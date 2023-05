¿Qué se ha dicho sobre el aumento de los bonos indexados y el salario mínimo? #5May

Trabajo de: www.talcualdigital.com

Pese a la incertidumbre y decepción en los anuncios de Nicolás Maduro sobre los bonos indexados para los trabajadores, el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, insiste en que estos ingresos significan una «recuperación real del poder adquisitivo». El funcionario también aclara que no habrá aumento del salario mínimo en los próximos días

- Publicidad -

El pasado lunes 1º de mayo, los trabajadores esperaban un aumento de salario mínimo, pero este no fue anunciado por el Ejecutivo nacional y aún se mantiene en 130 bolívares, que a la fecha equivalen a 5,22 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Lo que sí hubo fue un alza del bono de alimentación que pasó de Bs 45 a $40 mensuales y un ajuste del bono de guerra económica que quedó en $30 por mes para los pensionados y de $49 para los jubilados, ambas bonificaciones serán indexadas.

Sin embargo, el monto del bono de guerra económica representa una disminución para la mayoría de los beneficiarios; pues los trabajadores activos recibían Bs 1.100 por este concepto, que equivalían a $44 según la tasa del BCV. Igualmente, no todos los trabajadores, pensionados y jubilados recibirán estos bonos.

En TalCual se explica lo que se ha dicho hasta ahora de la nueva política salarial la cual incluye de forma oficial y, por primera vez en la historia venezolana, los bonos indexados para trabajadores de la administración pública y privada:

- Publicidad -

1.- El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba ha tratado de justificar el que no se haya aprobado un alza del salario mínimo. Manifestó que sabe que no se puede comprar «lo que uno desearía», pero «hay un ingreso real, no suficiente, no lo discuto, pero hay un incremento indexado que no se va a depreciar».

A través de una entrevista en La Romántica 88.9 FM, Torrealba dijo que «es importante la incorporación de la indexación», dado que esos montos «no van a perder el valor del poder adquisitivo en el tiempo».

A través de su cuenta de Twitter, el ministro Torrealba recalcó que los jubilados de la administración pública percibirán el equivalente en bolívares a $49 por concepto de bono de guerra, más el monto que cobran por jubilación. Los pensionados del Seguro Social cobrarán el equivalente en bolívares a $20 por bono de guerra indexado, más los Bs 130 de pensión. No obstante y esto se debe tener en cuenta, los pensionados que no estén registrados en el Sistema Patria no recibirán el bono de guerra económica.

Con relación a los trabajadores del sector privado, el ministro dijo que todos recibirán mensualmente el equivalente en bolívares a $40 indexados, más lo que les corresponda por su sueldo y otros beneficios.

2.- El coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López, afirmó que el bono contra la guerra económica se reflejará en el recibo de pago de nómina de cada mes.»El bono de guerra antes se pagaba a través del sistema patria, ahora estará en el recibo de pago de nómina mensual de cada trabajador y jubilado. Es un ingreso mensual que está más asequible y prepara el terreno para su transformación en salario», según explicó en entrevista a la emisora Unión Radio.

3.- Gremios sindicales advirtieron que el problema central de la bonificación indexada es la evasión de los pasivos laborales, pues toda prestación social establecida en una relación laboral entre trabajador y patrono se ve vulnerada al depender de un salario mínimo que quedó anclado en Bs 130, mientras que la mayor parte del ingreso se concentra en dólares otorgados mediante bonos sin carácter salarial.

El director del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, explicó que originalmente las leyes establecían un tope de proporcionalidad en materia de bonos, según el cual el cestaticket no podía exceder el 40% del ingreso total del trabajador; pero esta regla fue derogada con decretos aprobados cada vez que el chavismo decidía aplicar nuevas normas.

Recalcó que es necesario esperar a que el decreto sea publicado en Gaceta Oficial para «examinarlo con lupa» y determinar qué implicaciones legales tendrá esta nueva estructura de ingresos.

4.- Luigi Pisella, presidente de Conindustria, indicó recientemente con respecto a la política salarial de la empresa privada, que el monto de los bonos que paga la mayoría de las industrias del sector o en mucho de los casos, está bien cerca o ya ha superado la cifra decretada por la administración de Maduro.

«En cuanto a las remuneraciones del sector industrial, los mismos ya se encontraban indexados al dólar». Sin embargo, agregó que «quedará en manos de cada sector y de cada industria hacer sus ajustes pertinentes a efecto de adaptarse al reciente anuncio del 1° de mayo».

No habrá más aumento

«Aquí nos hemos arropado hasta donde los alcanza la cobija», dijo el ministro Torrealba sobre la ausencia del aumento del salario mínimo. No obstante, agregó que estos incrementos que se hacen en términos de recuperación real del poder adquisitivo «están sustentados en dinero orgánico», es decir, un dinero del cual se dispone. Parece no recordar el funcionario, que el uso del llamado dinero inorgánico es inflacionario, es decir, aquellos recursos que emite el BCV sin que haya contraprestación de reservas internacionales o de la actividad económica.

Especificó que este anuncio fue una propuesta de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que prefirieron recibir una remuneración vía bonos indexados, a percibir menos por tema de salario.

«Es el mismo clamor de los trabajadores, y es que les llegue más dinero a sus bolsillos», dijo y aseguró que «es un dinero que no se te va depreciar en el tiempo».

Nicolás Maduro, por su parte, afirmó que «debemos llegar más temprano que tarde, tengan la seguridad y la confianza que vamos a llegar más temprano que tarde a la recuperación total del salario, pero ahora tenemos que resistir y resistir con fuerza».

Esta afirmación ya había sido expresada por el gobernante, exactamente hace un año, cuando acotó que «tarde o temprano» se llevaría el salario mínimo a $300. Desde entonces, las expectativas ya estaban andando.

Pozos petroleros para la nómina

Nicolás Maduro aseguró que su administración tiene un plan trazado para lograr que toda la producción energética genere dinero para ser invertido en salarios, la mejora del sistema de salud y de servicios; por lo que ordenó al ministro de Petróleos Pedro Rafael Tellechea, entregar 50 pozos petroleros, con una producción diaria de 9.500 barriles al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Trabajadores.

«Le di la orden al presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, de entregar un poderoso pozo petrolero en el estado Monagas que está produciendo 9.500 barriles diarios, pero va a producir 20 mil barriles diarios. Y todo el petróleo que allí se produzca y venda será para las prestaciones del pueblo venezolano», afirmó.

Ordené a Pedro Tellechea, Ministro del Poder Popular de Petróleo, entregar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de las y los trabajadores, una Macolla Petrolera en el estado Monagas. Restituiremos, más temprano que tarde, los derechos sociales de los trabajadores y las… pic.twitter.com/cqN9AgFUJK — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 1, 2023

Maduro detalló que con una extensión de 4,6 hectáreas, la macolla Cacique Chaima está conformada por 50 pozos y es «la más grande de Suramérica». La macolla forma parte de la División Carabobo, la cual representa 50% de la producción de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Leer más: www.talcualdigital.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí