OPINIÓN Reflexiones en positivo: Seguir viviendo #15Jun

Se puede vivir de muchos modos, pero hay modos con los que no se pueden vivir y es justamente el momento de corregir estas diferencias que nos dejan a todos desarticulados y atormentados sin excepción, estoy seguro por ley natural de la vida que los que están disfrutando de esta anomalía también están ardiendo por dentro por esta situación grave y bastante difícil de resolver, si no hay interés de los que están en la obligación de solucionar aparte de esto ser una creación de los causantes aun viviendo en carne propia más del noventa por ciento afectado por lo que ya describimos y a pesar de nuestras inquietudes y preocupaciones siento y debemos sentir que lo mejor está por venir, así que pronto estaremos muy bien que el optimismo y la fe nos mantengan a la expectativa y la esperanza de algo mejor muy pronto.

Recordemos que Dios les da comida a todas las aves, pero no se la pone en sus nidos, por tal debemos convocarnos todos monolíticamente a buscar una solución asertiva donde le demos a nuestra patria su verdadero valor; valores hoy ausentes de lo que fuimos debemos rescatarlos con creces y devolverle al país lo que fuimos y multiplicar por millones lo que fue destruido y pedirle perdón a Dios por no haberse dado cuenta, por esta y otras razones unidos y trabajando juntos no debemos por ninguna forma ni manera los remoquetes que nos han endosado tales como que somos el país más triste del mundo están equivocados, este país es el más alegre del mundo por causa natural de nuestra idiosincrasia aquí todo lo convertimos en chiste, guachafita y hasta jodedera y reina la alegría, conozco personas que solo comen dos o tres cambures al día y lo cuenta con ánimo y una carcajada.

Otro remoquete que nos saca de control es de que somos el país más pobre del mundo que me perdonen los analistas, pero están bien equivocados o en un error, que se den una vuelta o un paseo por nuestra nación y miren detalladamente por todos lados y ven riqueza por donde miren y de sobra menos disciplina que es fundamental para todo lo necesario para un buen gerente, así que esos remoquetes no tienen cabida, repito como lo he hecho en varias oportunidades nuestra nación es la más linda y rica del planeta, tenemos todas las condiciones de ser el primer país del mundo si en este momento estamos muy pero muy jodidos, esto no lo sé explicar habrá que preguntarle a otro lo mío es ver el santo donde está el pecado y el optimismo.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

