de transporte que hay para los jóvenes que están en Caroní y municipios más lejanos.

«Iniciamos una campaña el 22 de julio de 2022. Fuimos a las oficinas regionales a entregar una solicitud para que se abrieran los puntos regionales. Tuvimos una alianza con la Ucab, que accedió a que allí se diera un punto móvil porque hay muchos jóvenes y es de muy fácil acceso a ellos, pero no tuvimos respuesta de parte del CNE», explicó.

También han estado ofreciendo charlas formativas para que los jóvenes entiendan la importancia de estar inscritos en el RE, además de una campaña digital para motivar la participación de los jóvenes en los procesos eleccionarios. Según estudios de Voto Joven los procesos se han enlentecido, para empeorar, desde 2007.

«Vemos que las estadísticas de cómo se viene trabajando y las condiciones para que los jóvenes puedan inscribirse, tienen más limitaciones y cada vez son más los jóvenes no inscritos. Hablar en Bolívar de cuántos son los puntos necesarios es muy cuesta arriba. Pero hablando de la extensión, necesitaríamos hasta tres puntos por parroquia y solamente tenemos la ORE», destacó.

Davalillo agregó que han estado en conversaciones con otros organismos para acompañarlos en el ejercicio de la presión para que se habiliten dichos puntos, ya que no solo beneficiaría a los jóvenes, porque no se trata solo de los que no están inscritos en el RE, sino también de ciudadanos que necesitan actualizar datos. Se habla de 8 millones de personas en el país y exterior. Además Voto Joven trabaja en otras propuestas como municipalizar el RE.

«Nos preguntamos cuál es el interés que hay, si el que los jóvenes se inscriban y participen o poner las trabas», cuestionó.

Motivación

A finales de noviembre de 2022 realizaron una actividad en la Universidad Católica Andrés Bello, para hablar con los jóvenes acerca del RE.

«No tenía muchas expectativas porque tenemos la creencia que los jóvenes no tienen interés en este espacio, pero nos dimos cuenta de que más que falta de interés, lo que hay es desinformación en este tema. Decidimos este año realizar una campaña en los colegios con alumnos de 16 y 17 años, que estén próximos a inscribirse en el RE y en las universidades para hablarles del tema», agregó.

«En la Ucab los jóvenes se acercaban a pedir información pero vemos que cuando hablamos de que el único punto es en Ciudad Bolívar, pues se hace muy complicado y no hay tanta receptividad».

La vocero de Voto Joven, hizo hincapié en que cuando se ha hecho la solicitud para que se habiliten los puntos del RE no es únicamente para los que están en Venezuela, sino también en el exterior. Y no solo para los jóvenes, sino para los que necesiten actualizar datos.

Voto Joven es una organización que busca que los jóvenes participen activamente en procesos de democracia, mas no en activismo político. Asimismo, tuvieron un encuentro con Fedecámaras para conseguir apoyo, en caso de que no abran puntos móviles, para trasladar a los jóvenes a la ORE.

