ABP Lara aprecia desprendimiento de candidatura de María Corina Machado #20Jun  

Alianza Bravo Pueblo, que junto con Vente Venezuela y otras organizaciones está apoyando a María Corina Machado para la elección de Primaria del 22 de octubre, aprecia que la dirigente con mayor convicción democrática, se ha desprendido de los demás aspirante al mencionado evento, según los sondeos de opinión y los actos públicos que ha realizado.

La declaración fue hecha por Juan Barragan, dirigente regional de ABP, quien señaló que nada importa que el gobierno de Nicolás Maduro, enlodado en la corrupción más enorme del mundo, en medio de su desesperación por los escándalos que lo vapulean, esté obligando a los rectores del Consejo Nacional Electoral a renunciar para colocar en ese organismo a los que considera “espantavotos”.

Hasta ahora se ha demostrado que la abstención y la división fomentada por el régimen es lo que ha permitido que Maduro esté en el poder, pero ahora la situación está cambiando, manifestó Barragán. La mayoría de la población, incluyendo gente que ha venido votando por el chavismo, lo que quiere es un cambio.

Porque ya no soporta que que haya escasez continua de agua, apagones constante y por varias horas, no haya gasolina ni gasoil para transportar los productos del campo a la ciudades, la inflación se trague los pocos ingresos de las familias, los familiares de los enfermos tengan que comprar hasta lo más mínimo que se necesita en los hospitales y los estudiantes de todos los niveles no estén recibiendo clases en forma normal porque no se le paga bien a los educadores, mientras son miles las personas que se siguen yendo del país.

Esas y otras son las razones para que la gente acuda masivamente a los actos de María Corina Machado, en cualquier parte del país, y la esté apoyando para que sea la candidata de la oposición verdaderamente democrática.

El gobierno lo que pretende ahora es modificar la composición del CNE, ya que en lugar de tener tres representantes del partido oficialista y dos de oposición, que no debiera ser así porque la Constitución dice que tienen que ser individuos sin afiliación política, entonces busca tener mucho más allá de la mayoría.

De este modo va a colocar a tres de sus más radicales seguidores, tipo Iris Valera, y uno de los alacranes, para dejarle uno a la oposición.

Pero, haga lo que haga, ya la gente está decidida a votar, aunque haya espanta votos que el propio gobierno los va a promocionar para provocar la abstención, dijo Barragán. Y ya veremos que la balanza se inclinará hacia María Corina Machado porque esta dirigente si ha demostrado siempre que se opone a este régimen y lo evidenció cuando se le enfrentó, cara a cara, a Hugo Chávez en una Asamblea Nacional abiertamente chavista. Y ha sido firme en sus opiniones, porque verdaderamente encarna el sentimiento del cambio político y económico de Venezuela, porque primero Chávez y luego Maduro lo que han hecho es acabar con Venezuela y el ejemplo más claro es cómo destruyeron a Pdvsa, que hoy es famosa negativamente por la corrupción, la corrupción más enorme del mundo.

