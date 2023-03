«La Mañana» celebra sus 71 Aniversario #15Mar

Trabajo de www.lamananadigital.com

Llega un 15 de Marzo una vez más, fecha de la fundación de este titán de la comunicación en Falcón.

“La Mañana” fundado en tiempos de dictadura en 1952 y destinada a recorrer caminos escarpados, difíciles y complejos como testigo prominente y fiel difusor del devenir informativo del estado Falcón, centinela fiel de la libertad de expresión y caja de resonancia del sentir profundo de este estado.

Escribir de “La Mañana” siempre me emociona, pero sobretodo me refresca el compromiso indeclinable de mantener la lucha a pesar de las adversidades para que este medio siga siendo vitrina y voz de los falconianos.

No hay duda que estos tiempos no han sido los mejores para los medios de comunicación comprometidos con la verdad y la democracia, cuyo norte ha sido informar y no simplemente agarrar línea de quienes coyunturalmente están en el poder. Muchas veces las posiciones de dignidad suelen ser costosas pero generan satisfacciones incalculables.

Ese ha sido el caso de La Mañana, hemos cruzado el desierto con la frente en alto y el compromiso intacto. Hoy 71 años después, puedo decir con orgullo que seguimos haciendo periodismo independiente y lo más importante, es un medio al servicio de los intereses de Falcón y no al de grupos económicos o del gobernador de turno.

Reconocer el esfuerzo que en cada tiempo hicieran mi abuelo Atilio Yánez Esis y mi padre Atilio Yánez Henriquez para impulsar “La Mañana” es justo y necesario.

Hoy desde la trinchera 2.0 en plena era digital mantenemos enarbolados los principios, valores y linea editorial sin ambigüedades a través de nuestro portal digital y diversas redes sociales.

Finalmente debo dar Gracias a Dios y a mi Virgen del Carmen por mantenerme firme en mis convicciones y aprovecho para saludar y felicitar a todo el personal de periodistas, reporteros, comunity’s y demás colaboradores que me acompañan en esta dura, pero noble labor de seguir manteniendo informado a todos los falconianos.

