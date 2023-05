VIDEO Comerciantes del este de Barquisimeto afectados por los cortes eléctricos #23May

En una consulta realizada por El Impulso, comerciantes del este de Barquisimeto reportaron que al menos tres veces por semana padecen cortes eléctricos de hasta cuatro horas, situación que afecta sus ventas.

Amalia Suárez, encargada de un establecimiento comercial, indicó que el racionamiento en el sector donde se encuentra no tiene un horario establecido, por lo que se les dificulta tomar sus previsiones.

«Acá se nos va a la electricidad aproximadamente dos veces a la semana y trabajamos con planta eléctrica siempre y cuando tengamos gasolina. Son cuatro horas de racionamiento y no hay días fijos. Es un tema complicado, no es cuestión de que no quiten la luz, sino hacer el trabajo de mantenimiento», declaró.

Ángel ramos, otro de los consultados, también optó por adquirir una planta eléctrica pero comenta que la escasez de combustible le impide poder ponerla a funcionar durante las cuatro horas de duración de los cortes.

«La usamos para medio enfriar y conservar los alimentos con los que trabajamos, porque por el tema de gasolina no podemos dejarla por mucho tiempo encendida».

«Cada dos días prácticamente se va la luz en la zona, cuando no se va en el día se va en la noche por cuatro horas aproximadamente», manifestó, detallando que desde hace un mes la situación se ha vuelto más critica.

Por otra parte, Mariela Giménez, comerciante de la urbanización El Parque, lamentó que hasta los momentos no exista una respuesta oficial por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), sobre la razón del incremento del racionamiento.

«Como comerciantes nos afecta en todos acá en el edificio. Todo queda inactivo, quedamos sin trabajar. Esto había mejorado pero ahora es algo constante y fuerte», puntualizó.

Los consultados hicieron un llamado a los entes encargados de suministrar la electricidad a garantizar el servicio y al menos informar mediante un cronograma cuando se presentarán los cortes eléctricos.

