RETACITOS #30Abr

El acogedor auditorio del paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en España se vistió de gala para servir de marco a la entrega del el Premio Cervantes 2022, a uno de los más prolíficos representantes de la poesía, como lo es Rafael Cadenas, cuya modestia desbordaba por todos los sitios por donde pasaba, en medio de los más calurosos aplausos de los reyes de España y un grupo de invitados especiales para este acto de reconocimiento a una de las mentes más lúcida de las letras del Siglo XX y del Siglo XXI. El discurso pronunciado dejó en evidencia que los 93 años que ha vivido, no han afectado para nada su memoria, la claridad de sus conceptos y la precisión de las fechas que mencionó, lo que fue motivo de admiración para los presentes. De acuerdo a lo registrado por medios locales, durante su intervención habló de literatura, de nacionalismo, de religión y de libertad. Asimismo, dijo frases que quedaron grabadas en la mente de los invitados, como cuando expreso que “El adoctrinamiento es el mayor enemigo de la Universidad”. Lamentablemente, lo que ha significado este reconocimiento para el poeta Cadenas, para el estado Lara, para Venezuela, pasó desapercibido para el gobierno revolucionario, sus altos funcionarios, incluido el Ministro de la Cultura, quien ni siquiera por la más elemental norma de cortesía, tuvo una palabra de reconocimiento para este autor universal. ¿Acaso cree el funcionario, que es más importante proponer que reconozcan al Tequeño como patrimonio cultural de los venezolanos, que el Premio Cervantes?. A propósito, tenemos que hacer un gran reconocimiento a Argenis Jiménez, el popular “Loco de la Pancarta”, quien hasta donde tenemos conocimiento, fue el único que ofreció un homenaje al galardonado, cambiando su tradicional pancarta, por una foto del poeta Cadenas.

*****

Las distintas y contradictorias explicaciones que se dieron en Colombia, para justificar la expulsión del dirigente político venezolano, Juan Guaidó, puso en evidencia que el gobierno del vecino país, aun cuando sigue mirando al régimen venezolano como “gallina que mira sal”, no deja de compartir por debajo de cuerda algunos intereses y es lo que ha contribuido para justificar la salida del dirigente de VP, con la excusa de haber ingresado al territorio de esa nación en forma irregular, aun cuando todo el mundo sabía que iba en camino sin ocultar su interés en fijar posición ante los representantes diplomáticos de 20 naciones de todo el mundo. Ahora nadie sabe quién le compro el pasaje y lo montó en un avión de una aerolínea comercial para que se fuera a los Estados Unidos, siendo el propio personaje el que señaló que “me expulsaron de Colombia”, mientras el presidente Petro decía lo contrario y el Canciller Leiva no encontraba como justificar las primeras declaraciones que dio a los medios en contra de la llegada del dirigente político. Los gringos anunciaron que “habían ayudado a Guaidó a salir del territorio colombiano”, porque aun cuando no está presidiendo el gobierno interino, tampoco el parlamento, el gobierno norteamericano le sigue manteniendo su apoyo, como reconocimiento a la labor desempeñada durante los cuatro años en los que a través de sus actuaciones, se impidió que el régimen se apoderara de los activos de la República en el exterior. Por supuesto que en estos momentos, cuando existía una amenaza real sobre su posible aprehensión, pensamos que su salida del país es lo más acertado que pudo hacer y ahora debe lograr que se permita que su esposa y sus hijas, lo acompañen en este exilio forzado.

*****

Verdaderamente dramática la situación real de la educación en Venezuela, de acuerdo con las últimas cifras dadas a conocer por la organización Con la Escuela, que desnudan a este sector y evidencian la magnitud de la tragedia que viven, demostrando en forma categórica como se saltan a la torera el contenido del artículo 103 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que es preciso, claro, contundente y no tolera interpretaciones acomodaticias de acuerdo a los intereses políticos del gobierno de turno. En efecto, el Articulo 103 de la Carta Magna reza: “Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado«. Sin embargo, como se puede lograr una educación de calidad cuando la infraestructura de la mayoría de las escuelas está deteriorada, el 56% de los pupitres está en mal estado, el 43% de los pupitres son insuficientes para atender la matricula; el 36% de las aulas son insuficientes para atender la matricula; 27,9 de los pizarrones están en mal estado o inservibles; el 40% no poseen computadoras; 50% no cuentan con biblioteca escolar; el 74% no tiene laboratorios; el 75% no tiene Internet; el 53% de los baños está en mal estado, lo cual es causa de inasistencia escolar; 48% de los lavamanos está en mal estado; el 36% de la grifería no funciona; las pocetas, 48,1% en mal estado, es decir que alrededor del 50% de los baños en los planteles estudiados tienen problemas. Carlos Iván Rosas Se refirió a la Inequidad de las instituciones, según su dependencia , siendo la escuela pública la más afectada, de cada 100 escuelas donde hay alumnos repitientes, el 93% corresponden a escuelas públicas y apenas un 7% está en el sector privado. Muchos alumnos no asisten a la escuela por que eliminaron el Programa de Alimentación Escolar; otros porque no hay transporte y se da el caso de profesores que no asisten porque no tienen como comprar unos zapatos, hay les dejo para de esta historia para que saquen sus propias conclusiones.

*****

Los concejales el PSUV en Torres negaron la salida del alcalde Oropeza a Denver, amenazando que si decidía irse, al regresar al país le tenían todo montado para detenerlo por traición a la patria y en su lugar asumiría la alcaldía la presidenta de la Cámara Municipal, una maniobra cuya autoría intelectual está en Barquisimeto desde donde venían los lineamientos y las instrucciones, porque en el tiempo pasado, no han demostrado tener tanta inteligencia como para implementar estas estrategias maquiavélicas. Pero lamentablemente para ellos todo se les cayó por su propio peso y en sus propias caras, porque pensaron que con la “maléfica jugada” tendrían un gran apoyo y éxito; sin embargo, la realidad es que la gente hoy más que nunca los rechaza, sobre todo después que han quedado desnudos en medio del patio y ahora todo el mundo sabe de lo que son capaces de hacer, cuando ha quedado al descubierto la doble moral que tienen. Cuando Julito y Edgar fueron a los Estados Unidos, no fueron señalados, ni sancionados y ellos si debían ser acusados de traición a la patria, por que viven diciendo que odian el imperio y al parecer sus consortes e hijos estudiaron allá , y viven viajando al imperio mesmo, por eso es que escupieron hacia arriba y la saliva les cayó en la cara; de todas manera la historia les recordara como los concejales más envidiosos y nefastos de la política Torrense, jamás borrarán de la historia política reciente, el resentimiento y la mezquidad que mostraron y la posición que han mantenido para que el municipio no tenga ningún crecimiento económico, ni social ni cultural.

*****

Al igual que el resto del país, es evidente que el Poder Electoral, representado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), anda del timbo al tambo, siendo muy pocas las personas cercanas a la actual directiva, que sea capaz de predecir cuál es el norte que todo el país debería conocer, sobre todo cuando estamos encaminados a un proceso electoral para el año que viene, sino es que Diosdiablo y Cejotas no le siguen dando “casquillo” al inquilino temporal de Miraflores para que adelante el proceso, conscientes como están que la oposición anda vuelta pedazos y no existen evidencias ciertas, sobre la voluntad política y la disposición de entender que atomizada como se encuentra, el chavo-madurismo se convierte, con el caso 20% de apoyo “duro” que tienen en una fuerza considerable que es necesario tomar en consideración, de allí que desde el oficialismo no pareciera haber disposición para constituir un nuevo CNE, dándole la razón a Súmate que les reclama que cumplan con las deudas que tienen con los ciudadanos. El jueves, Francisco Castro, director de la organización civil Súmate, que le hace la contraloría social al CNE, denunció que el organismo ha estado operando durante un año con el directorio incompleto, inasistencia al rendimiento de su memoria y cuenta, falta de actualización del registro electoral de los ciudadanos, entre otras, son algunas de las deudas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene con los ciudadanos. Asimismo denuncio Sólo en el registro electoral hay 2,5 millones de venezolanos que ya tienen edad para inscribirse, pero no han abierto los procedimientos correspondientes y no podrán votar. Esta deuda con los electores data de 2015. Este es un momento importante para que contribuyan a solucionar la crisis institucional que vivimos. Entonces la pregunta que surge de inmediato: ¿Es confiable este CNE para que conduzca el proceso electoral del 2024? Saquen sus propias conclusiones.

*****

Entre dimes y diretes se desarrolló la reunión convocada por la comuna Hermes Chávez el pasado 19 de abril cuyo fin era buscar y exigir soluciones a la falta de agua en Carora. Los ánimos estaban caldeados entre los rojitos que apoyan corrientes diferentes unos van con el Gober y otros con Julito, quien se ha empecinado en defenestrar al marino ver si por fin él puede ocupar la silla de la gobernación. Convocaron jefes de UBCH, de Calles, de Consejos Comunales, Concejales y Comunidad, entre estos una jefe de calle indico que: “Es imposible que no den solución al problema del agua, cómo le explicó a mis niños que no puedo darles de comer, porque no tengo agua, que tampoco tengo dinero para comprarle al cisterna, hasta cuándo tanto maltrato y todavía se preguntan porque perdimos la alcaldía”. Mientras otro ciudadano expuso que han ido muchas veces a Hidrolara y la ingeniera nunca está los días que debe atender, se convocó la presencia de Hidrolara y prefectura y no asistieron, no hay capacidad de respuesta, otra voz femenina dijo: “nos están matando de necesidad, falta el agua la cual es primordial en nuestras casas, Hidrolara no tiene plan de contingencia, si vamos al llenadero tampoco hay respuesta solo que los camiones son privados y que Hidrolara no tiene cisterna, si vamos a la Prefectura es el mismo cuento, Carora tiene mucha agua solo que los que están dirigiendo son incapaces e ineficiente; también se escuchó la explicación de un ingeniero de apellido Pereira, quien dijo que la solución para mejorar el servicio de los Quediches pasa por la sustitución de 21 kilómetros tubería de la cual ya hicieron seis kilómetros, faltando unos 14 por construir, pero advirtió que desde el distribuidor La Montañista hasta el Campamento Los Pioneros, está en muy mal estado toda la tubería de ese tramo y de nuevo podría montarse el proyecto en unos 18 kilómetros.

Se recuerda que en su oportunidad Nico dijo que aprobaría los recursos necesarios para ir sustituyendo por tramos y en ese entonces encargó al exalcalde Edgar Charrascosa de hacer la contraloría social, cosa que tampoco se hizo. El ingeniero dijo que el llenado de los tanques de planta San Vicente se ve afectado debido a un llenadero improvisado que funciona al lado del campamento Los Pioneros, dónde llenan los cisternas, causando bajo caudal de entrada a la planta y a pesar de que en varias ocasiones se ha protestado está irregular situación, nadie ha procedido a desmantelar y ponerlo a trabajar en el sitio correspondiente y que cumpla con las condiciones, y es el sitio detrás del CICPC y dónde siempre ha funcionado, por otra parte el concejal YasBar reconoció que ha sido cuesta arriba el problema de Hidrolara y que entendía la molestia de muchos camaradas que reclamaron de manera airada. La verdad que no terminamos de entender, si se conoce el problema, si existe la posibilidad de implementar las soluciones, entonces por qué no dejan de lado los pleitos e intereses partidistas, se ponen de acuerdo y resuelven un problema que va a beneficiar a toda la comunidad. Señores a veces hay que ceder un poco, no cerrarse completamente, sobre todo cuando se trata de problemas que afectan a mucha gente, así que no sigan perdiendo el tiempo y pónganse de acuerdo.

*****

Dice presente el Inquieto Anacobero: «Siento gran satisfacción acompañar en las actividades que organiza mi viejo amigo y compañero Henry Ugas a través del Frente Amplio Concepción en la sede del CIEL. Reivindico su gran esfuerzo por consolidar la actividad presencial de voluntades en pro del activismo democrático. Excelentes ponencias sobre temas prioritarios y expositores de buen nivel. En la última charla a la cual asistí, me quedé un buen rato reunido con algunos compañeros ingenieros quienes ofrecieron detalles relacionados al proceso interno de campaña por la candidatura de Carlos Prospéri». «Las cosas no terminan de carburar con los responsables llamados a dar la cara con sus obligaciones políticas. Caso particular con el Secretario de Profesionales y Técnicos (AP), a quien lo conocen como «Gasparín», por aquello que ni lo ven ni se siente. A éstas alturas dicha secretaría debería tener en plantilla lo relacionado a los equipos electorales, programas de gobierno y representación delegada de los miembros de las diferentes fracciones. Acotan que «ni lava ni presta la batea» y las pocas veces cuando se le vé es empujando la silla de ruedas a una directiva del partido. Además de éso, insisten los ingenieros, sobre la crítica persistente en el pésimo manejo organizativo de la campaña. No es mentira que el candidato Prospéri viene realizando un gran esfuerzo nacional reconocido por propios y extraños y sea ésta seccional la que no termina de impulsar la misma. Algo «extraño» sigue ocurriendo». «Continúan los compañeros en sus comentarios… «Resulta un constante engaño ésa práctica de «reciclaje de imágenes» de «visitas» a militantes’a: sus sectores a través de las RRSS, ya que son los los mismos rostros que siempre están en La «Pochocha» cada vez que se les convoca. Ello no es otra cosa que una actividad de «pantalleo» para así vender un activismo disfrazado. Entonces? No obstante se está tratando de lograr con el Comando Nacional de Campaña de explorar la posibilidad de crear los «Comités de Voluntarios Profesionales con Prospéri» ante la ineficiencia de la Secretaría, concluyen los compañeros».

*****

Un drama del cual sentiría envidia el propio Alfred Hitckcock, es el que está viviendo una señora (DGB) de unos 80 años y su conyuge, desde la pasada Semana Santa, en el sector Sabana Grande, carretera Panamericana municipio Torres. El problema surge, porque al parecer desde el CC de zona, liderado por una dama y su familia, dizque quiere apoderarse de las tierras de la señora agredida, supuestamente hicieron mensuras y documentos falsos y cuando fue a poner las denuncias, dizque en el MP le dieron que no tenían competencia para resolver este caso y no escucharían a las partes involucradas. Las veces que ha acudido a denunciar la invasión de su propiedad, causándole daños materiales, una funcionaria de la Fiscalía siempre ha puesto trabas para su atención y ni los fiscales ni los jueces quieren abocarse al caso. No han actuado en contra de los agresores, incluso denuncia que funcionarios policiales se han puesto de lado de los agresores y la han amenazado con meterla presa si seguía con la denuncia, mientras la agresora reía a carcajada limpia. ¿Será que en Carora la ley se fue de rumba, o solo se aplica a quien mejor pague? Los vecinos aseguran que a señora del CC, al parecer es abusadora, de paso tiene señalamientos poco ortodoxos con cheques que firmaron para comprar materiales de construcción, lo que nunca hicieron. ¿Entonces, donde está la justicia? ¿Quién la protege?. Seguiremos atentos a los acontecimientos. ¡¡Qué indefensos estamos los ciudadanos cuando somos pobres y no estamos enchufados!!

C O R T I C O S

No mejora nada el enfermo. En Lara la realidad va de mal en peor. En el centro de llenado «express» de gas Lara en la zona industrial 1 de Barquisimeto, desde la Semana Santa, se registra a diario una inmensa cola de hasta 10 horas para poder recargar las bombonas. La gente, ante la falta del servicio y el despacho en sus comunidades a través de los camiones, averiados o sin gasolina, se ven en la imperiosa necesidad de acudir. Este centro está ubicado detrás de donde funcionó Metrobus y alli deben calarse una larga fila y a pleno sol durante horas. Se reparten 400 tikets a diario. Es un obsoleto sistema manual el llenado de facturación, trabajan con apenas dos puntos de pago, el trato es por demás descortés y hay que distraer la vista viendo por todas partes la foto del gober Pereira, un gran desconocido para la mayoría a pesar de su cargo. La recargas hace unos meses pasaron de 20 a 118.20 bs. Casi 5 $.

Se repite la historia. Mientras en muchas comunidades el agua brilla por su ausencia, nuevamente el vital líquido se pierde, corre y corre a borbotones dañando el asfalto en la céntrica avenida Venezuela. En las calles 15, 16 y 17 en ambos sentidos, hay una filtración casi que las 24 horas del día. Varios accidentes de motorizados y peatones se han registrado ante la indiferente mirada de las autoridades con competencia en la materia, resultando lo más preocupante es que por el lugar pasan a diario funcionarios del gobierno regional del más alto rango y pareciera tenerlos sin cuidado esta situación, aun cuando conocen la dramática situación que se vive en la región por la carencia de agua. La verdad que no hay derecho.

Solo, triste y tras las rejas dejaron al otrora compinche, mano derecha y supuesto testaferro de un ex alcalde caroreño. Al personaje, el famoso de la harina coromotana, hoy preso en Caracas por presunto contrabando de gasoil y gasolina le dictaron 18 años de prisión. Así paga el diablo a quien bien le sirve. En ese espejo deben mirarse muchos que han hecho y siguen haciendo grandes negocios a diestra y siniestra con adlateres del régimen, la purga que en estos momentos adelanta el régimen, es la mejor demostración que evidencia cuando ya no le pueden sacar más el jugo a sus seguidores los “tiran al pajón”, les toman fotos y hasta se burlan.

Los cuerpos de seguridad en especial la PolMun y regional se han dado a la tarea en las últimas semanas de retener y pechar a decenas de conductores que hace caso omiso a las reglas y señales de tránsito. Si bien no es cuestionable su labor de ordenar y hacer respetar sobre todo los semáforos, lo es la forma, a pesar de la aclaratoria del director de la Amtt, ING Torcate, que los únicos autorizados para tal misión son funcionarios de ese organismo municipal, con la que vienen actuando y más si en la mayoría de los casos tratan de coaccionar y chantajear a los infractores pidiendo depósito en cuentas particulares por pago móvil y en la bajada de el equino en moneda norteamérica. Llegan hasta la desfachatez de pedir 20 $ pero cuando el afectado manifiesta no tener nada, le solicitan así sea un dolarito.

Los gente del interiordel país no pegan una. Cuando no es la falla de servicios como agua, luz, internet y gasolina así como demás vicisitudes del diario acontecer de un país es crisis prolongada, es ahora el daño de las bombas y pilas de gasolina. En los talleres del varios estados del país sobre todo Zulia y Lara, se ha experimentado un aumento de los clientes que acuden a tratar de subsanar el problema. A la par de tener que comprar combustible a precio dolarizado, los dueños de vehículos ahora tienen que lidiar reponiendo más bombas de gasolina que se dañan por la mala calidad de líquido inflamable. Peor aún le ha pasado a aquellos a quienes se les han incendiado sus automotores por la misma aparente razón. Quién paga tanto daño al patrimonio personal. La mayoría, por la crisis, no tienen asegurado a todo riesgo sus carros. La verdad es que la situación es bien compleja, triste y desesperante. Pobre del pobre, diría mi abuela.

Una empresa farmacéutica (RV) se está instalando en el centro comercial Río Lama, con ello se complementa la oferta de servicio en el sector Este de la Ciudad y robustece el valor y la importancia de esta zona. No obstante, es necesario alertar que la disposición de la salida de vehículos de este centro comercial, contraviniendo la norma, por lo demás, creará un caos vehicular en el semáforo, más allá de la existente por el desordenado esquema de estacionamiento hoy existente. Se trata de observaciones constructivas, para que tomen las previsiones correspondientes y eviten males mayores.

Hay un «ruido» prolongado por los lados de la sede universitaria de la avenida los Abogados, relacionado con un hurto cometido semanas atrás, donde aparece como presunto indiciado del mismo un bachiller conocido ampliamente en el campus con el alias «la sirenita», donde se supo de las diligencias correspondientes ante los cuerpos de investigación policial adelantados por las autoridades del mismo. El acento se coloca sobre el caso, además del ilícito cometido, es que el estudiante universitario, cursante de la carrera de arquitectura es protegido de una dirigente política residenciada en la urbanización Piedras Blancas del oeste de la ciudad, a quienes se les vió recientemente «negociando» un importante lote de teléfonos celulares en su zona residencial. Casualidad ó complicidad? Estaremos atentos.

Pareciera que al régimen le encanta poner a correr “bolas” y “rumores” en torno a temas tan sensibles como es el ajuste del salario mínimo, sobre cuyo monto nadie sabe absolutamente nada, ni siquiera los dirigentes de las centrales obreras, de los empleadores y mucho menos del Ejecutivo. Tras bastidores se ha venido hablando de montos que van desde los 30$, pasando por los 50$, los 120$, loa 200$ y hasta los 400$; sin embargo, son montos extraoficiales, porque no será sino hasta este lunes, Primero de Mayo, cuando se conozca realmente el monto del ajuste, estimando los más calificados analistas, que es muy probable que cualquier incremento que se anuncie, no tendrá incidencia salarial. En todo caso, de lo que si ya estamos seguros, que los precios de los bienes y servicios ya han sido incrementados, incluso un trabajador de un conocido centro comercial ubicado en el Paseo Los Próceres comentó “esta semana duplicamos los precios de toda la mercancía”, ¿Y entonces, quien le pone el cascabel al gato?

JBS

