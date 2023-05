Juan Barragán: A Maduro se le olvidó llevar el salario mínimo a 300 dólares #2May

Nicolás Maduro ha superado a Pinocho en decir mentiras y engañar a los trabajadores, a pesar de que se ha vendido como presidente obrero, ya que ningún otro mandatario en la historia venezolana ha perjudicado más a la clase trabajadora que él, porque ni siquiera ha respetado la Constitución, que por cierto suscribió como constituyente, en el artículo 91, el cual claramente garantiza un salario digno y suficiente para cubrir las necesidades del trabajador y su familia.

La opinión fue expresada por Juan Barragán, dirigente regional de Alianza Bravo Pueblo en Lara, al referirse al anuncio hecho por el jefe del Estado el lunes de esta semana, en la ocasión del Día del Trabajador.

No hizo el aumento del salario que todos los trabajadores estaban esperando, a pesar de que desde febrero se estaba reuniendo, después de veinte año, la tripartita formada por la representación sindical, la empresarial y del propio Estado, como lo contempla la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Venezuela es parte.

Los representantes de la clase trabajadora deben recordarle a Maduro sus propias palabras, porque, al parecer, se hace el olvidadizo, ya que todo lo que ha dicho no sólo está grabado, sino que ha quedado escrito.

Recuérdese que el jueves 9 de marzo del año pasado dijo, siempre utilizando la radio y la televisión, que más temprano que tarde el salario mínimo llegaría a los 300 dólares. ¿Se le olvidó? Hay que recordárselo.

Pero, también hay que recordarle que él hablo, repitió e insistió en la recuperación del salario. Sin embargo, ¿Quién es el responsable de que el salario se haya diluido? No puede estar echándole la culpa a las sanciones cuando él mismo está diciendo que encabezó la investigación para la desaparición de los tres mil millones de dólares que se obtuvieron por la venta de petróleo en el 2022 y no entraron a las arcas de la república. ¿Cómo fue ese descuido de su administración que no se dio cuenta que los propios funcionarios de Pdvsa y de sectores vinculados al régimen se apropiaron de tan inmensa cantidad de dinero? Porque no fueron tres conchas de ajo lo que desapareció.

En este primero de mayo, en un show rojo rojito que montó, se ha burlado nuevamente de los trabajadores y aquel anuncio del año pasado, de llevar el salario mínimo a 300 dólares, lo ha dejado en el olvido porque cree que los trabajadores también olvidan. Es por ello que la reacción no se ha hecho esperar y los trabajadores están muy indignados porque el salario de 130 bolívares, que es lo único que perciben los pensionados del Seguro Social, no alcanza para adquirir los artículos esenciales de la canasta básica, porque además de estar dolarizados son inalcanzables por la inflación que el propio Maduro ha desatado, concluyó sus declaraciones Juan Barragán.

