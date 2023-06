PulsoEmpresarial L’Oréal-UNESCO en su 25º edición del Premio Internacional “Para las Mujeres en la Ciencia»

La Fundación L’Oréal y la UNESCO se enorgullecen de anunciar las cinco galardonadas de 2023 de los Premios Internacionales «Para las Mujeres en la Ciencia». El 15 de junio, la Fundación L’Oréal y la UNESCO rendirán homenaje a estas distinguidas científicas de cinco grandes regiones del mundo con carreras excepcionales por la contribución a la sociedad de sus investigaciones en ciencias físicas, matemáticas e informática.

Esta ceremonia única, que tendrá lugar en la sede de la UNESCO en París, será también la ocasión de celebrar los 25 años del Programa L’Oréal-UNESCO «Para las Mujeres en la Ciencia», que se ha hecho famoso por reconocer la excelencia científica de las investigadoras a nivel nacional, regional e internacional.

GANADORAS DE LA 25ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS INTERNACIONALES L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE

Las cinco galardonadas de 2023 fueron elegidas por un jurado independiente presidido por el profesor Artur Avila, catedrático del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Zúrich (Suiza), investigador extraordinario del IMPA (Instituto de Matemática Pura y Aplicada) de Río de Janeiro (Brasil) y ganador de la medalla Fields en 2014, para el 25º Premio Internacional L’Oréal-UNESCO “Para las Mujeres en la Ciencia», en las áreas de Ciencias Físicas, Matemáticas e Informática.

LAUREADA PARA ÁFRICA Y LOS ESTADOS ÁRABES

Catedrática Suzana Nunes – Química

Catedrática de Ciencia e Ingeniería Química y Medioambiental, Vicerrectora de Profesorado y Asuntos Académicos, Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología (KAUST), Arabia Saudí.

La catedrática Suzana Nunes ha sido galardonada por su destacada labor en el desarrollo de filtros de membrana innovadores para lograr separaciones químicas altamente eficientes con una menor huella de carbono. Sus investigaciones han demostrado ser especialmente beneficiosas para las industrias del agua, petroquímica y farmacéutica en la consecución de un medio ambiente más sostenible.

LAUREADA PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Catedrática Ana María Font – Physics

Catedrática de Física, Universidad Central de Venezuela

La catedrática Ana María Font ha sido galardonada por sus importantes contribuciones a la física teórica de partículas, en particular al estudio de la Teoría de Cuerdas. Sus investigaciones han profundizado en las implicaciones de la teoría para la estructura de la materia y la gravedad cuántica, que también es relevante para la descripción de los agujeros negros y los primeros instantes tras el big bang.

LAUREADA PARA NORTEAMÉRICA

Catedrática Aviv Regev – Bioinformática

Vicepresidente Ejecutivo y Director Mundial de Investigación y Desarrollo Temprano de Genentech/Roche, San Francisco

La Catedrática Aviv Regev ha sido galardonada por su trabajo pionero en la aplicación de las matemáticas y la informática para revolucionar la biología celular. Sus investigaciones permiten a los científicos descubrir y caracterizar los billones de células del organismo y mejoran su capacidad para descifrar y dirigir los mecanismos que causan las enfermedades, con el fin de desarrollar mejores diagnósticos y terapias.

LAUREADA PARA ASIA Y EL PACÍFICO

Catedrática Lidia Morawska – Ciencias de la Tierra y del medio ambiente

Catedrática distinguida de la Escuela de Ciencias de la Tierra y el Clima de la Universidad Tecnológica de Queensland (Australia) y Directora del Laboratorio Internacional de Calidad del Aire y Salud

La catedrática Lidia Morawska ha sido galardonada por su excelente investigación en el campo de la contaminación atmosférica y su impacto en la salud humana y el medio ambiente, con especial atención a las partículas atmosféricas. Su extraordinaria dedicación e impacto han tendido un puente desde la ciencia fundamental a la política y la práctica del mundo real para proporcionar un aire limpio para todos.

LAUREADA PARA EUROPA

Catedrática Frances Kirwan – Matemáticas

Catedrática Savilian de Geometría, Universidad de Oxford

La catedrática Frances Kirwan es reconocida por su excepcional trabajo en matemáticas puras combinando geometría y álgebra para desarrollar técnicas que permitan comprender la clasificación de los objetos geométricos. Estas técnicas han sido utilizadas por físicos teóricos que buscan descripciones matemáticas de nuestro universo. Sus trabajos recientes pueden ayudar a los científicos a extraer información crucial de grandes conjuntos de datos complejos.

25 AÑOS PARA PROMOVER EL PAPEL DE LA MUJER EN LA CIENCIA

Desde hace 25 años, la Fundación L’Oréal y la UNESCO trabajan juntas para promover el papel de la mujer en la ciencia a través de los Premios Internacionales «Para las Mujeres en la Ciencia» y los Programas de Jóvenes Talentos, poniendo a las científicas en el punto de mira y contribuyendo a romper el techo de cristal en la ciencia.

«Obtuve una visibilidad significativa en Canadá y a nivel internacional gracias al premio Para las Mujeres en la Ciencia, que me abrió más puertas en la ciencia, la ingeniería y la investigación biomédica«, explica la profesora Molly Shoichet, de Canadá, laureada internacional para Norteamérica en 2015.

Para las jóvenes científicas, obtener el reconocimiento del programa Jóvenes Talentos suele ser decisivo, ya que las anima a seguir su trayectoria profesional: «Pensaba abandonar la ciencia. Este premio me cambió la vida. Ahora estoy prosperando como mujer en la ciencia y estoy muy agradecida por este apoyo», explica la Dra. Mónica López Hidalgo (México), galardonada con el Premio Jóvenes Talentos en 2017.

También les permite adquirir confianza en sí mismas y capacidad de liderazgo: «Este premio llegó en un momento clave de mi vida que me permitió tener confianza en mí misma y continuar en el mundo de la investigación» informa la Dra. Lucie Barblu-Levast (Francia), galardonada con el Premio Jóvenes Talentos en 2018.

Desde su creación, el programa L’Oréal-UNESCO For Women in Science ha:

Honrado a más de 4.100 mujeres científicas,

incluidas 127 galardonadas internacionales

y más de 4.000 jóvenes investigadoras.

52 programas en más de 110 países.

Casi 50 instituciones científicas asociadas.

Más de 500 científicas participan cada año.

FOMENTAR LA INCLUSIÓN DE MUJERES CIENTÍFICAS

A finales de la década de 1990, las mujeres representaban el 27% de los investigadores de todo el mundo. En 2014, este porcentaje aumentó al 30%, y hoy en día, uno de cada tres investigadores es mujer (33%). Aunque el número de mujeres que siguen carreras científicas aumenta gradualmente, en el ámbito de la investigación este progreso es muy insuficiente. Además, el techo de cristal sigue siendo una realidad: sólo el 18% de los altos cargos científicos están ocupados por mujeres en Europa, y sólo el 12% de los miembros de las academias nacionales de ciencias a nivel mundial son mujeres. Mientras tanto, menos del 4% de los Premios Nobel en ciencias naturales se han concedido a mujeres.

Alexandra Palt, Directora Ejecutiva de la Fundación L’Oréal observa que: «En el tiempo de una generación, el programa For Women in Science ha contribuido a crear una verdadera transformación al elevar el perfil de mujeres que representan a todos los continentes y abrir nuevos caminos en todas las disciplinas. Sin embargo, aunque somos conscientes de los progresos realizados, seguimos decididos, ya que la tarea sigue siendo importante. La presencia de mujeres en la ciencia y, en particular, en puestos de responsabilidad, sigue siendo demasiado baja debido a la desigualdad de género y a la discriminación a la que todavía tienen que enfrentarse. No podemos animar a las jóvenes a orientar su camino hacia una carrera científica sin la garantía de que podrán desarrollarse con libertad y con total seguridad en su lugar de trabajo. Nuestra misión más importante es promover, sensibilizar y apoyar a las investigadoras, para que puedan contribuir plenamente a resolver los grandes retos de nuestro tiempo e inspirar a las generaciones futuras».Para Xing Qu, Director General Adjunto de la UNESCO:«Estos últimos años han demostrado más que nunca la importancia de la ciencia para abordar los graves retos a los que se enfrenta el mundo actual. Para que la ciencia sea eficaz, debe ser capaz de aprovechar el talento de todos nosotros. La UNESCO, como organismo de las Naciones Unidas con el mandato específico de la ciencia y que ha hecho de la igualdad de género una de sus prioridades mundiales, está decidida a actuar para poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. El Programa L’Oréal-UNESCO «Por las mujeres y la ciencia» es un ejemplo perfecto de asociación que da voz y visibilidad a la extraordinaria labor e investigación de muchas científicas que abordan los retos de nuestro siglo. La 25ª ceremonia de entrega de los Premios Internacionales L’Oréal-UNESCO rinde homenaje a las mujeres con talento que destacan en campos científicos fundamentales para el futuro de todos nosotros».

