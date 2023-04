OPINIÓN Primarias de Lara con garantía de integridad #8Abr

Por: Manuel Salvador Ramos

Ya a estas alturas, las heridas históricas, las utopías sociales estancadas, los desfalcos al alma de la patria, las traiciones y componendas a espaldas de la gente, han enseñado a los venezolanos, independientemente de la afiliación política, que más allá de las palabras, campañas, ofertas partidistas, es el testimonio y el ejemplo de vida de los líderes lo que debe privar al valorar cualquier responsabilidad pública asumida.

Modestamente puedo decir que tengo un largo camino andado en la política. Ello me trae a la conciencia el apego y el valor integral que le doy a mi tierra larense, y necesariamente ello me lleva a enfocar el trascendente tema de las Elecciones Primarias de la Plataforma Unitaria de la Democracia en Lara. Hace poco escribí una nota sobre este tema vital y en el mismo valoré la escogencia de nombres de gran talla para conformar la comisión sobre la recae la responsabilidad de culminar exitosamente la tarea asignada. Hoy quiero particularizar sobre uno de esos nombres, ya que el mismo proporciona un sello de incuestionable integridad e imparcialidad. Me refiero a Nelly Cuenca.

Son suficientemente conocidos por la comunidad sus méritos personales, profesionales y académicos. No obstante, vale la pena recordarla como pionera en Venezuela en un tema que ha sido nutriente de sus esfuerzos mas caros. Estoy refiriéndome a la mediación, resolución de conflictos y a todo lo que ello concierne en la cultura de la paz, y destacando respecto a ello que hace veintitrés años fundó el Centro de Resolución de Conflictos de Lara y de allí han egresado mas de mil expertos en esa temática.

La dinámica opositora de Lara ganó con el nombramiento de alguien como Nelly Cuenca dentro del selecto grupo que se escogió, porque ella es muestra genuina de sólida experiencia, de intachable vida personal, profesional y espiritual, ganando a pulso la respetabilidad credibilidad que requiere el país en coyunturas como la que hoy nos toca vivir.

Su ruta marca hitos como connotada jurista, profesora titular e investigadora de la UCLA, miembro del Comité Ejecutivo del Foro Mundial de Mediación y su Delegada para Venezuela. Pero si fuese necesario abundar en cuanto a su probidad profesional y académica, obligatoriamente debo decir que ha escrito varios libros sobre Resolución Pacífica de Conflictos y que su disciplina

perseverancia y búsqueda permanente de superación le ha permitido obtener diez títulos académicos de pregrado, posgrado y doctorales. Es Mediadora certificada por la Corte Suprema del Estado de Florida EE. UU. y por el Tribunal Internacional de Conciliación y Arbitraje de Mercosur, entre otros logros profesionales; pero especialmente Nelly Cuenca es una mujer cristiana, formadora insigne de Cultura de Paz y por esas razones su vida es testimonio auténtico de humanismo.

Mirando y meditando sobre las realidades que me permitirían creer de nuevo en los procesos para SALVAR A VENEZUELA a través del ejercicio de voto, creo firmemente en que para nuestro Estado, NELLY CUENCA DE RAMÍREZ es la figura idónea para encabezar como presidenta la comisión que ha sido designada para realizar en LARA las elecciones pautadas por la Plataforma Unitaria.

Venezuela necesita urgentemente para avanzar, sanar y fortalecer la democracia, el ejercicio de un voto garantizado por la IMPARCIALIDAD, LA PROBIDAD Y LA INTEGRIDAD.

Manuel Salvador Ramos

