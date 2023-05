Freddy Superlano abanderado de VP para la primaria: Ganó en Barinas y lo hará en Venezuela #5May

Freddy Superlano, será el coordinador político nacional de la tolda naranja, como el nuevo candidato de VP a la primaria, al ser seleccionado este viernes por Voluntad Popular, bajo el grito de “Barinas pudo, Venezuela puede”.

En efecto, “después de lo ocurrido con nuestro hermano Juan Guaidó, surgió la interrogante de si debíamos ir con un candidato propio o apoyar a algún otro externo, tras realizar una consulta a las 24 direcciones regionales, a los 335 equipos municipales y a los mil 184 equipos parroquiales, el EFA decidió que nuestro hermano Freddy Superlano, hoy nuestro coordinador político nacional, sea el abanderado en esta cruzada. Competiremos y ganaremos la elección primaria y así barrer a Nicolás Maduro en toda Venezuela como lo hicimos en Barinas”, anunció Desiree Barboza, diputada de la legítima Asamblea Nacional y responsable regional de Voluntad Popular Zulia.

Desde la sede del partido en Caracas y acompañada de dirigentes de todas las regiones y miembros de la Dirección Nacional, Barboza destacó que Freddy Superlano es un ejemplo de organización, compromiso, trabajo y, sobre todo, de voluntad para transformar realidades.

“A la dictadura la podemos derrotar y el pueblo de Barinas ya lo demostró. El CNE impuso trabas, el candidato del PSUV contaba con todo el aparataje del régimen, pero con lucha, resistencia y constancia, Freddy Superlano ganó en la tierra que vio nacer a Hugo Chávez y defendió en las calles la voluntad popular después que Nicolás Maduro decidió robarse la elección”, dijo.

La responsable regional de Voluntad Popular en el Zulia pidió dejar los mitos de lado y no reforzar la tesis de que la dictadura es invencible, porque el pueblo de Barinas demostró lo contrario.

“Esto no se trata de un individuo en particular, esto no se trata de un hombre o de una mujer, se trata de concretar el cambio político. Por eso ponemos el nombre de Freddy Superlano al servicio de los venezolanos, estamos seguros que hará todo lo que tenga que hacer para lograr el éxito a la hora de enfrentar a Nicolás Maduro”.

Barboza reiteró el compromiso de Voluntad Popular con Venezuela. “Juramos que VP dará la cara siempre, porque el norte es uno solo, salir de la dictadura, para transformar nuestro país, construir La Mejor Venezuela, un país de paz, bienestar y progreso. Como partido participaremos en la primaria, porque es el mecanismo idóneo para fortalecer, cohesionar, organizar y engrasar la maquinaria para lograr una victoria. Si a algo le teme la dictadura es a las herramientas democráticas».

Además, agregó: “Desde Voluntad Popular sabemos que todos los sacrificios que hemos vivido, no se comparan con la terrible tragedia diaria que enfrenta el venezolano, por eso tenemos la convicción que debemos avanzar y enfrentarlos en su terreno. No podemos permitir que se queden por seis años más, ya les hemos ganado, podemos volverlo a hacer”, apuntó Barboza.

