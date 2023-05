Rudolf Hommes: “Voté por Petro, pero me está preocupando el personaje” #29May

El exministro de Hacienda Rudolf Hommes, quien apoyó al presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones de 2022, se mostró crítico con algunas de las reformas y políticas que ha impulsado el mandatario en sus primeros nueve meses de gobierno.

En una entrevista con el diario El Tiempo, Hommes cuestionó la reforma de salud que busca crear un sistema único estatal, la cual calificó de “Terminator” por sus efectos negativos sobre el sector. También expresó su preocupación por la política energética que limita la inversión en hidrocarburos y apuesta por las energías renovables, sin tener en cuenta la baja reserva de gas y petróleo que tiene el país.

Hommes afirmó que votar por Petro no significa dejar de pensar y de opinar, y que su voto fue una decisión personal que no compromete a nadie más. Asimismo, dijo que respeta al presidente y que espera que tenga éxito en su gestión, pero que no comparte muchas de sus propuestas.

El exministro también se refirió a otros temas como la inflación, la recesión, la reforma laboral, la relación con Estados Unidos y la oposición. Hommes se definió como un liberal pragmático y dijo que le gustaría ver una mayor participación de los jóvenes y las mujeres en la política.

Hommes fue ministro de Hacienda durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) y es reconocido como uno de los artífices de la apertura económica y la modernización del país. Actualmente es consultor y columnista de varios medios de comunicación.

