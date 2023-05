Porfirio Carpio: Maduro recurre a las bonificaciones para ejercer control social #3May   

Cuando Nicolás Maduro mantiene estancado el salario mínimo en bolívares y decreta dos bonos dolarizados, claramente, su intención es ejercer control social sobre trabajadores, jubilados y pensionados.

Al expresar su opinión en tal sentido, el dirigente sindical Porfirio Carpio, del Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, dijo que la intención del mandatario es perversa porque quiere atar a un gran sector de la población, que se encuentra en situación difícil porque sus ingresos no le permiten llevar una vida digna.

Esos bonos dolarizados denominados cestaticket y guerra económica superan con creces al salario mínimo, que impuso en marzo del año pasado.

Pero, el objetivo es que las personas que lo reciban estén en su programa Patria, el cual fue concebido para ejercer el control social.

Si fuese justo y demócrata, lo más indicado era decretar un salario mínimo ajustado al artículo 91 de la Constitución, el cual establece que el salario que perciban los trabajadores debe ser suficiente para cubrir sus necesidades y las de sus familiares.

Pero, evidentemente, con 130 bolívares no pueden ser satisfechas las necesidades de una familia al mes y, por tanto, utiliza los dos bonos como una estrategia política, ya que no tiene empacho alguno en decir que esas bonificaciones serán en dólares estadounidenses.

El primero de mayo anunció el bono de guerra con un monto de veinte dólares, pero este martes lo corrigió y lo llevó a treinta dólares, porque la gente que estaba en su concentración no le agradó el valor que le había asignado.

Maduro ha engañado a los trabajadores, manifestó Carpio. No se nos puede olvidar que ofreció ajustar el salario al petro, pero no cumplió esa promesa. También prometió darle un bono de 10 mil bolívares a aquellas personas que habían sido jubiladas a partir del año 2018. Y en el 2022 habló que el salario mínimo sería establecido en 300 dólares, pero igualmente no cumplió su palabra. No es confiable. Y vamos a esperar a que la indexación, como ha dicho, sea realidad y no otra mentira.

