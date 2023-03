 Zambrano: La Constitución siempre será «la solución» a crisis política venezolana #20Mar 

Cuando se tiene como hoja de ruta la Carta Magna, como el eje central entre sus ciudadanos en todo contexto, toda sociedad en el mundo avanza hacia niveles superiores, asegura Edgar Zambrano, primer vicepresidente de Acción Democrática (AD) en resistencia.

En efecto, desde el centro de cómputo de votos, del proceso electoral realizado para elegir delegados nacionales y regionales de la Unión Venezolana Liceísta (UVL) en el estado Lara, el dirigente nacional de la tolda blanca señaló que la norma que rige a la sociedad venezolana es clara en contemplar deberes, derechos y garantías de estricto cumplimiento.

«La defensa y protección activa del título III, capítulo I, en todo su contenido, forma parte del deber ser de la civilidad, expresándose y manifestándose en las libertades públicas. Al ciudadano sentirse coaccionado, restringido, opta en ejercicio a su libérrimo derecho a expresarse, a replicar sobre sus bases legales; la desaplicación de la ley es el motivo orientador de la protesta de los educadores venezolanos, el magisterio en la calle, el pupitre sin educandos», precisó.

Zambrano subrayó que la Constitución, desde su preámbulo categoriza en su introito, la convivencia social, política, económica, el país de los ciudadanos, «por y para las nuevas generaciones». Indicó además que la palabra, «es el timbre de la inteligencia política».

«Activar el diálogo es un reclamo nacional, no tiene por qué haber vencedores ni vencedores, triunfa la palabra, se impone la institucionalidad democrática. La torpeza sobre la columna del riesgo calculado, no es una valoración posible, cuando la ecuación popular no favorece el ejercicio gubernamental, evitemos que los esquemas panfletarios sepulten soluciones de progreso, el diálogo suscribe palabra contra violencia», manifestó.

