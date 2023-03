FOTOS Colas de vehículos para surtir gasolina obstaculizan entrada principal del Colegio Padre Machado #17Mar

El director de la Unidad Educativa Arquidiocesana Colegio Padre Machado, Danny Cordero, denunció la problemática que les aqueja desde los últimos días por las largas colas de vehículos para surtir gasolina en una estación de servicio de un reconocido centro comercial de la zona.

“Esta cola ha generado muchísimo problema a la hora de entrada y salida de los estudiantes” expresó el profesor, donde acotó que se ven afectados 580 niños y jóvenes que hacen vida en la institución.

“Los padres y representantes no pueden bajarse de sus vehículos, no logran estacionar como debe ser en el rayado de la zona escolar debido a que los usuarios que se encuentran en la cola no dejan porque tienen el paso obstaculizado”, sentenció el director del colegio.

Cordero puntualizó que “la situación es bastante difícil” y efectuó un llamado a la Gobernación del estado Lara, a la Alcaldía y al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre para que les apoyen en solucionar este inconveniente que se presenta y les perjudica mayormente por la Calle 6 ya que se corre riesgo para el estudiantado por ubicarse en esta vía la entrada principal de la institución.

