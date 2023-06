Jóvenes opositores activan campaña de motivación para el Registro Electoral #1Jun

Mediante el movimiento HolaTúInscríbeteRE, jóvenes de diferentes partidos de la Plataforma Unitaria se unieron para motivar para la inscripción en el Registro Electoral. Abogan por la municipalización del RE de cara a los comicios presidenciales de 2024. Se calcula que al menos cuatro de cada 10 venezolanos en edad de votar pudiera estar impedido de hacerlo en 2024.

Mediante el movimiento HolaTúInscríbeteRE, jóvenes de diferentes partidos de la Plataforma Unitaria se unieron para motivar para la inscripción en el Registro Electoral. Abogan por la municipalización del Registro Electoral (RE) de cara a los comicios presidenciales de 2024.

El 11 de mayo, Súmate puntualizó que desde hace más de siete meses el CNE no publica el estatus del Registro Electoral. El último corte del RE data del 30 de septiembre de 2022. «El ente rector del Poder Electoral tiene el deber constitucional y legal de facilitar la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral a más de 25 millones 700 mil venezolanos que tendrán la edad para votar en las Elecciones Presidenciales de diciembre de 2024», sostuvo Súmate en un boletín de prensa.

Hasta ahora, solo están habilitados 20 millones 866 mil 385 venezolanos dentro y fuera del país, de acuerdo con el último corte del RE al 30 de septiembre de 2022.

«Si el CNE no acerca el RE a todos los venezolanos, más de 10 millones de los 25 millones 700 mil en edad para votar en 2024, al menos cuatro de cada 10, podrían verse impedidos de ejercer este derecho en las presidenciales», advirtió Súmate.

Brenda Ribeiro, dirigente de Primero Justicia, señala que a partir de los resultados de las elecciones regionales de 2021 se metió la lupa sobre las denuncias de Súmate en torno al Registro Electoral y especialmente el hecho de que tres millones de venezolanos entre 18 y 45 años, que están en el país, no están inscritos en el RE.

«De cara a un a un proceso electoral nacional, este grupo de personas son determinantes para ganar, abrir brecha y poder cobrar en un contexto tan complejo como las presidenciales», puntualiza Ribeiro.

Añade que en la campaña que inician hay dirigentes de Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP); La Causa R (LCR); Un Nuevo Tiempo (UNT); Copei y voluntariado de Vente Venezuela, entre otros.

La dirigente de PJ refiere que el grupo inicial de jóvenes opositores, que espera aumente, recibió formación de Nélida Sánchez, coordinadora de Súmate. Asevera que ese proceso de adiestramiento ha generado varios indicadores, entre ellos, el número de nuevos votantes por estado.

.@nairianmartinz "#HolaTúInscríbeteRE está en construcción y seguimos sumando cada día líderes entre 18 y 40 años para que seamos juntos un megáfono en el país en ésta importante tarea que nos hemos propuesto" — HolaTúInscríbeteRE (@HolaTuRE) May 29, 2023 «Por ejemplo, en Miranda tenemos que hacer un esfuerzo por lograr incentivar que se inscriban en el Registro 204. 522 electores entre 18 y 45 años.El objetivo es focalizar la campaña y también que se municipalice el proceso», asevera Brenda Ribeiro.

En #Miranda son 204.522 personas entre 18 y 45 años las que no están inscritas en el RE según proyecciones de @Sumate

Mientras se municipaliza el proceso pueden asistir al CNE Plaza Venezuela o el Edificio Canaima en Los Teques #HolaTúInscríbeteRE #ProyecciónSúmate pic.twitter.com/WjDlO1RQEW — Maria G. Palermo (@MariGabiPalermo) May 31, 2023

Esta focalización pasa por informar a los nuevos electores sobre las Oficinas Regionales Electorales (ORE) que son los únicos lugares donde, por ahora, hay posibilidad de inscribirse en el Registro Electoral.

Los jóvenes Carabobeños tienen derecho a registrarse en la sistema electoral para poder ejercer su voto en 2024



Actualmente son 157.908 los que no están inscritos y deben realizar el trámite #HolaTúInscríbeteRE #ProyecciónSúmate pic.twitter.com/ZuxVS4TftL — Alexander Castillo (@alexcastillove) May 31, 2023

Por su parte, Gabriel Díaz, secretario nacional juvenil de LCR, afirma que la iniciativa HolaTúInscríbeteRE involucra a jóvenes de diferentes partidos políticos, del movimiento estudiantil, de ONG, líderes comunitarios, y trabajadores.

«Es un trabajo de articulación que tenemos incluso con nuestros propios amigos, jóvenes que por distintas razones han perdido la esperanza no creen que hay un cambio posible e incluso no saben que pueden ir a las oficinas del CNE para poder inscribirse el Registro Electoral», destaca Díaz.

Añade que es un trabajo de conciencia, un llamado a esos tres millones de jóvenes que hoy no están inscritos que comprenden en edades ente 18 y 45 años. «Estamos haciendo esa incidencia pública y el llamado de que todos puedan inscribirse y la importancia de votar para ser protagonistas de su presente y de su futuro que seguramente lo van a expresar en las elecciones de 2024”, acota.

Campaña por etapas

El periodista Jesús Testa, encargado de la parte de estrategia y comunicaciones, señala que la iniciativa se originó «porque queremos generar el cambio político, pero tener una estrategia clara. Mientras que los políticos arriban están decidiendo si las primarias de octubre son o no con el CNE, el punto es que en 2024 hay unas elecciones y hay 3 millones de personas que no están inscritos en el país, hay una necesidad que atender. Hay un embudo, las oficinas regionales son las que están inscribiendo y eso no es suficiente para atender esa demanda».

Los #jovenes del Edo #Bolivar tienen derecho a registrarse en el sistema electoral.

Son 117.700 Bolivarense que no están inscritos aunque las ORE están abiertas es insuficiente, el @cneesvzla debe garantizar el acceso al transmite.@Sumate #HolaTuInscribeteRE #ProyeccionSumate pic.twitter.com/SMfqT11M4P — Evencio Rodriguez (@Evencio_Rodri) May 29, 2023

Agrega que esperan tener alcance en todos los estados del país. «Por ahora, estamos por confirmar Zulia, tenemos en Nueva Esparta, Falcón, Aragua y Miranda. Hay otros estados en los que se está en conversaciones pero son dirigentes de todas las toldas políticas. Esta es una necesidad de toda la oposición venezolana, se habla mucho del cambio político pero hay que trabajar para eso. Es el grano de arena que estamos aportando para la oposición, la Plataforma Democratica y el mundo democrático del país».

Testa asevera que la campaña por el Registro Electoral se compone de tres etapas: Expansión para dar a conocer el movimiento; activismo en la calle y puerta a puerta y la última fase de talleres de capacitación en todas las regiones a los coordinadores de centros electorales y miembros de mesa, para el cuidado y defensa del voto. Esta último se aplicará conforme el CNE vaya atendiendo las solicitudes sobre el RE.

«Uno de los objetivos es que sea un movimiento plural de todos los partidos, la mayor cantidad de partidos posible, incluso de la Alianza Democratica: Arriba podrán hablar de candidaturas, pase lo que pase el objetivo es 2024 y que inicie el proceso masivo de inscroipcion ante el CNE», puntualiza.

