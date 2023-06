Caída del consumo, cierre por fiscalizaciones y falta de capital de trabajo: principales amenazas de las empresas en Bolívar #20Jun

Trabajo de: www.correodelcaroni.com

La contracción económica que ocurrió en el primer trimestre de 2023 pulverizó las esperanzas que los empresarios del estado Bolívar tenían de un crecimiento ya proyectado por algunos especialistas. La caída del consumo -que ocurrió en todo el país- desplomó las ventas y por lo tanto, las ganancias de las empresas que debieron sacrificarlas para rotar el inventario estancado.

- Publicidad -

Este fenómeno impactó de forma diferenciada en las regiones. En Bolívar, 81% de los 96 comercios consultados por Fedecámaras Bolívar para la Encuesta de Percepción Empresarial, reportaron que sus ventas disminuyeron durante los primeros tres meses del año.

Para más de la mitad de los encuestados (56,7%), las ventas bajaron entre 25% y más del 50%.

Debido al aumento de las tarifas de electricidad, agua y servicio de recolección de basura, casi 33% de los encuestados respondieron que conocían entre 5 y 10 comercios que han cerrado durante el primer trimestre de 2023. El 24% respondió que conocían al menos 20 negocios que han cesado operaciones.

- Publicidad -

La consecuencia directa es una reducción considerable de las ganancias: 37,8% de las empresas encuestadas reportó que para el primer trimestre del año hubo una disminución de entre 25% y 50% en sus ganancias, mientras que el 17,6% de los establecimientos encuestados reportaron una disminución de más de 50% de sus ganancias.

En medio de la caída del consumo por el devaluado poder adquisitivo de las personas, las compañías deben fijar precios más competitivos para garantizar la rotación de sus inventarios y por lo tanto un margen mínimo de ganancias que les permita mantener sus santamarías abiertas.

Los empresarios manifestaron que sus principales amenazas -además de la caída del consumo- son el cierre por fiscalizaciones, -sobre todo en el municipio Caroní- (60,8%) y falta de capital de trabajo (63,5%).

Tres principales problemas que afectan a los municipios

Las compañías consultadas reportaron a la federación que la falta de combustible, las fallas eléctricas y la baja calidad y velocidad del internet también amenazan gravemente su actividad económica.

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) ya había reportado que las empresas redujeron 40% sus operaciones por la caída de las ventas. Informó que en el oriente del país las ventas cayeron 44%.

Costos operativos y de reposición en alza mientras los productos se estancan en el anaquel

Marco Tulio Méndez, economista y coordinador de la Unidad de Análisis Económico (UAE) de Fedecámaras Bolívar, manifestó que, en este momento, las empresas trabajan con un inventario mínimo ante la disminución de la demanda.

A un margen de ganancias seriamente amenazado más la caída de ventas y consumo, se añade el aumento de costos operativos | Foto William Urdaneta | Archivo

“El empresario de ahorita no tiene tanto inventario como antes porque sabe que mantener mucho inventario implica un alto costo, sobre todo si no rota (no hay poder de compra entre los consumidores). Él se ha ajustado a la demanda, y debido a que la demanda ha bajado fuertemente, el empresario pide solo lo necesario para garantizar mínimas ganancias”, explicó.

Aún así, los costos de reposición siguen aumentando. En otras palabras, mantener los anaqueles llenos es un reto y vaciarlos también.

Para 31.1% de las compañías encuestadas, el costo de reposición de inventario aumentó menos del 25% mientras que para 25.7% de los comercios consultados, el costo de reposición de inventario aumentó entre el 25% y 50%.

Para el 10% -un total de nueve empresas- los costos de reposición de inventarios aumentaron entre 50% y 100%.

En ese contexto, los empresarios reportan que los proveedores les dan entre una semana y como máximo 15 días de crédito para la compra de mercancía. Esto mientras que al menos 28,4% de los negocios manifestaron que sus proveedores no les dan crédito de ningún tipo.

Santamarías abajo, empresarios sin voz en el Concejo Municipal

“A pesar de que el empresario juega con el inventario para sobrevivir, los costos son crecientes por un tema administrativo, todo el tema fiscal, el tema de Fospuca… Se enfrentan a unos costos crecientes y fijos en la oficina, el local, la fábrica, donde sea… y eso hace menos atractivo el rendimiento, la ganancia que obtiene”, añadió el economista.

A un margen de ganancias seriamente amenazado más la caída de ventas y consumo, se añade el aumento de los costos operativos, como la estocada final que condena al cierre a muchas empresas que no pueden asumir gastos fijos como obligaciones fiscales y pago de servicios públicos.

Debido al aumento de las tarifas de electricidad, agua y servicio de recolección de basura -que en el municipio Caroní lo presta la empresa privada Fospuca Caroní-, casi 33% de los encuestados respondieron que conocían entre 5 y 10 comercios que han cerrado durante el primer trimestre de 2023. El 24% respondió que conocían al menos 20 negocios que han paralizado operaciones.

La percepción de los empresarios coincide con lo reportado por Fedecámaras Bolívar en abril de este año: entre noviembre de 2022 y abril 2023 al menos 400 empresas del municipio Caroní cerraron sus puertas, por no poder pagar el servicio de aseo urbano y por multas acumuladas tras el bloqueo del portal fiscal, acción emprendida por la Superintendencia de Administración Tributaria.

En marzo, David González, el entonces primer vicepresidente y recién electo presidente de Fedecámaras Bolívar, declaró a Correo del Caroní que hasta febrero de este año al menos 600 empresas hicieron la solicitud de cierre formal, por incapacidad para asumir las tarifas de los servicios públicos.

Sobre la mesa técnica que se instaló en marzo con autoridades municipales para llegar a acuerdos sobre las tarifas del servicio de aseo urbano, no hay avances. Concejales oficialistas informaron que a los empresarios no se les ha dado derecho a palabra en la Cámara Municipal sobre las situaciones que les aquejan.

Leer más: www.correodelcaroni.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí