RETACITOS #14May

Mucha preocupación, inquietud y angustia se percibe por los lados de la gobernación del estado, ya que al parecer la gestión del marino, supuestamente no está siendo percibida como positiva por parte del pueblo revolucionario, lo que se está convirtiendo en un plomo en el ala para su aspiración de repetir en la gobernación; mientras que el Cocosette, a la chita callando, al parecer ha perdido interés en ser gobernador y está trabajando intensamente para repetir en la alcaldía de Iribarren, donde al parecer tiene posibilidades reales de repetir, a menos que se produzca una debacle descomunal o la oposición lance un candidato fuera de serie, lo que no se observa, al menos en estos momentos. Ha trascendido que el gober habría ordenado realiza una encuesta, con preguntas relativas a su gestión y al parecer tendría una aceptación del voto de apenas un 22 y tantos por ciento, muy similar a la del burgomaestre, resultados que en las últimas semanas le han quitado el sueño, porque está consciente que si estos números no suben, lo más probable es que es que el alto mando del PSUV, incluyendo a Carmelina, le saquen la alfombra y postulen a un candidato con posibilidades de garantizar el triunfo. A todo este escenario se suma que en esta encuesta figura con un porcentaje de 8% y subiendo, el burgomaestre de Torres, lo que ha llamado la atención poderosamente, porque el personaje no ha manifestado su intención de aspirar a la gobernación de Lara, no está haciendo campaña, sino que se ha dedicado a cumplir con las promesas que le hizo al pueblo del municipio. Cuentan que el gober ha estado viajando en forma recurrente a Torres a reunirse con los oficialistas y este, al parecer es el trasfondo de las acciones que se adelantaron con lo del viaje a Denver y las posibilidades de defenestrarlo, por violación a lo establecido en la Ley de Régimen Municipal, pero se quedaron con los crespos hechos.

*****

- Publicidad -

En todo caso, guerra avisada no mata soldado, el burgomaestre de Torres está muy bien informado, en torno a la estrategia que tiene montada el marinero con el PSUV en Carora para hacerle la vida cuadritos, pero han sido tantos los errores cometidos que hay muchos infiltrados que le dan con todo al “radio bemba”, lo que ha generado que el mandatario regional cuando se filtran este tipo de informaciones de carácter confidencial, monte una cacería de brujas feroz, tratando de dar con los culpables. Comentan por ejemplo, que la orden que se impartió hace unas semanas atrás, ordenando el cierre del Hotel Príncipe, supuestamente para sabotear un acto proselitista que iba a realizar la lideresa de Vente Venezuela, ls instrucciones a las autoridades sanitarias, se impartieron desde la gobernación, ya que el burgomaestre tenía hospedados en el hotel a cinco visitantes internacionales vinculados con el turismo que había sido invitados por la Alcaldía, no hay que olvidar que la “culebra” entre el gober y el burgomaestre está latente, en público se abrazan y se dan la mano, pero cuando alguno da la espalda, lo vuelven leña. La versión que ha circulados es tan tétrica, que al parecer la organización sanitaria que actuó, no llegó a cerrar El Príncipe, les hicieron una “amonestación simbólica” para justificar la acción, pero por otro lado, hasta les pidieron excusas por el atropello cometido, que tuvo el repudio de todos los larenses. De manera que los larenses deben estar muy atentos a los acontecimientos que se avecinan, porque ha trascendido que hasta en las propias UBCH que son el corazón de la revolución en el interior del país, comienzan a dar señales de rechazo a las acciones del gobierno e incluso dizque aseguran que el inquilino temporal de Miraflores no gana en el 2024, Así que amanecerá y veremos.

*****

Había causado profunda extrañeza que la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), no hubiese elevado su voz de protesta ante la burla gigantesca del régimen contra la clase trabajadora el pasado 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajador, cuando no anunciaron el ajuste del salario mínimo, como ya es tradicionales, sino que ajustaron unas bonificaciones. La Academia advierte que la decisión de mantener el salario mínimo congelado, apelando a la fórmula de ajustar sólo el bono de alimentación y asignando una transferencia de naturaleza discrecional (el llamado “bono de guerra”) como mecanismos de compensación de cara a un fenómeno de galopante inflación, pone en evidencia, no sólo la crítica situación fiscal que atraviesa la República, sino que compromete gravemente, además, la existencia del sistema de protección social en Venezuela, ya muy frágil. Explican que en la medida que la moneda soberana, el bolívar, se siga debilitando frente a otros activos monetarios, el poder de compra del salario mínimo (que sigue marcado en bolívares), como su expresión en otras monedas se irá reduciendo. Ello conducirá, eventualmente, a la desaparición del salario mínimo como figura de protección. Supondría, en el caso venezolano, la desaparición también de las pensiones, un beneficio que por ley se otorga en montos iguales al salario mínimo. Más aún, en la medida que importantes beneficios conquistados por los trabajadores venezolanos, como son la indemnización por cesantía y las utilidades, se calculan en función del salario mínimo, estos beneficios corren, de igual manera, el riesgo de desaparecer. La ANCE recomienda un rediseño del sistema de seguridad social en Venezuela que lo haga acorde a las circunstancias actuales, en aras de que la población vulnerable tenga acceso a beneficios que verdaderamente dignifiquen su calidad de vida y a servicios de buena calidad. Lo que no parece admisible es apostar, como parece ser la tendencia, a la desaparición del sistema de protección al que se debe el Estado, en un país con graves carencias y un altísimo grado de vulnerabilidad social.

- Publicidad -

*****

Esta semana en el acto de la firma de un documento de no agresión entre los Comandos de Campañas en el Colegio de Ingenieros, buscando garantizar la unidad y abogando porque no sé realicen campañas sucias entre opositores, donde brillaron por ausencia los representantes de María Corina Machado y tampoco los representantes de Manuel Rosales. Como nota disonante, allí se observó y fue público y notorio cuándo el Politólogo Mario Perdigón Jefe de Campaña Benjamín Rausseo en Lara, saludaba a los presentes al momento de firmar el documento unitario, y cuando fue a saludar al Sargento de Nirgua, éste no aceptó el saludo, lo que evidencia el distanciamiento y la ruptura entre estos, al parecer los dirigentes operativos, que mueven gente están abandonando a Futuro para irse con Mario Perdigón y el Movimiento CONDE, según se comenta, Perdigón en su gestión demostró trabajo en equipo con una visión democrática e integradora, le levantó a Falcón Avanzada Progresista, la reorganizó pero por no estar de acuerdo con las posiciones erradas allí decidió irse, por lo visto lo que puso muy molesto HF porque está no es cualquier división; esto nos recuerda cuando el Exgobernador se fue y dividió al PSUV, llevándose la mitad, por lo visto se repite la historia, me señalan incluso que muchos de los que hoy le juran fidelidad a HF, están pensando en la posibilidad de irse al Movimiento CONDE con Mario Perdigón, simplemente por perder el glamour en un momento de soberbia, olvidando que lo cortés no quita lo valiente. La pregunta es ¿Dónde está el talante democrático y el diálogo del que habla el Sargento ?, por qué esta demostración de gran inmadurez política, al no aceptar el saludo del representante del Comando CONDE de Lara y más cuando se trataba de un pacto de no agresión, allí se hacía un llamado a entender que todos los factores son necesarios, el comentario entre los presentes es que HF quedó muy mal con esa actitud, ¿cómo es que aspira a ser el gobernador de todos? Y por lo que me dicen Mario Perdigón está armando una maquinaría que hoy está mucho mejor que varios partidos, no solamente preocupando también el Comando de María Corina que no ha logrado organizar las estructuras políticas.

*****

A propósito, pero también este encuentro que había sido convocado con un objetivo específico, claro, definido y sin lugar a interpretaciones desviadas, cuando todo venía desarrollándose dentro de la mayor armonía, de repente surgió un “espontáneo” como en las tardes de corridas de toros, quien al parecer abusando del respeto y consideración que se le tiene, por su trayectoria, se lanzó al ruedo a hacer una defensa de Juan Guaidó, asegurando que todo lo que había hecho la oposición y la AN en su contra , no había sido correcto, en una exposición extemporánea y sin nada que ver con el tema de la convocatoria, lo que por supuesto provocó que la gran mayoría de los presentes reaccionara en su contra, sin que tuviera argumentos de peso para defender lo indefendible, de tal manera que con todo el respeto que la tiene la sociedad larense, de casualidad no se lo comieron vivo; se produjeron varias intervenciones cuestionando su posición, incluso señalando lo inoportuno de la misma, sorprendiendo a la gran mayoría por esta salida inusual y poco feliz. Aseguran los presentes, que luego de las reacciones de varios de los que estaban presentes, al personaje no le quedó más remedio que retirarse del lugar, bastante golpeado moralmente y con el rabo entre las piernas. Comentaba con amigos que estuvieron presentes y vivieron este mal rato que pasó, que muchas veces es conveniente que a estas “vacas sagradas” quienes llegan a estar autoconvencidos, que son “intocables”, a veces hay que bajarles la cresta para que pongan los pies en el piso y se ensucien los zapatos.

*****

Ante los diversos comentarios circulan en el ámbito regional, muy especialmente en el mundillo político, en torno a la situación interna que se está viviendo internamente en el partido Un Nuevo Tiempo en Lara, hemos tenido la oportunidad de escuchar las explicaciones de cada una de las partes, que por supuesto tratan de justificar sus posiciones; sin embargo, como observador externo, he llegado a la conclusión que a nada conducen estos enfrentamientos internos, sino al debilitamiento de la institución, que es lo que menos conviene en estos momentos. Las cifras que se han dado a conocer en torno a la integración de la DER, revelan que en las últimas decisiones que se han adoptado, de los 26 miembros de la integran, la correlación de fuerza evidencia que 21 han votado a favor y 5 lo han hecho en contra y allí se evidencia que quienes tienen el 80,7% de los votos tienen el control de la organización, mientras que los que detentan el 5,2% deben aceptar que son minoría, si como dicen son respetuosos del sistema democrático. Se afirma que esta minoría, que tiene aspiraciones más allá del 2025, tiene temor de quedar al margen de participar en las elecciones para cuerpos deliberantes, y de allí la molestia existente. En esta semana se tomó la decisión en Palavecino de fortalecer la posición del Dr. Omar Agüero, ya que le estaban embochinchando las cosas y se designó al abogado Alexis Latuff con el voto unánime de los 26 miembros de la DER. Para el 23 de mayo se tiene prevista la elección de la Dirección Nacional de UNT y se anunciaría la candidatura de Manuel Rosales para las Primarias, así que lo saludable es dejar la margen las diferencias domésticas y ponerse todos trabajar por el crecimiento y la expansión del partido, de lo contrario van a quedar muy mal ante la sociedad larense.

*****

Muchas carreritas se observaban en la Torre de David, los días previos al Primero de Mayo, ya que se había anunciado la inminente visita del Superintendente Cabello Rondón, con la intención de comprobar “in situ” la situación real del ente recaudador. Aseguran que mandaron a pintar las paredes de los pasillos, a retocar los techos, cambiar todas las luminarias quemadas. Según dicen los trabajadores, Tutifruti se mandó a hacer las uñas, realizó una visita al barbero y sacó el tacuche del escaparate para mandarlo a la tintorería y tenerlo listo para el gran momento; dicen que a las damas les ordenaron ir a la peluquería, tener un cupo listo para maquillarse y sacar los vestidos de Coctel para la ocasión, de tal manera que la logística con los preparativos estará ready. Al final de cuentas, el jefe mayor no apareció, y como donde manda capitán no manda marinero, ni siquiera dio una explicación, tampoco dijo si el viaje sería diferido para otro momento. Lo que si todos recuerdan, es que este personaje prometió que acabaría con los sindicatos en el ente recaudador, lo cual ha cumplido a cabalidad, ordenó que les quitaran las sedes, tanto a los sindicatos bolivarianos, como a los de la oposición; después giró instrucciones para que destituyeran a sus directivas y en estos momentos no hay quien defienda los intereses de los cuatro gatos que quedan trabajando en la institución. Se conoce la decisión de un tribunal, sobre un caso de un trabajador, que pasó más de 25 años en el ente recaudador, fue destituido injustificadamente, el tribunal decisión que le salía una jubilación digna, pero no la destitución, pero el caso no prosperó y el trabajador botado quedó, así que este es el personaje que maneja el ente recaudador a nivel nacional y que controla el pote.

C O R T I C O S

La escogencia de dos grandes Maestros como Jesús Armando Villalón y Esteban Castillo, como máximos exponentes de las artes plásticas, en el conversatorio en el Museo de Barquisimeto, con motivo del “Día de las Artes Plásticas” no pudo ser más acertada, ambos con dilatadas carreras y prolíficas en obras de arte, tenían más que merecida esta distinción, la presentación que hizo Iván Brito López reflejó a ambos personajes como dos baluartes, para quienes la historia contemporánea les tiene apartado un destacado lugar, cuya obra imperecedera siempre nos obligará a tenerlos presentes hoy, mañana y siempre como larenses inmortales, quienes nos entregaron lo mejor de su arte a Lara, Venezuela y el mundo. Gracias por todo maestros, que honor y que orgullo haberlos conocido y contarme entre sus amigos.

Nunca nos cansaremos de repetir que este gobierno no es más torpe porque no práctica. Leemos con preocupación un comunicado del Observatorio Venezolano de Economía, una organización que hasta ahora lo que ha hecho es asumir, responsablemente el entregar periódicamente y con bases científicas, las informaciones sobre el comportamiento de las variables de la economía, PIB, Índice Nacional de Precios, evolución precios por rubros, Índice de Salarios, ya que el Banco Central de Venezuela dejó de hacerlo desde hace más de cuatro años, incumpliendo con sus propia normativa interna que le obliga a dar estas informaciones en los primeros diez días de cada mes. Pues bien el OVF denuncia que el portal ha sido bloqueado a nivel nacional por distintas operadoras venezolanas, violentando la libertad de prensa, de expresión de los ciudadanos y el derecho a estar informados. Solidarios con el OVF y exigimos que cesen de inmediato este tipo de medidas coercitivas que perjudican a toda la colectividad venezolana.

Un conocido abogado larense, a propósito de la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, señala si este instrumento servirá para ordenar bienes de algunos entes como el CLEL. ¿Servirá para que un director municipal y un diputado ex presidente de la legislatura, devuelvan los vehículos que les asignaron, de los cuales se apropiaron al parecer indebidamente? Seguirán los escándalos por robos de bienes a los que nos tiene acostumbrado desde este organismo, que ya no hace control del Ejecutivo regional, sino que se hace el ciego y solo es un órgano para pagar nómina, amén de creador de cargos innecesarios, solo para complacer a interesados. Aseguran que los jefes son un “bluff” , ya que al parecer que hay una dama que sin tener cargo, pasa por encima de todos, contrata, compra y paga sin ningún control. ¿Sería interesante averiguar si es cierto que destinó US$ 3.000 al pago de un supuesto arreglo de un ascensor, que es más el tiempo que está dañado, que operativo?

Mucha gente en Lara ha comenzado a preguntarse muy seriamente ¿Cuál es el papel que cumple en la entidad el Consejo Legislativo del Estado Lara?, en primer término porque teniendo la responsabilidad de elaborar las normas y leyes de la entidad, se mantiene como un secreto bien guardado estas actividades, nadie sabe cuántas leyes se han aprobado, cuántas normas para el funcionamiento ordenado de la ciudad; pero además, es importante destacar que el CLEL no cumple con sus funciones de control y seguimiento al ejecutivo, solo paga una nómina abultada de 180 personas que no se ven en sus pasillos y además están creando nuevos cargos fantasmas para acomodar a algunas personas, por favores políticos, en vez de aumentar los sueldos. Muchas veces se ha denunciado que los créditos adicionales que solicita la gobernación, se aprueban sin ser revisados los soportes, los cuales muchas veces al parecer, ni siquiera presenta.

El burgomaestre de Torres, Javier Oropeza debe andar con mucho cuidado y saber dónde pisa, porque le han minado todos los caminos que transita, afirman que quien se le tiene dedicada y está loco por montarse como alcalde es el exlegislador y expresidente del Clel RamSu. Este señor fue quien le dio a TaAg, quien es también es expresidente del Clel y actual diputado de la AN, vehículos que no quiere devolver. RS, le dio un contrato a la hija de un conocido periodista Cho pero la mujer jamás ha ido a trabajar al CLEL, es decir que por años ha cobrado sin trabajar y su padre se la da de gran moralista contra Javi y no mira hacia el mismo.

Sería interesante averiguar si es cierto YaAg, desde Caracas ha comenzado a hacer su trabajo para cuando deje de ser diputado, pedir la máxima jerarquía del poder judicial en Lara, ya que él es abogado. Aseguran que el personaje, a la chita callando, se mueve sigilosamente, tendiendo puentes y haciendo amigos en los altos niveles políticos y judiciales, de manera que para el momento en que se tomen las decisiones, tenga la alfombra tendida y solo le correspondería regresar al terruño a instalarse como el “Zar de la administración de justicia en Lara”, con las implicaciones que esto tiene, pero seguros estamos que va encontrar muchas piedras en el camino, aunque sus pretensiones son las de montarse a destronar a todos con su equipo, así que amanecerá y veremos.

Por cierto, aseguran fuentes dignas de todo crédito, que el burgomaestre de la Perla del Norte, Julius, quien se piró del país sin pedirle permiso a nadie, supuestamente anda acompañado por un contratista con el que comparte la aventura. Cuentan que dizque estuvieron visitando un banco en Panamá, que pernoctaron cuatro días en esas tierras para luego desplazarse hasta Nicaragua. Afirman que la situación se manejó con tanto cuidado y en la más completa confidencialidad, que ni siquiera la progenitora del burgomaestre sabía de su viaje. Se sigue destapando la olla podrida de la corrupción revolucionaria, en medio de la mayor impunidad, la dirigente del PSUV en la región mira hacia el techo, cuando le tocan tan sensible tema.

Durante el acto de Futuro organizado por el Sargento de Nirgua en el Colegio de Ingenieros, la Plataforma Unitaria había designado a EN de la organización ECV para que los representara en este encuentro; sin embargo, todos los partidos presentes se sorprendieron cuando apareció HP, de PJ a usurpar la designación de EN, situación que causó bastante molestia, el hecho fue reportado a la Plataforma Nacional, siendo este tipo de actuaciones de personas pantalleras, que lejos de sumar restante. Asimismo, cuentan que gente del G# se esfuerzan por hacerle carantoñas a Falcón buscando “comodines” en maqueta de regionales 2025. Muy importante que el Sargento sepa distinguir entre los que hacen bulto y tienen alto rechazo y aquellos que realmente tengan el average para impulsar opciones de triunfo.

Resulta que ya en éstos tiempos las posiciones particulares van más allá de una sólida actitud de rigurosa lealtad y respeto con sus allegados, pues se observan y oyen con la mayor frescura todo tipo de versiones que se filtran con una velocidad inusitada para que luego vengan con las eternas y conocidas quejas y demás hierbas aromáticas. En ésta ocasión le correspondió a la singular «Cleopatra» haciendo renovado papel de la «Mata Hary crepuscular» quien «paseando» la lengua dejó saber que luego que la «Reina de Holanda» explicara en cerrada reunión detalles de la intervención quirúrgica del intrépido «Marco Antonio» y la cancelación y detalles administrativos propios del proceso, la esbelta joven dejará deslizar a algunas allegadas que la verdad era que dizque el pago lo habría hecho un influyente y poderoso miembro de la cúpula del «alto poder» quien se le puso a la orden a través de una Fundación que tiene, controla y opera en un piso del HCC para la delicada intervención; pero que además de eso le habría ofrecido operar a la paciente de la «flexibilidad ósea» en el padecimiento de su rótula en el mismo centro asistencial privado. Dudo que con un equipo así se pueda trabajar en la clandestinidad Del asunto esperamos más detalles.

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí