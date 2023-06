COLUMNA Soliloquios de café: ¡Incomprensible destrucción! (Parte I) #11Jun

Tal vez mi ignorancia económica y el inmenso amor que tengo a mi única Patria, Venezuela, turben mi mente y no me dejen entender…

¿Cómo y por qué, en forma despiadada, se está destruyendo al país que otrora fue llamado “TIERRA DE GRACIA” y comparado con el “EDÉN”?

En mis elucubraciones llego a pensar que la situación que estamos soportando un extenso segmento de la población, sobreviviendo a un tormentoso mar de calamidades, no es producto de la incapacidad, ineficiencia e ineficacia, sino que es el resultado de la implementación de un sistema perfectamente planificado.

Tampoco entiendo a algunos economistas que, desde hace mucho, mucho tiempo, prácticamente nos han calificado como parásitos ineptos engendrados por un sistema rentista, es por esto que busco información en fuentes acreditadas como lo es Wikipedia. Cito.

Renta suele entenderse específicamente como la renta de la tierra, o sea, la remuneración de la tierra (economía) para su propietario (propiedad de la tierra); el salario para el trabajo (economía), que recibe el trabajador; existen otras rentas del trabajo recibidas en forma no salarial (vivienda, vestido, alimentos, lotes del producto fabricado o descuentos en los productos de la empresa en que se trabaja, material o becas de estudios para el trabajador o su familia, acceso a economatos, etc.). Cuando se perciben como compensación a los gastos que origina el propio trabajo se denominan dietas; el interés para el capital (economía), asimilado o no con el beneficio de la actividad empresarial.

La renta nacional es una magnitud económica, que está compuesta por todos los ingresos que reciben todos los factores productivos nacionales durante un cierto periodo, descontando todos los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para producirlos. Es una herramienta valiosa para analizar los resultados del proceso económico, que concretamente mide la cantidad de bienes y servicios de los que se han dispuesto en el país durante cierto año.

Existen diversas magnitudes que miden la actividad económica o la producción de un país como son el producto interno bruto, el producto nacional bruto y la renta nacional.

La renta nacional nos permite medir el desarrollo económico de un país ya que sirve para:

Conocer si el progreso permanece igual o retrocede.

Apreciar el aporte que realizan los distintos sectores de la actividad económica.

Conocer en qué forma se distribuyen los ingresos.

Para calcular la renta nacional pueden seguirse dos caminos:

Sumar todos los bienes y servicios del país en un determinado periodo.

Sumar los valores pagados a los empleados, capitalistas, trabajadores, entre otros.

Para contabilizar un bien o servicio, es necesario asignarle un valor. El valor que las medidas de ingreso y producción nacionales asignan a un bien o servicio es su valor de mercado: el precio que se obtiene cuando se compra o se vende. La utilidad real de un producto (su valor de uso) no se mide, suponiendo que el valor de uso sea diferente de su valor de mercado.

Se han utilizado tres estrategias para obtener los valores de mercado de todos los bienes y servicios producidos: el método del producto (o producción), el método del gasto y el método del ingreso. El método del producto analiza la economía industria por industria. El producto total de la economía es la suma de los productos de cada industria. Sin embargo, dado que la producción de una industria puede ser utilizada por otra industria y convertirse en parte de la producción de esa segunda industria, para evitar contar el artículo dos veces, no usamos el valor de la producción de cada industria, sino el valor agregado; es decir, la diferencia entre el valor de lo que produce y lo que recibe. El valor total producido por la economía es la suma de los valores agregados por cada industria.

El método del gasto se basa en la idea de que todos los productos son comprados por alguien o alguna organización. Por lo tanto, sumamos la cantidad total de dinero que gastan las personas y las organizaciones en comprar cosas. Esta cantidad debe ser igual al valor de todo lo producido. Por lo general, los gastos de los particulares, los gastos de las empresas y los gastos del gobierno se calculan por separado y luego se suman para dar el gasto total. Además, se debe introducir un término de corrección para contabilizar las importaciones y exportaciones fuera de la frontera.

El método de ingresos funciona sumando los ingresos de todos los productores dentro del límite. Dado que lo que se les paga es solo el valor de mercado de su producto, su ingreso total debe ser el valor total del producto. Los salarios, los ingresos de los propietarios y las ganancias corporativas son las principales subdivisiones de los ingresos.

Cuando el ahorro se destina a comprar bienes para aplicarlos a la producción se denomina inversión. La idea de consumo está asociada a la idea de gasto. La renta nacional se destina en gran medida al consumo para la satisfacción de las necesidades de los agentes económicos.

La parte no consumida de la renta nacional se ahorra/invierte. En una economía cerrada el ahorro iguala a la inversión, es decir, el ahorro destinado a la adquisición de bienes de capital se convierte en inversión. Sin embargo, en una economía nacional abierta que exporta e importa bienes del extranjero la inversión y el ahorro en general no serán exactamente iguales,

Es decir, en un país el ahorro sólo puede superar a la inversión si las exportaciones superan en valor a las importaciones.

El término rentabilidad (en general, la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado) puede referirse:

A la rentabilidad económica, el beneficio comparado con el total de recursos empleados para obtener esos beneficios;

la rentabilidad económica también puede ser negativa (cuando el resultado son pérdidas en lugar de beneficios);

A la rentabilidad financiera, el beneficio comparado con los recursos propios invertidos para obtener esos beneficios;

A la rentabilidad negativa o interés negativo cuando el tipo de interés de un crédito o depósito es menor que cero.

A la rentabilidad social, el objetivo de las empresas públicas, aunque también perseguida por empresas privadas y ONG…

¿Es dañino vivir en un país rentista?

CONTINUARÁ…

Maximiliano Pérez Apóstol

