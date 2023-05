RETACITOS #28May

Por supuesto que el tema Círculo del Este y la supuesta gran estafa con los edificios del Conjunto Plaza Mayor, es el tema que ha estado durante toda la semana sobre el tapete de la opinión pública, no solamente por el número de las personas afectadas, sino que tienen cerca de 15 años esperando para que les resuelvan la entrega de unos inmuebles, algunos de los cuales han cancelados en una gran proporción. Saben los estafados que esta es una oportunidad de oro, donde tendrán la oportunidad de fijar posición, en caso de que la Asamblea Nacional 2020 y el Ministerio Público decidan abrir una investigación que mantiene a muchos “personajes” con varias noches sin pegar ojo, porque están conscientes que sus conciencias no se los permiten. A propósito, uno de los actores fundamentales de este caso, como lo es Henri Falcón Fuentes, está convocando para el próximo 1 de junio, donde realizará la presentación: El este de Barquisimeto, terrenos, origen y desarrollo prospectivo. Solución: Recuerda HFF que Barquisimeto llegó a ser la ciudad número 1 del país, bajo una administración que prioriza en la planificación, en el desarrollo y en la participación sin exclusión, de allí el antes y el después. Recordamos que durante una Asamblea Anual de Fedecámaras, en la capital larense, la ciudad recibió del encuentro empresarial un reconocimiento como “Ciudad más pulcra y acogedora de Venezuela”, por supuesto que en esta época no se habían vivido los estragos de 23 años de destrucción revolucionarias que es lo que en estos momentos vemos por todas partes. Recuerda que los terrenos del este de la ciudad ha sido tema controversial sobre lo cual en algunos casos se especula por ignorancia y en otros por maldad, comprometiéndose a esclarecer durante este encuentro todos los detalles e intimidades, los participantes, la presencia de Hispania y como la hipoteca que pesa sobre la promotora, es lo único que resguarda la propiedad de quienes están montado en este autobús, cuyo destino final aún se desconoce. Con esta presentación, seguro estoy, van a recibir información privilegiada que despejará no solamente dudas sino que los invita a conocer su visión y la verdad.

En una gráfica vemos a una persona que está pidiendo plata porque la pensión no le alcanza, pues bien me le acercó y empezamos a dialogar pues resulta que es un coronel retirado de la Fuerzas Aéreas Venezolana de la promoción 78 tiene 69 años bien lúcido y lleno de vida pues le pregunté y me narró su corta historia la cual específico que él entregó su vida entera a la FANB y la pensión no le alcanza su esposa es diabética y su único hijo falleció hace dos años intentando cruzar la selva del Darién, es de sentarnos a reflexionar, como él hay muchos Militares que dieron su juventud y prácticamente su vida entera por honor y lealtad a la patria ahora no alcanza para nada la pensión no tiene seguro y tampoco buena vida es triste y lamentable todo lo que estamos pasando por unos líderes en gestión que no dan su brazo a torcer y no luchan por el bienestar de aquella que dieron su juventud y vida por la FAN que tristeza me dio en realidad, pero así estamos. Lo más inquietante de esta situación que la falta de comida en los cuarteles la siguen denunciando los propios oficiales medios; muchos tienen que irse a pernoctar a sus hogares porque en el cuartel pasan hambre; pero continúa de manera insistente la campaña publicitaria, donde se hacen llamados constantes a nuestros jóvenes para que se incorporen a nuestras Gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, desconociendo las decenas de miles de solicitudes de baja en las cuatro fuerzas castrenses, porque lamentablemente la imagen que tenían las FAN hace 30 años, donde era un orgullo portar el uniforme, lamentablemente desapareció.

Al gobernador le va a crecer la nariz como pinocho por cuanto lleva casi dos meses anunciando que el despacho de gasolina en la región va en vías de mejora, pero con el paso de los días lo que hace es empeorar porque la verdad es que hay muchos problemas por falta de inversión y mantenimiento en las plantas de llenado en varios estados del país. En el interior los conductores deben esperar horas y a veces días y noches completas para tratar de surtir. Ya las llamadas estaciones subsidiadas no existen poco a poco las han ido iluminando. Allí las colas son de padre y Señor nuestro. Mientras en las del llamado triángulo del este sigue persistiendo la ley del más vivo y el que más tiene. Para los enchufados, funcionarios públicos y aquel que se baje del equino con 10, 15 y 20 $ pasa como perro por su casa. El grupito de motorizados ligados a colectivos y policías de civil y los llamados bomberos se siguen llenando los bolsillos con este negocio redondo que afecta a mucha gente que pacientemente espera en las colas cada vez más largas. Por supuesto que el problema no es que el Gober quede como un mentiroso, sino que va a llegar un momento en que ni siquiera su propio círculo cercano, no solo no le va a creer y muchos menos van a ser capaces de defenderlo ante terceros cuando le comiencen a sacar las cuentas de las veces que ha prometido villas y castillas y no ha cumplido, entonces luego no venga a quejarse afirmando que le están saboteando su gestión en Caracas, los dirigentes de su propio partido, y es de todos sabido que entre el gober y el burgomaestre de Iribarren hay una cobra ponzoñosa, que ocultan en público, pero que afilan sus puñales cuando algunos de los dos de la espalda, esto es vox populi en la región.

Decisión de la Comisión Electoral de la UCV de suspender, a medio camino, el proceso de votación, debido a una serie de irregularidades que comenzaron a percibir desde las primeras horas de la mañana y que se evidenciaba en que en algunas Escuela, Facultades y Descanatos, en horas del mediodía los profesores aún no habían comenzado a emitir los sufragios. Siempre se ha dicho que muchas manos en la olla ponen el caldo morado, y esto parece haber ocurrido en las elecciones de la UCV, dique las autoridades se empeñaron en utilizar unas máquinas de votación viejas de la casa de estudios, se gastaron un buen dinero reparando algunas y al final, las papeletas se imprimieron incompletas, llegando un momento en que la Comisión Electoral se vio tan agobiada por tantos reclamos juntos, de manera que los instrumentos tecnológicos utilizados por instrucciones de la rectora, no resultaron ser los más eficaces y, lamentablemente, después de estar esperando por un largo período de 12 años, al parecer están pensando en convocar para una nueva elección el próximo 6 de junio. Es de suponer que todos los actores que hayan tenido alguna participación, tanto en la organización, como en la preparación y la logística del mismo, se hagan un autoexamen de conciencia, reconozcan en qué áreas fallaron y cuáles son las previsiones que se deben tomar para evitar que nuevamente se repita esta torta monumental, que seguramente debe tener celebrando a todos los voceros del oficialismo. felices con el fracaso de las elecciones en la UCV, un evento que había despertado grandes expectativas tanto dentro como fuera de la Comunidad Universitaria de la UCV, muchos de los cuales seguramente ya estarían sacando cuentas, que para el próximo lunes la UCV tendría nuevas autoridades, pero una cosa piensa el burro y otro el que lo va montando.

Lo que viene ocurriendo en el mundo y también en nuestro país que debe llamarnos a una profunda reflexión y prender las alarmas. Está semana en los medios se reseñó al menos dos casos preocupantes de los antivalores. Uno el asesinato de un menor de seis años por su padrastro porque su madre no admitía su infidelidad. Lo apuñaló y luego junto a la desnaturalizada joven mamá fungieron su muerte por un presunto incendio que ellos mismos ocasionaron haciendo estallar una pila de teléfono; el otro el homicidio de una joven a manos de dos muchachos, uno estudiante de medicina, para extraer los ojos de la chica y venderlos en 100 $. Ese hombre nuevo que quisieron formar está muy lejos de lo que realmente son nuestros principios y valores morales, éticos y espirituales. Definitivamente hay que buscar a Dios y hacer grandes esfuerzos por reconstruir nuestra vulnerable sociedad. Habrá que hacer una mancomunidad de esfuerzos entre la familia, la sociedad organizada, las academias, escuelas, iglesias y por supuesto las instituciones públicas. Estas son manifestaciones del grado de depauperación en la que ha caído la sociedad venezolana, como consecuencia de la profunda crisis económico, política, social, y cultural que hay en el país, donde la Iglesia, las Academias deben jugar papel fundamental en cuanto a la necesidad de recomponer, cuando antes, lo poco que queda de nuestra sociedad.

Los factores políticos en el estado Lara han visto con mucho agrado el desempeño de la Comisión de Primarias Regional con su Presidenta la doctora Nelly Cuenca de Ramírez y el resto de sus integrantes. Los encuentros con la Plataforma Unitaria dan cuenta que la estrategia de revertir el peso de la pirámide política es necesaria. Que es oportuno que sean las bases las que asuman el rol de protagonismo en tiempos de reclamos sociales permanentes. Estiman que aun cuando los partidos políticos juegan papel fundamental en estos eventos, no es menos cierto que quienes deben asumir e impulsar la iniciativa de participación sea el propio pueblo representado en sus bases para que dinamicen y motiven la participación popular. El mejor ejemplo de ello lo constituye la representación de los jóvenes que venidos de partidos, sindicatos, gremios, sociedad civil, sean ellos los que juntos y coordinados impulsen la inscripción y apertura del REP para los nuevos votantes y así tomar la iniciativa para que el CNE atienda sus reclamos y se coloquen las máquinas en cada rincón del estado. Deseamos éxitos. Por cierto, siempre se ha comentado que a la hora de evaluar algo, nunca falta un «lunar» y a la hora de intentar lograr algún acuerdo consensuado en la P.U, aparece una «misia» echando «varilla». La misma no es otra que la sempiterna «Reina de los Girasoles’ que ni lava ni presta la batea y de la cual se ha comentado se ha llevado ya varios jalones de oreja por sus inoportunas presentaciones.

Sigue el municipio Urdaneta, el más maltratado en la entidad. La población de Siquisique tiene 20 días sin agua, afectando a miles de ciudadanos que habitan el casco urbano. La red de distribución presenta un nivel de deterioro que exige sustitución de equipos electromecánicos y reparación de pozos, de allí que los ciudadanos están exigiendo un plan de contingencia. Lo que allí existe es un daño estructural del Sistema de Distribución de Agua, que requiere de cuantiosas. Pero no todos son más noticias, las últimas encuestas indican que la aspiración de cambio por parte de la población venezolana está en un 80%; lamentablemente la dirigencia política no ha sabido interpretar estos numeritos, sobre todo porque todas cifras esperanzadoras tienen que ver con la renovación, a la cual muchos dirigentes le están sacando el cuerpo; esta nueva dirigencia tiene que adaptarse estos procesos de cambio, ya que el hecho que el alto gobierno tenga un rechazo de 80% esto no se transfiere por ósmosis a los aspirantes, hay que ganárselo, tienen que estudiar adaptarse a las nuevas tecnologías, de lo contrario están perdiendo el tiempo.

C O R T I C O S

El Coccosete debe mostrar su cara por los barrios del alto oeste de Barquisimeto. Hay una cantidad de semáforos que ya no están funcionando, por accidentes, los dos semáforos que están en el Km. 8 de Villa Productiva, fueron arrancados y allí a diarios los niños que viven en Villa Productiva y estudian en la Escuela Efraín López Sandoval, del otro lado de la avenida, exponen sus vidas cada vez que atraviesan la vía para ir al colegio o para retornar a sus hogares; además allí hay comunidades aledañas que requieren tener la seguridad este este servicio de semáforos.

Nuevo engaño el del gober, anunció con bombos y platillo que realizará una gira por el Municipio Andrés Eloy Blanco (Sanare), donde supuestamente haría anuncios importantes de varias obras públicas de salud para beneficiar a los vecinos de estas comunidades, con operativo médico y demás; logrando la movilización de buena parte de la población; lamentablemente la gente montó en indignación, cuando se dieron cuenta que solo están repartiendo preservativos y pastillas anticonceptivas. Las interrogantes que se hacen los vecinos de estos municipios, a quién beneficia este tipo de engaño, con estas actuaciones lo que logra es que le pierdan el respeto y que nadie le crea cuando anuncia nuevos operativos del gobierno regional.

En alguna oportunidad de aspirar y participar en dichos comicios el candidato de la «AD-Judicializada ó alacranizada» el «Indio» Berni, la misma fue echada al mismo vacío. Su propio aliado político y colega parlamentario Luis Eduardo «Burro» Martínez le terminó de colgar la «bola de plomo» que lo colocaría al borde del precipicio con aquellas nefastas declaraciones de pechar ó gravar tributos a los venezolanos que engrosan la diáspora en los países donde se encuentran. Sugiere el personaje que tal despropósito se anexe a la reciente ley de extinción de dominio sobre bienes privados. No solo queda en la memoria el «perdón» no solicitado y ofrecido por éste personaje en el pódium «de honor» de la AN por el asesinato del padre del psiquiatra presidente hecho ocurrido en un gobierno adeco, que constituyó una afrenta a la verdadera historia del caso. Ya la cerviz del personaje le debe andar muy doblada.

El Comando de Campaña de Carlos Prosperi de «AD-En Resistencia» viene acelerando una serie de estrategias y ajustes en el país, orientadas a adelantar y afinar el trabajo que garantice los resultados, según sus evaluaciones, son bastantes positivos para la fecha, por el avance del candidato en su campaña. Dicho Comando ha venido observando rigurosamente cada actividad en los estados y se han encontrado con una importante aceptación del mismo, lo cual están dispuestos a defender a todo pulmón. Es por ello que vienen a aplicar la «Tesis Alfaro» de evaluación «in situ» a las diferentes estructuras seccionales sin chance a engaños que permita garantizar las diferentes operaciones electorales. La de Lara tendrá que comprar alpargatas, ya que comentan no tendrán contemplaciones. Por cierto que Prospéri sorprendió y dejó en el terreno de juego al resto de los candidatos con su propuesta de que todos coincidan para ir el mismo día a inscribirse y tomarse la «foto en familia» frente a la Comisión Nacional de Primarias. Esperemos a ver lo que ocurre.

Los médicos y demás trabajadores del hospital Antonio María Pineda se siguen preguntando cuándo será que terminarán la repavimentación del estacionamiento principal que queda a un costado de la dirección de ese centro asistencial. Desde hace varios meses que empezaron a quitar y talar árboles para reacondicionar el espacio y nada que la contratista termine lo que empezó, mientras tanto deben estacionarse por la avenida libertador cerca de los incineradores y lavandería pero el terreno es insuficiente. ¿Cuándo será que el estado, gobernación o dirección de salud lleve a feliz término y en plazo estipulado lo que comienzan dizque a mejorar? Esperemos respuesta más temprano que tarde.

Desde hace bastante tiempo más de 3 años se mantienen sin funcionar la mayoría de semáforos de la intercomunal Florencio Jiménez desde La Salle hasta el cementerio. Qué dirá el respecto la Amtt. Peligro. Varios accidentes de resultados leves se han venido suscitando en la intercomunal Cabudare-Acarigua y es que en varios tramos pero sobre todo frente al nuevo y gigante centro comercial hay una tronera de huecos que en estos tiempos de lluvias sorprenden a propios y extraños. Urge la repavimentación y reasfaltado de esa importante vía antes que se pueda presentar un evento de tristes y lamentables consecuencias.

El mismo chino con otra camisa. En los últimos meses se ha experimentado salta talanquera de dirigentes medios y de base de los factores políticos que se han quitado una franela de un color para ponerse de otro repitiendo las malsanas prácticas que hacen crecer las organizaciones sino que las atomizan y satanizan. Muchos «ilustres» ahora acompañan, con mezquinos y particulares intereses, opciones para las primarias que solo están en sus cabezas pero para ellos lo importante es el negociado y cuanto hay para eso. Así tampoco es fácil concebir una plataforma que garantice el triunfo. Lo que sí es que esta lavadora permite seguir depurando y limpiando lo más rancio y podrido de la política partidista. Hay muchos que lo que buscan jalando mecates y reconocimiento y prerrogativas. El que no vive para servir, no sirve para vivir.

Los torrenses no pagan la luz, internet, gasolina, agua y servicio de telefonía móvil, tampoco con la salud. El deteriorado y enfermo hospital Pastor Oropeza sigue sin aire, insumos médicos-quirúrgicos, ambulancias ni ascensor. Ahora se le suma la contaminación y proliferación de gusanos en la sala de ginecología y obstetricia. Quienes logran parir en ese centro dizque de salud, son sacadas y mandadas para su casa, casi que con el muchacho entre las piernas y a medio salir para evitar su posible contaminación o infección. No mejora nada el enfermo.

La plaza Lara, en pleno centro de la ciudad crepuscular viene siendo refaccionada por la municipalidad, cosa que por supuesto es su competencia, lo cuestionable es que están instalando unas estrafalarias letras con el nombre del espacio público que le restan visibilidad y belleza al emblemático lugar ubicado frente la primera catedral de Barquisimeto, la iglesia San Francisco. El Cocosette debe buscar mejores asesores de imagen y de gestión pública. Usuarios del transporte público mantienen sus quejas por el cobro a sus anchas de algunos choferes que no respetan la tarifa y también por las fallas en la prestación del servicio. Suponemos que debido a las fallas en la gasolina, las unidades en servicio son pocas y los pasajeros deben esperar hasta dos horas para poder llegar a sus destinos. Luego de las 6 es una lotería poder trasladarse en buses o autobuses.

En algún momento de la historia a los venezolanos nos tendrán que reconocer el premio récord Guinness por la tenacidad, capacidad de aguante, deseos de superación, profesionalismo, ingenio, creatividad y hasta buen humor en tiempos de crisis. Este pueblo, a pesar de los pesares, no sucumbe ante al autoritarismo, anomia, falta de condiciones laborales, un salario y pensión miserable, falta de comida, de luz, gasolina, internet, telefonía celular y estado de derecho. Ante tanta y tanta carencia y dificultad,la gran mayoría batalla por levantarse, sacudirse el desgano y el desgaste físico y moral, para salir a ganarse el pan nuestro de cada día. La verdad es que somos una nación que tiene las ganas, bases, herramientas y fuerzas para salir adelante. Hay que apostar y seguir manteniendo las esperanzas en que mañana puede y debe ser mejor.

Al parecer ningún representante político la digiere. Muy Lamentable. En los ministerios influidos por el desaparecido y ahora despreciado El Aissami, ante las averiguaciones y desgracia, por la corrupción denunciada, más de uno temeroso de ir a parar a la cárcel cuál chino de Recado, ha dejado el pelero sin aviso, agarrando sus maletas y sin ton ni son, se han ido del país espantados y previniendo cualquier relación con hechos contrarios a la ley. Por aquello de que siempre paga el que menos agarra.

Ha resultado una experiencia extraordinaria la unión de esfuerzos que han estado haciendo los habitantes de la Urb. Los Libertadores, en el este de Barquisimeto y los funcionarios de Hidrolara, teniendo como objetivo llevarlas agua por tuberías a estas viviendas, que carecían del vital líquido, logrando constituir una Mesa Técnica del Agua Sector Este. La Arquitecto María del Socorro Escalona junto a Mariely de Tamayo, son los enlaces y hasta los momentos los resultados han sido altamente positivos, lo que evidencia que solo falta la voluntad de hacer las cosas. Recuerdo que comencé alborotando el avispero, pero los resultados hoy son muy alentadores y positivos. Cuenten conmigo.

Agradecimiento a mis corresponsales, ya que gracias a ellos y a sus valiosos aportes, pude elaborar los Retacitos de este domingo 28 de mayo, natalicio del General Jacinto Lara.

JBS

