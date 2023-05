Inaesin: Inconsultos e insuficientes los anuncios en material laboral #10May 

Su rechazo a los más recientes anuncios del Gobierno nacional en materia laboral, expresó el Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN), fiel a sus objetivos durante más de 37 años, comunica y visibiliza la situación actual de los trabajadores y sindicatos a través de la educación, información y crecimiento personal, en tal sentido su directiva.

Los académicos califican estos de insuficientes de cara a la fuerte inflación que vive Venezuela además de no haber sido resultado de diálogos amplios dentro de la Mesa Técnica establecida con ese propósito.

Nelson Landáez, directivo de Inaesin, subrayó que los anuncios en materia laboral publicados el 1º de mayo son insuficientes para la masa trabajadora del país, siendo esto violatorio a la Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras en su artículo 7º el cual reza. “Cuando el beneficio a que se refiere este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se cumpla mediante la entrega de cupones, tickets, tarjetas electrónicas de alimentación o en dinero en efectivo o su equivalente conforme a las excepciones previstas en el artículo 5º, el trabajador o trabajadora percibirá mensualmente, como mínimo, el equivalente a una Unidad Tributaria y media (1,5 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes, pudiendo percibir hasta un máximo del equivalente a cuarenta y cinco Unidades Tributarias (45 U.T.) al mes…”

“Considerando que Mediante la Providencia Administrativa SATDC-DS-N° 038, a partir de este 02 de enero de 2023, entró en vigencia el nuevo monto correspondiente al valor de la Unidad Tributaria del Distrito Capital, equivalente a cincuenta bolívares con cuarenta y un céntimos (50,41), es decir en Cestaticket Socialista de los Trabajadores y Trabajadoras, deben recibir 75.61 Bs por día, a razón de 30 días 2.268.45 bolívares o $90.6 por mes”, indicó.

Landáez también hizo referencia que el incremento del salario debe surgir de las reuniones que se celebren entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Tripartita en Venezuela a través de la Mesa Técnica para definir la metodología con la cual se fijará el salario mínimo, donde sean identificados los beneficios laborales, las prestaciones sociales y salarios dignos. “Con el anunció dado por el Poder Ejecutivo este pasado primero de mayo se ignora totalmente esta instancia plural de decisión, dejando de lado el diálogo y aplicando un criterio inconsulto y de espaldas a los trabajadores”, afirmó.

En cuanto a las bonificaciones reveladas, el directivo acotó que no es una modalidad nueva la entrega de bonificaciones para los trabajadores, en otrora se hacían como una medida para atacar un hecho coyuntural dentro de la economía donde se afectaron los sueldos y salarios. “Lo que si no es plausible que su pago no agrupa, ni representa al cien por ciento de los Trabajadores bajo relación de dependencia”, precisó Landáez.

