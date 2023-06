OPINIÓN La comunidad internacional y las elecciones libres en Venezuela #3Jun

En la recién celebrada cumbre sudamericana, el presidente de Brasil, Lula da Silva, hizo un llamado a los distintos actores políticos en Venezuela para que logremos acuerdos que nos permitan celebrar unas elecciones libres. Sus declaraciones cobran importancia ya que deja ver el consenso general de la comunidad internacional sobre la necesidad de que en Venezuela podamos tener un proceso electoral con condiciones.

Ese es el llamado que también hacemos quienes trabajamos a diario para construir una mejor nación. Los venezolanos queremos elecciones para que la gente pueda decidir sobre su futuro y lo que más le conviene. Sabemos que necesitamos llegar a un consenso como sociedad para salir de la emergencia humanitaria compleja en la que nos encontramos y que ese consenso solo podrá alcanzarse tras la celebración de unas elecciones libres y transparentes, con las garantías necesarias para que se respete el juego democrático. Los venezolanos necesitamos intercambiar ideas para encontrar las mejores soluciones a la crisis y decidir nuestro futuro, ejerciendo nuestra ciudadanía y el derecho al sufragio.

Sabemos que los países fracasan en su intento por alcanzar el desarrollo y el progreso social si no cuentan con instituciones sólidas e independientes que trabajen por y para la gente. Así, nuestra crisis institucional se agudizó en el año 2018, cuando nos impusieron unas elecciones poco transparentes, sin garantías electorales, con candidatos inhabilitados y todo el aparato del Estado trabajando para el candidato del oficialismo. No queremos que esto se vuelva a repetir. Queremos dejar de ser el país más desigual de América Latina, en donde el salario no alcanza para nada, ni para medicinas, ni para alimentos. Queremos dejar de ser el país en el que más de 7 millones de personas se han visto en la necesidad de huir, buscando oportunidades que aquí no consiguen, dejando atrás sus hogares y seres queridos. Solo en Brasil hay más de 650.000 venezolanos.

Queremos y necesitamos el apoyo tanto de Brasil como del resto de países de la región para poder lograr esas elecciones libres y generar las condiciones para tener un proceso democrático transparente y apegado a la Constitución, así como las que se celebran en el resto de países de la región. Los demás gobernantes de América del Sur han llegado así al poder y sabemos que sólo mediante esa vía, los venezolanos podremos reconocernos unos a otros, reconstruir el país y terminar con la crisis institucional que tanto nos ha afectado en los últimos años.

Lo primero que debemos recuperar en Venezuela es el voto. Eso nos llevará a recuperar las instituciones del país y, poco a poco, reconstruir esta nación, dejando atrás el momento crítico en el que nos encontramos. El apoyo internacional es y será clave en todo el proceso. Estoy seguro que un mejor país es posible y podremos lograrlo con el ejercicio y defensa de nuestros derechos, y toda la ayuda que la región pueda ofrecernos.

Stalin González

