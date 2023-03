Explosión en Minas de Colombia deja 11 mineros muertos y 10 atrapados #15Mar

En el municipio de Sutatausa ubicado en el departamento de Cundinamarca, a 76 kilómetros de la capital de Colombia, Bogotá, se encuentran las minas de Sutatausa donde la noche de este martes 14 de marzo ocurrió una explosión en tres de ellas.

Hasta el momento de este reporte se contabilizan 11 mineros fallecidos y 10 bajo los escombros, según información confirmada por autoridades colombianas. Bomberos de Cundinamarca indicaron desde el lugar que 7 mineros pudieron salir por cuenta propia, de los cuales cuatro fueron llevados a hospitales.

El gobernador de la localidad, Nicolás García Bustos, declaró que equipos de apoyos de bomberos de Cogua, Gachancipá y Chocontá han sido movilizados hasta la zona para el rescate de los mineros dada la magnitud de la explosión.

Mineros que lograron salir con vida relataron lo sucedido

“Fue una serie de explosiones. Nos bajamos del coche cuando estallaron las minas. En ese momento nosotros salíamos de turno, eran las 8:10 de la noche cuando salimos de turno. Nos bajamos del coche cuando estallaron las minas y la mina de La Golondrina. Fue una serie de explosiones (…) En la mina de nosotros había dos compañeros, pero gracias a Dios la onda no se pasó, ellos se alcanzaron a salvar».

“Está complicada la situación para rescatarlos porque me llamó un compañero de otra mina y me dijeron que faltaban 10 metros para llegar a donde estaban unos muchachos atrapados, pero el gas y el derrumbe no los dejan llegar a donde están ellos”, manifestó en horas de la madrugada uno de los sobrevivientes.

