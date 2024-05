OPINIÓN Los Diarios de la Zía Nonna: La Cornucopia Karmica de Raimundo y Todo Ed-mundo -B- (Parte XLII) #6May

- Publicidad -

“Cómo te tratan las personas es su karma;

…cómo reaccionas es el tuyo”.

Wayne W. Dyer.

“El karma, cuando se entiende bien,

…es sólo la mecánica a través de la cual se manifiesta la conciencia”.

Deepak Chopra.

“Lo que hemos hecho, su resultado, viene a nosotros ya sea hoy, mañana, cien años más tarde o cien vidas más tarde, sea cuando sea. Y eso es nuestro karma. Es por ello que esa filosofía está en toda religión: matar es pecado. Matar es pecado en toda religión”.

Maharishi Mahesh Yogi.

La ley del karma dice que no importa en qué contexto me encuentre, no son mis padres, ni mi profesor de ciencias, ni el cartero, sino solo yo el que me he puesto en este estado debido a mis acciones pasadas. En vez de atraparme en una trampa fatalista esto me da libertad. Como solo yo he llegado a mi condición actual, yo mismo, trabajando duro y esforzándome fervientemente puedo alcanzar el estado supremo que es el nirvana.

Eknath Easwaran.

Karma Nipón: el Karma del Capítulo 10.

Habían pasado solo días desde que Junior nos sorprendiera con su serie de Shogún y que Karminella llorara melancólica la muerte de la intérprete del regente nipón Toranaga, Mariko-sama, en sacrificio karmico aceptado por ésta, como ardid que rendiría frutos en la trampa que Yoshi Toranaga jugaría a su archirrival Ishido-sama para salvarse del seppuku.

La palabra karma rondaba por la casa, por los pasillos de la memoria, por las lágrimas de mi esposa, por las romanillas que inocentes pronunciaban el enigma del universo a través de la rejuela del observador, imitando ojos semi-cerrados que apenas distinguen lo que no entienden, pero sobre todo por las incógnitas que alocadas se revolvían como frutos en una cornucopia o cuerno inconcebible de misterios latentes.

Me preocupaba que Junior creciera con esas dudas que identificaba como karma y le diera un exagerado valor al término que era motivo de polémica en aquellos que discutían su condición de dogma religioso, y por tanto con suficiente fundamento para una razonable duda sobre su verdadera presencia en el campo de lo no ficticio.

Raymond Junior, como todo joven criollo de siempre, se debatía entre la tosquedad y la aprensión. Y ahora que tocaba sufragar pues ya cumplía la edad, sus dudas y reflexiones llevaban en su dilema irresuelto, el vocablo karma, navegando a la deriva sobre sus locuaces interpretaciones, no digamos de sus preguntas, en especial a su madre la que nunca dejó ni de sorprenderse apropiadamente, ni de atajarlo, con su amor total, cosa que parecía haber clonado de mi mamá Carminella del Toboso, que era como su hermana Rosita la bautizó en calidad de remoquete cariñoso.

Dos semanas después, retornamos a la azotea a ver el capítulo 10 que en la práctica significaba el fin de la primera temporada de la serie, y el inicio de la preguntadera de Junior.

– ¿Papá, la política es un karma? me sorprendí que la pregunta no era nada estúpida.

– Hay quien piensa –dije– que la política es un karma pernicioso, pero en forma más genérica, el karma político es una forma de entender cómo las acciones de líderes políticos afectan la sociedad. Se cree que la acción política basada en beneficio propio y egolatría, crean karma político, mientras que las fundadas en el bien común y la justicia, crean dharma político.

Karminella nos llamó a desayunar, y en el ínterin la interrogación se intensificó en el contenido, lo que llamó la atención sobre el cambio que Junior venía consiguiendo tan solo a tiro de la mayéutica, ese método aplicado por Sócrates, a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos. Noté el cambio cuando en un momento de epifanía Junior concibió varias preguntas…

– ¿El karma tiene tabla de mandamiento? y ¿Por qué el karma es con todo Ed-mundo, y quién es ese?

– Junior, respondí por partes, si comparamos podría decirse que el karma tiene sus mandamientos que, en esencia, son leyes, y no son Diez, son Doce; La gran ley del karma o ley de causa y efecto; Ley de la generatividad; Ley de la humildad; Ley del crecimiento: Ley de responsabilidad; Ley de la conexión; Ley del enfoque; Ley del dar y de la hospitalidad; Ley del aquí y ahora; Ley del cambio: Ley de la paciencia y la recompensa; Ley de la importancia e inspiración. En propiedad, las leyes del karma develan que las fuerzas en movimiento, sea que tarden minutos o cien existencias, volverán como boomerang en cualquier instante.

Continué mi exposición de motivos que no necesariamente eran mi convicción…

– Es necesario cambiar, o dicho en palabras filosóficas, transformarse, a fin de tomar las medidas apropiadas tratando de evitar la zona de confort y aterrizar en la llamada zona o dimensión desconocida, que es la mayor parte del circuito del conocimiento universal.

Junior miraba como gallina mirando sal. Tragaba lo dicho por mí, pero no lo digería, o al menos eso parecía. ¿Quién sabe qué sucede en la mente núbil de un cabeza de chorlito?

– Las leyes del karma –continué– dependen unas de otras, es un ecosistema cognitivo, y en vez de formar parte de un ecosistema natural, lo son de un ecosistema fundamentado en un principio, o si prefieres de religiosidad budista donde todas nuestras acciones llevan consecuencias que caerán en nuestros arsenales vitales.

Terminado el desayuno y vía al altozano fuimos a pillar la segunda temporada de la saga de James Clavell donde Toranaga se alza con el Shogun-ato y entierra a Ishido para ser acabado por hormigas carnívoras luego de serle regado miel a la cabeza, la única parte que resaltaba del cuerpo cubierto en el fango, donde moriría espantosamente. Mientras íbamos al mirador de romanillas, donde el cielo era nuestro karma diario, ajustamos la charla que quedó pendiente para hablar de lo de Raimundo y todo Ed-mundo.

Karma de Raimundo y todo Ed-mundo:

Después que supimos que no se estrenaba la temporada 2 de Shogún 2024, nos dio por hablar de política, el karma que todo Ed-mundo evita.

– Creas que el karma existe o no, Junior, puedes usar éstas leyes, y ver que no puedes negar que palpan un mejor inicio para una actitud comprometida, desprendida y empática de uno ante la vida y con los demás. La conversación culminó con un análisis de Junior de lo que entendía por política. Al oír su ejemplo pensé que podía ser una señal de lo que opinan las nuevas generaciones.

Empezó diciendo que, a los jóvenes no nos gusta la política desde que supimos que son los responsables que las escuelas, ya no son como lo eran antes. Tenían pupitres, pizarra para marcadores de agua, baños que se podían usar, cantina para la merienda y, sobre todo, maestros capaces. Hoy no provoca ir a esos lugares que llaman unidades educativas, más bien parecen centros de vicios y jóvenes fríos y tarambanas, sin guía ni saber qué hacer.

Karminella y yo no salíamos del asombro. Todo eso había sucedido en apenas cuatro lustros, frente a las narices, y sin poder verlo venir. Junior prosiguió sorprendiendo con lo que la juventud entiende que no entiende, pero saben que saben.

Mis amigos, dijo Junior con aires de atrevimiento, todos conocen a la doña burguesa que no la dejaron ser candidata. Pero no entendemos cómo se comportan unos y otros, con el país. En el club de panas de la cuadra, todos creen que los políticos se odian entre sí, y se tratan con falsedad y desgracian al país, desgracian nuestros futuros, porqué, porque roban los recursos, trafican las riquezas nuestras, como ese ministro corrupto de nombre árabe, y viven diciendo, por aquí y por allá, como tartamudo, que seremos felices, prometiendo las cosas que nunca cumplen, y sabemos que es por torpes, y porque les gusta el billete fácil.

Nos quedamos aterrados como padres, no por lo que Junior expresó sino porque en cada uno de nuestras certezas, no había forma de contradecir o suavizar nada de lo que sus panas (la juventud), había visto sin duda que, algo huele a podrido en Dinamarca; (si fuera el parlero del presidente Petro–nas, apuntaría, como que algo apesta en Cundinamarca).

Con el mismo dharma que nos unía cada vez que serenos mirábamos el firmamento, fuimos a descansar a los aposentos, pero esta vez con esa sensible emoción por los hijos de esta tierra que, resueltos a votar para el cambio, podrán ganar su futuro, sufragando en las elecciones, como esperamos lo forjen, Raimundo y todo Ed-Mundo ¿o no? Dígalo ahí Junior.

MAFC

