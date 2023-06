RETACITOS #11Jun

Aún continúa en plena efervescencia el caso de la defenestración del Embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, luego que este personaje perdiera el glamour y al parecer, insatisfecho porque no fueron compensados los esfuerzos que hizo durante la campaña electoral colombiana que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia del vecino país, sacó la lengua a pasear y esto dio origen a que varios audios atribuidos a su persona, ocuparan las redes, donde incluso se lanzan serias amenazas advirtiendo que si cae se llevará por delante a varios, incluido el Presidente y todos irían presos. Al parecer, Benedetti en ningún momento estuvo contento, porque mientras Laura Saravia, se convertía en la mano derecha de Petro, con todo el poder del mundo, a éste loe enviaron como Embajador de Colombia en Venezuela, considerando que el presidente y Saeravia, como su jefa de gabinete, no le han guardado lealtad, lo han apartado en Caracas y se han olvidado políticamente de él. Incluso en algunas de sus afirmaciones ha señalado que durante la campaña electoral, participo en la recolección de más de 15.000 millones de pesos para el financiamiento, advirtiendo que este es uno de los ases que tiene bajo la manga. Benedetti se siente menospreciado y asegura que fue a realizar una visita al Palacio de Nariño y allí lo hicieron esperar por más de tres horas, un tratamiento que cree que no merece por parte del Presidente Petro y su entorno. Lo cierto es que los planteamientos de Benedetti que han calentado las redes sociales y los medios colombianos, también han encendido las alarmas entre las organizaciones de la oposición, que están solicitando a las autoridades adelantar una investigación a fondo en torno al financiamiento de la campaña electoral de Petro, e incluso se ha llegado a plantear, de demostrarse responsabilidades, la renuncia del Presidente. Así que amanecerá y veremos.

***

El deterioro moral que hoy existe en el país, ha llegado a extremos tales, que incluso aquellas personas que tienen un trabajo estable, con una remuneración razonable, de buenas a primeras se les despierta la avaricia, los deseos de aumentar sus ingresos y comienzan a cometer delitos dentro de las propias empresas donde los han acogido. Este es el caso que han reseñado los medios de comunicación regionales, referidos a una nueva cadena de hiperpermercados con oficinas en varias de las más importantes ciudades del país, donde los cuerpos de seguridad recibieron denuncias y dieron a conocer a través de las redes sociales, un video con hurtos continuos cometidos en perjuicio de la persona jurídica que entregó las filmaciones a los investigadores. De acuerdo con las investigaciones, al parecer algunos trabajadores colocaban productos de la cesta básica como harina de maíz, arroz, pasta, azúcar, embutidos, charcutería, productos cárnicos, de higiene y limpieza, en bolsa utilizadas para la recolección de desechos, incluso extrayendo licores internacionales en empaques de otros rubros haciendo la sustitución de los mismos; logrando sustraerlos en áreas externas y luego en la hora de salida acercarse al área de almacenaje donde se disponían a tomar los alimentos, quedando así en evidencia el delito expuesto. A través de esta labor de inteligencia se logró la aprehensión flagrante de las personas, quienes fueron puestas a la orden del Ministerio Público. A su vez ante los Juzgados de Funciones de Control, los cuales con las pruebas promovidas se ajustaron a una sana administración de justicia. El cuerpo de seguridad que adelantó la investigación que culminó con estos resultados, advierte que “son garantes de los derechos humanos y servidores de la paz y la vida”. Con este caso, nuevamente se pone en evidencia aquel viejo dicho al que nos hacían referencia nuestros padres cuando observaban que andábamos en malos pasos: “La avaricia rompe el saco”.

***

Resulta insólito que una ciudad como Carora no cuente con un patólogo en el hospital Pastor Oropeza desde hace ya tiempo, situación que no es nueva, sino que ya lleva bastante tiempo, sin que hasta la fecha se le haya encontrado una solución a este problema, que es de una gravedad superlativa. En efecto, luego del terrible y trágico accidente en la carretera Lara-Zulia , cerca de Burere donde 5 jóvenes perdieron la vida, los familiares de los difuntos debieron trasladarse a Barquisimeto para los respectivos exámenes de medicatura forense; por ciento que los afectados denunciaron demoras en la capital del estado para poder retirar los cuerpos y darles cristiana sepultura a sus seres queridos. La verdad que no hay consideración alguna con el dolor ajeno. Por cierto que al parecer en días recientes, los medios registraron que en la sala de ginecología y obstetricia, tres jóvenes parturientas presuntamente perdieron la vida al momento y luego de dar a luz, dizque por una supuesta mala praxis situaciones que ocurren en forma recurrente y se quedan en la mayor impunidad, ya que las personas afectadas prefieren llevar por dentro su dolor y no formular unas denuncias, que en la mayoría de los casos no conducen a ninguna parte, por aquello que entre bomberos no se pisan la manguera, Lo cierto es que allí ocurren muchas cosas extrañas, las cuales en su gran mayoría no se visibilizan, sino que más bien se ocultan. Por allí circulan denuncias que indican que al parecer hay bachilleres de medicina, que ante la escasez de personal en el sistema de salud, dizque están atendiendo y participando de intervenciones quirúrgicas sin acompañamiento y asesoría de sus tutores y médicos residentes, lo cual al menos debería investigarse, por cuanto se está poniendo en riesgo vida de las personas, ya que si esto en verdad ocurre es muy grave.

***

La exposición clara, realista y contundente en torno al problema de la gasolina, hemos decidido dárselas a conocer, por ser un exgerente de Operaciones del Centro Refinador Paraguaná. Así que oído al tambor: “Para toda Venezuela y el mundo. Paraguaná es el asiento del Centro de Refinación Paraguaná (CRP) y es exquisitamente alarmante que desconocemos que hace el CRP,con qué objetivo nació el CRP y cuáles son los principales rubros que nos produce el CRP. Con ánimos de allanar este fatal y crítico desconocimiento perfilaremos algunos puntos para los que no es necesario que habla el Ministro Tellechea, absolutamente, quien es el presidente de PDVSA, pero no es necesario que hable como ente oficial para perfilar verdades que todos debemos conocer. 1.- La gasolina es una receta, no hay ni habrá planta en el mundo que produzca gasolina, porque la gasolina es una receta y esto que significa, que yo requiero seis componentes que vienen de plantas industriales y esos componentes, yo los mezclo en un tanque, agito el tanque, envío muestras al laboratorio, éste lo caracteriza y me dice, usted ha preparado gasolina de 91, o ha preparado gasolina de 95, pero reitero no hay planta que produzca gasolina, las plantas producen los componentes con los cuales preparo gasolina. Aclarado este punto vamos al punto siguiente: 2.- Uno de los principales componentes de la gasolina es un producto que se llama Nafta Catalítica, que viene del catalitic craking oil o viene del Flexicoking o del deletecoking, en Amuay tenemos un deletecoking dañado desde hace doce años; también un Flexicoking, dañado hace 12 años, nos queda el catalitic craking oil, lo que popularmente ahora todo el mundo llama catalítico; el de Amuay está averiado porque se le desprendió el refractario y el del CRP Cardón falló el compresor de aire, por ende el único producto que estábamos comercializando con el falso nombre de gasolina era la nafta, por eso es que aparece ahora una cosa que la gente se alarma y creen que esa es la noticia, que llaman el píco y placa, pero es no es la noticia, la noticia es que se paró el catalitic craking oil, no tengo nafta y la poca que existe tengo que normalizarla, racionalizarla. ¿Cuál es la causa raíz de esta escasez de combustible, la inexistencia de las Unidades Premium que en los 80 estaban en servicio para garantizar más de 800.000 barriles de gasolina; la Unidad de Alquilación, que produce alkilatos, fuera de servicio, el coquer fluido que producía nafta creaqueada, fuera de servicio, el coquer retardado que producia nafta creaqueda, fuera de servicio, quedan solo los Fluid Catalitic Crakin Oil, las llamadas catalíticas, se dañan ambos y aparece eso que la gente llama pico y placa. Conclusión: Si no se reactiva el Parque de Refinación Venezolano, aquí no habrá gasolina nunca jamás y las colas serán eternas” Emilio Herrera ex trabajador del CRP, con 20 años de experiencia en la Gerencia de Operaciones, donde tuvo como responsabilidad la Superintendencia de Alquilación; la Superintendencia de la catalitic craking oil; La Superintendencia de Isomerización; la Superintdencia de Hidrogenación Selectiva de Butadieno; la Superintendencia de las Plantas de Hidrógeno y la Superintendencia del Complejo Hidrodesulfurador. Señores, más claro no se puede presentar el enorme problema que tenemos por delante con la producción de combustibles y el profesor Emilio Herrera sabe de lo que habla.

***

Lamentablemente, el gobierno no ha sido capaz de decirle la verdad a los venezolanos, quienes se siguen calando las kilométricas Colas, e incluso pagando grandes sumas de dinero en verdes, para poder llenar el tanque, sobre todo aquellas personas que tienen urgencia de viajar. Lo más inquietante es que comienza a agotarse la paciencia en las colas. Muchos llevan hasta 3 y 4 días esperando por un tanque de gasolina. En algunas colas se vienen presentando altercados y agrias discusiones ante la “viveza criolla” de algún conductor que quiere meter o colear algún amigo, lo que nadie que tiene 8 o 10 horas esperando, está dispuesto a tolerar. Lo peor es que esta situación va para largo, El gobernador de Falcón, Víctor Clark habla de unos quince días, pero los conocedores de la materia estiman que estas estimaciones del gobernador, hay que multiplicarlas por dos o tres, es decir que estaríamos hablando de 30 a 45 días, si acaso. El viernes 09 de junio, en horas de la tarde, las autoridades enviaron una brigada anti motín para los alrededores de la Flor de Venezuela. Así que esto se está poniendo color de hormiga.

***

Se reporta el Inquieto Anacobero: «Luego de la caída de la dictadura perezjimenista en el año 58 y el retorno de los líderes políticos al país se fue consolidando en Venezuela el sistema de partidos los cuales al pasar el tiempo fueron apuntalando la democracia representativa en base a los criterios cualitativos y cuantitativos y cuyos elementos determinaron la actuación del partido gobernante, sus relaciones con los demás partidos y el estado. El nivel de compromiso lo determinó el «Pacto de Punto Fijo» suscrito por Betancourt, Caldera y Villalba. La alternabilidad en el poder le dió vigor a ése sistema. Los partidos invirtieron educación, cursos de formación ideológica, liderazgo, activismo, operaciones electorales a sus estructuras políticas y por muchos años fueron los protagonistas de luchas y reclamos sociales. Los adecos, copeyanos, comunistas eran referentes de encendidos debates en el Congreso, Universidades, Sindicatos, Gremios, Juntas Vecinales, Asociaciones Pro- «lo que fueran». En fin, los partidos eran los «reyes de la comarca». Después de la crisis política de los años 90 y la despiadada campaña en contra de los partidos, que por cierto trajeron éstos lodos, pudimos ver el insólito «filicidio partidista», en donde la ambición exacerbada y despiadada de un «dios del olimpo», generó la estampida de todo tipo de «membresías activistas» para cerrar fila en la legión del tormento que hoy padece la «Pequeña Venecia». La brújula imantada de tantos aspirantes a líderes políticos aún afecta el rescate y la confianza partidista. No me cabe la menor duda que el esfuerzo constante debe continuar, es el deber ser, nunca desmayar.

***

Aunque a muchos les duela, son y serán los partidos políticos el puntal y esencia de la lucha social venezolana. No obstante ello, observamos como en los últimos tiempos los espacios que ayer determinaban los partidos, en buena medida son hoy ocupados por las Organizaciones Civiles que dedican disciplinadamente su tiempo al combate para el reclamo diario en una Venezuela paupérrima y huérfana de políticas reivindicativas. Así que los Sindicatos, Gremios, Asociaciones para reclamos de servicios básicos (agua, luz, gas, gasolina, alimentos, etc). Ong’s de DDHH, de Jubilados y Pensionados, Estudiantes son y serán una realidad. Obligados se encuentran pues los directivos y dirigentes partidistas en entender que la dinámica actual establece un equilibrio, un apoyo mutuo que vaya más allá de la «ojeriza» y la desconfianza. Deben manejarse estrategias para poder rescatar el espacio extraviado. Venezuela nos exige UNIDAD. La reivindicación de los partidos pasa por entender que deben estar a tono con los esquemas actuales de convivencia social y aprender de los errores y de las malas experiencias del ayer. De ésa manera no dudamos que lograrán rescatar con el trabajo constante sus escenarios que les son propios, impulsar y fortalecer a sus líderes naturales de sus sindicatos, gremios y de base comunal para que asuman el roi de liderazgo y sin mezquindad ni tropiezos entiendan que más temprano que tarde obtendrán por ley natural y producto de sus esfuerzos y avances, el reconocimiento por propios y extraños. No olvidar que ya todos aprendieron de la famosa frase de «con qué se come éso».

C O R T I C O S

Don Guille a las grandes ligas. Llega hasta nuestra mesa de redacción, la información que indica que con la asistencia de toda la Dirección Ejecutiva Regional del partido UNT Lara se aprobó “Por Unanimidad” postular el nombre del dirigente Guillermo Palacios por el estado Lara para integrar la Directiva Nacional de UNT. Esta decisión no es más que el reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo en función del fortalecimiento de la organización, convirtiéndose en uno de los principales voceros que han hecho visibilizar muchos de los graves problemas que vive el pueblo larense, siempre en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de los larenses. Tenemos plena confianza, en que Don Guille continuará realizando su trabajo, ahora desde una posición donde sus planteamientos serán escuchados por el alto mando de UNT. Muchos éxitos mi querido amigo.

Insólito, las llamadas torres de la muerte o del silencio vuelven de nuevo a la palestra. Esas viejas y abandonadas edificaciones en el oeste de la ciudad crepuscular, se siguen convirtiendo en escenario para que personas con problemas emotivos y depresivos tomen drásticas medidas. En las últimas semanas dos jovencitas se ha quitado la vida lanzándose al vacío. Es urgente que se tome una decisión de cerrar definitivamente esa zona o que gobierno decida su pronta y recomendada demolición, ya que hasta el momento no ha existido ningún sector interesado en el rescate de estas nefastas instalaciones.

Las colas para surtir gasolina son más que notorias en todo el territorio nacional menos Caracas. Las plantas están paralizadas y no se está produciendo combustible para atender el mercado. Por ciento que expertos en la materia aseguran que lo que están vendiendo es nafta de muy mala y baja calidad. Antes usted podía viajar de Barquisimeto a Caracas con un tanque lleno de gasolina de 91 o 95 octanos. Hoy se dice que el combustible es de menos de 83 octanos y por eso no rinde. Para variar, con la resolución, Venezuela pasó de tener la gasolina más económica y de excelente calidad del mundo, a ser hoy la más cara y de menos rendimiento del planeta.

El agua se sigue perdiendo por miles de litro por hora en la avenida Venezuela entre calles 15 y 17. No hay manera que la hidrológica atienda la avería y de apiade de las comunidades donde no les llega el vital líquido dese hace tiempo. Sin embargo, lo que mayormente preocupa, es que por el sitio pasan diariamente varios altos funcionarios del gobierno regional, de la alcaldía y que llegue a tales extremos la indiferencia ante un problema tan grave como es el de la escasez de agua en Lara, que nadie se ocupe de ordenar resolver este Problema en forma inmediata, dar un plazo a la gente de Hidrobarro y si en el plazo estipulado, no ha habido solución destituir a quienes están al frente de esa dependencia, porque estén demostrando que el cargo les ha quedado demasiado grande.

Resulta insólito el estado de abandono en que se encuentra la zona de El Manteco, específicamente en la carrera 22 entre calles 30 y 36, convirtiéndose en un espectáculo dantesco que nada tiene que envidiar al botadero de basura de Pavia, con todas sus aceras llenas de basura y el asfalto y los andenes del sector llenos de cientos de huecos, como si se hubiese producido un bombardeo. Se recuerda que la creación del Mercado Mayorista de Barquisimeto, en el oeste de la ciudad, tenía como objetivo la reubicación de los vendedores del mercado El Manteco; pero lamentablemente, en le medida en que se politizó la administración de Mercabar, ha comenzado de nuevo el renacimiento, pero de la peor manera, convirtiéndose en verdadero antro. Al parecer los comerciantes asiáticos, que son mayoría en la zona, formularon una petición a la Alcaldía, para constituir una especie de China Town, como se observa en muchos países del mundo, pero no se sabe que pasó y hoy vemos que se ha convertido en una zona sin Ley. Lamentablemente Mercabar se vino a menos y ha renacido el Manteco. Alcaldía, SOS.

Solo en Barquisimeto y en Disney. Informan medios regionales, que la AV Bicentenaria costó casi 1,4 millones de dólares, pero hoy se encuentra en parcial desuso debido a que algunos de los genios de la PolMun de Iribarren decidieron instalar una serie de obstáculos para impedir el libre tránsito, violentando de paso la Constitución. Esta vía tiene una longitud de 1,250 metros y conecta al sector de Patarata con El Ujano; sin embargo está totalmente subutilizada desde la Av La Feria hasta la Av. Menca de Leoni por la obstaculización de la Policía Municipal, lo que obliga a los conductores a tomar la Av. Los Tulipanes para poder recorrer ese tramo e incorporarse a la Av. Bicentenaria desde la Menca de Leoni hasta la Av. Principal de El Ujano a la altura de La Floresta. Se recuerda que estos tapones viales , impuestos por los órganos de seguridad durante las guarimbas han desaparecido, con excepción del mencionado. Los medios quisieron conocer la opinión del jefecito de la PolMun, para conocer la justificación de esta aberrante decisión, pero no se obtuvo respuesta. En esta sección se lo vamos a estar recordando, hasta que le den una respuesta a los larenses. La información la tomamos de Noticias Barquisimeto.

Sería interesante averiguar si es cierto que en el hospital Luis Gómez López, para un paciente pedir una cita para cualquiera de las especialidades, tiene que llegar antes de la 5:00 am para poder tener acceso a un número, a veces reparten 50, otras veces reparten 30, dependiendo si la persona que reparte los números, durmió bien o mal, mientras la cola está en pleno apogeo; lo cierto es que comienzan a atender a las 9:00 am hasta las 11:00 am, como lo indica el papel, mientras tanto el personal se saluda, intercambian impresiones, mientras el paciente está pegado a la ventana esperando que lo llamen, luego salen dicen ya son las 11:00 am y no se atenderán más pacientes, en otras palabras, venga mañana. ¿Estará el director de este centro asistencia de esta clase de despelote que se forma a diario en este hospital? Pues bien, si no lo sabía los usuarios nos piden ponerlo al día de manera que se apliquen los correctivos necesarios y se democratice la entrega de los números para las citas.

Mucha hilaridad causó en algunos integrantes de la Plataforma Unitaria de Lara (instancia que agrupa a los partidos de oposición), cuando se supo que una Comisión de representantes de los partidos iniciaron una gira por diversos municipios del estado con la finalidad de llevar información emanada de la C.R.P., referente al tema de las votaciones en el exterior y otros temas. El asunto se resume que cuando llegaron a Sarare, Municipio «Simón Planas» y pasando por la plaza Bolívar se encontraron con una importante algarabía y lanzando cohetes por parte de una numerosa multitud afecta a un importante partido político, a quienes preguntaron que si era el día del «Santo Patrón» de la comunidad, a lo cual les respondieron que lo que estaban celebrando era «el milagro» de que por fin el partido decidió llevarse a la «Reina de los Girasoles olorosos» para Barquisimeto, lo que para nosotros representa un «día de fiesta» y que los milagros si existen.

Don Guille denuncia que despidieron al personal de vigilancia de la empresa Yacambú-Quibor para que no reporten la rapiña roja que está saqueando los bienes que aún están en Quibor. ¿Recuerdan cuando detuvieron a a trabajadores de Pdvsa al denunciar al presidente por corrupción? Este es un caso similar. El legislador señala que hay muchos rumores sobre el destino de una tubería de muchas pulgadas, las cuales fueron montadas en camiones y llevadas fuera del sitio donde estaban depositadas. ¿Quién ordenó montarlas en los camiones? ¿Para donde las llevaron? La gente quiere respuestas.

Sería interesante averiguar si es cierto que un atleta de patinaje de la selección larense (RG), estuvo participando en competencias para la clasificatoria nacional, de cinco competencias ganó cuatro y en una llegó de segundo; pero su sorpresa fue mayúscula, porque al parecer el jefecito de la federación, al parecer lo excluyó de la delegación para los Centroamericanos y del Caribe, dizque para incluir un descendiente, quien al parecer no tiene la misma calidad. De ser esto cierto, son cosas que no se pueden seguir permitiendo, porque este tipo de nepotismo, lejos de crear las condiciones para mejorar la calidad de los atletas, los frustra y decepciona, porque de nada valen los esfuerzos que hacen, si luego los excluyen para darle el puesto a un familiar. La verdad que no hay derecho.

Esta semana nos enteramos que la Asamblea Nacional, a través de sus subcomisiones de trabajo, está investigando el caso de la estafa con el conjunto Plaza Mayor y el Grupo Hispania; sin embargo, vamos a estar a la expectativa para ver como se sigue desarrollando el caso, por cuanto lamentablemente hemos estado observando como al parecer, gente poco responsable, comienza a vincular a personas que nada tienen que ver con el caso, solamente por tener vinculaciones familiares, lo que pareciera muy poco serio y es algo que hemos respetado durante más de 53 años de ejercicio profesional, y no es precisamente ahora, cuando voy a cambiar criterios que he mantenido a lo largo del tiempo.

JBS

