OPINIÓN «La hija escondida» #23Mar

El pasado 13 de marzo cumplió 20 años, una joven que su padre no ve desde que ella tenía 8 años.

El hombre de 45 años se pasa la vida soñando con ver a su hija algún día. En ocasiones se le oye cantando una de las canciones de Diego Torres…

- Publicidad -

«PENÉLOPE»… Y, algunos comentan que, a solas por las noches, conversa con Dios y le pide que se la muestre.

Es desgarrador oir a un padre lleno de dolor hablar de ausencias… ¡Dios santo! hay historias que duelen por ser verdaderas.

Una vez, no hace mucho tiempo, lo escuché gritando sus miedos y entonces como dijo

Shakespeare:

- Publicidad -

«De su miedo tuve miedo».

Realmente da miedo luchar cuando hemos sido abofeteado por la impunidad… Realmente da miedo sentir el silencio atronador de un consejo de protección de niños niñas y adolescentes y, lo que es peor, la desidia de los que están obligados a proteger al niño y a defender sus derechos. (No con esto quiero decir que absolutamente todos los consejos de protección de niños niñas y adolescentes estén conformados por ineptos).

Pero con que valor se lucha, si cuando el padre, se atreve a denunciar y exigir sus derechos el proceso resulta muy largo y sigue sin ver a su hijo (a) y, se vuelve un círculo vicioso que lo lleva a caer en depresión, frustración y, en un cansancio emocional tanto del padre como del hijo.

La venganza y el capricho de la madre (alienadora) en contra del padre, convierte la lucha en este proceso, en una lucha de poderes. Incluso muchas mujeres acusan violencia intrafamiliar (de mentira) pues casi nunca muestran pruebas, todo con la intención de hacer que el juicio se alargue indefinidamente. Y es allí cuando el padre se entera de qué la madre interpone todo tipo de recursos legales o se esconden en otro estado para que el padre no vea a su hijo.

Y, el padre a la final cansado déja de luchar, vencido por el retardo en el proceso, sintiéndose desprotegido en aquella larga espera que lo que hizo fue prolongar su sufrimiento.

Es asi como el hombre se convence de que le han extirpado sus derechos. Qué le han aplicado una «padrectomía». Es decir han separado al hombre de sus hijos, utilizando la maligna práctica de alienación parental la cual induce al niño a ir en contra de su padre, y le manipulan la mente en una sugestión perversa y maliciosa. Éstas madres hacen falsas denuncias las cuales el estado nunca averigua y por ende tampoco aplican sanciones.

Hace tiempo, leí no recuerdo dónde una nota que llamó mi atención por ser un ejemplo de madurez emocional.

Se trataba de una pareja que luego de separarse hizo público el siguiente anuncio:

—«Por el bien de nuestros hijos hemos decidido separarnos de una manera amistosa, lo hacemos ante todo por el supremo interés de nuestros hijos. Por eso resolvimos de una manera amistosa y legal poner fin a nuestras situaciones personales, las razones por ser íntimas quedarán guardadas en nuestras mentes»—.

Sin duda una separación de altura.

Sin embargo no todo en las parejas, es color de rosa, cada separación es diferente y la mayoría son traumáticas, llenas de venganza, odio, celos y rencor, en dónde los hijos son los más perjudicados, casi siempre manipulados por una madre alienadora que, descarga todo su rencor hablándole mal del padre al hijo, para poder lograr la padrectomía.

En el libro crianzas compartidas de Nelson zicavo Martínez, el autor refiere:

«Llamaremos padrectomía el alejamiento forzado del padre, el cese y/o la extirpación del rol paterno y la pérdida parcial o total de los derechos parentales y del vínculo físico – afectivo con los hijos, lo cual conduce a la vivencia de menoscabo con fuerte impacto negativo para la estabilidad emocional del hombre, sea este o no progenitor»

N. Zicavo

La padrectomía va de la mano con la alienación parental ésta consiste en hablar mal de uno de los progenitores para que los hijos lo rechacen. Una práctica que afecta principalmente a los niños.

Por una parte la privación paterna afecta al padre que es alejado de su hijo, le causa angustia, un profundo dolor, resentimiento, culpa y frustración.

Mientras que el niño sufre el dolor de la distancia y el sentimiento de abandono, el padre sufre al no saber nada de su hijo, si está bien, si estudia, quien lo cuida, si corre peligro o no, si necesita ayuda, si le pegan, si come bien.

Estos son pensamientos recurrentes en el padre abandonado.

❤️He aqui la carta que escribió el padre de 45 años, el cual perdió a su única hija, cuando ella, apenas tenía ocho años.

—Hija de mi alma, niña de mi corazón…

Desde que supe que vendrías a este mundo, mi vida empezó a cambiar significativamente.

Yo, vivía con la incertidumbre de saber si eras niño o niña, pero con la emoción desbordada por verte llegar… Cada día que pasaba, hacia cuentas para saber con exactitud cuánto faltaba, para que llegaras…Hasta que llegó el día y nos enteramos que eras una hembrita y… Así en aquella dulce espera, ya todo lo comprábamos en color rosado. Recuerdo que, por mi mente pasaban las colitas y ganchitos de cabello que debería comprarte.

También debíamos pensar en tu nombre. Aunque desde que yo cumplí mis 16 años me prometí a mi mismo, que al tener una hija, le pondría por nombre: el título de esa canción que tanto me gustaba, la cantaba Diego Torres y recuerdo que me ponía a soñar despierto cada vez que la escuchaba… De allí nació tu primer nombre. Te confieso que: en este momento escribiendo esta carta, me he puesto a llorar… Un suspiro largo sale de mi corazón…

El tiempo fue pasando inexorablemente, trayendo cosas buenas y otras no tanto, pero lo más importante es que llegaste a este mundo hace 20 años… En la madrugada, enmantillada naciste. ¡Hermosa naciste! Verte entre mis brazos era como un sueño que no podía creer, mientras te miraba y acariciaba tu rostro que parecía de durazno, me dí cuenta que eras de verdad, y que eras el mejor regalo que el creador nos había mandado.

Cada día que pasaba, entre nosotros crecías y, a la vez, aprendía de ti, de tu risa, de tu llanto, de tus juegos y de tus abrazos… Siempre juntos en cada momento que la vida nos presentaba, en la casa, en la calle, a donde yo fuera ibas conmigo, en el transporte público, en mi carro ó simplemente andando a pie, siempre querías estar a mi lado hija de mi corazón…Yo era feliz con mi fiel compañerita.

Te encantaba ir agarrada de mi mano.

Hoy recuerdo con gran emoción como te gustaba verme jugar al fútbol y hasta trotábamos juntos lo recuerdas? Igualmente jugabamos al Frisbee eso nos encantaba. Fueron tantas cosas extraordinarias que vivimos, y que guardo en mi memoria, las guardo y recuerdo cómo si fuera ayer… ¿Sábes? tendría que escribir mucho para relatar lo vivido… Confío en Dios que tu también lo recuerdes y que guardes esos lindos recuerdos dentro de tu corazón. ¡Te quiero y te bendigo! Cómo quisiera que el tiempo no hubiera pasado, y fueras la niña de entonces y poder verte y cantarte una vez más la canción que te cantaba para que durmieras:

—«Cierra los ojos y con suavidad, deja descansar tu cabeza hacia atrás, deja que el sueño se adueñe de ti»—

¿Lo recuerdas?

Cómo quisiera decirte que te amo infinitamente hija… ¡Te pienso!, ¿me piensas tu? ¿dónde andarás?, ¿quien te cantará esas canciones que tanto te gustaban? Yo diera la vida por volverte a ver… Me aferro a Dios con la esperanza de reencontrarnos algún día.

Felicidades en tu cumpleaños, en tus veinte primaveras. Te amo hoy mañana y siempre. Tu papá—

¡Cómo rompen una vida! Que dolor cuando se le arranca un hijo a un padre. Si supieran las parejas el daño que causan por no saber controlar sus impulsos, el daño que también es causado al hijo, a ese menor que no tiene la culpa de que se lo disputen, pues él, no ha procurado esa situación y sin embargo, le han robado el derecho a opinar con quién desea vivir o no. Ya que nisiquiera eso le han preguntado.

La ley establece que en todas las medidas concernientes a los niños, que tomen cualquier institución pública o privada, los tribunales y cualquier autoridad administrativa o a los órganos legislativos deben y tienen el deber y la consideración primordial de que se atenderá el interés superior del niño siempre velando que el niño y el adolescente no sea separado de sus padres CONTRA LA VOLUNTAD DE ESTOS a excepción que su interés superior aconseje lo contrario, y el derecho que tienen los niños aunque sus padres vivan separados o en Estados diferentes de mantener periódicamente con sus hijos relaciones personales y contacto directo con ambos padres a excepción ésta de circunstancias excepcionales y que su interés superior no lo aconseje.

Obviamente es la autoridad judicial la única que puede suspender o restringir una convivencia ya sea por alguna causa excepcional o por la existencia de violencia intrafamiliar pero en muchas ocasiones es capricho o peleas entre la pareja que ponen al frente a los hijos para defender una causa que no le corresponde al menor y, de esa manera sale a relucir la alienación parental y entonces, ESCONDEN al hijo y le cambian el apellido, le cambian la identidad y al crecer el niño le cuentan una historia que es distinta a la verdadera… Pero el bien siempre debe prevalecer… Existe un Dios y, llegará el momento en que alguien desarticule esa historia y, se destape la olla en donde está guardada toda esa verdad. Como dicen: «el mundo da muchas vueltas»…

—¡Roguemos a Dios que una de esas vueltas traiga consigo a la hija perdida!

Natividad Castillo (Natty)

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí