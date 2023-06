COLUMNA Ajedrez para todos (11) #24Jun

¿Es el ajedrez actual moderno, hipermoderno o ciberajedrez ultramoderno?

A través de las décadas el juego de ajedrez ha evolucionado en relación a las tácticas y estrategias usadas por los ajedrecistas en sus partidas. En el siglo XIX casi todas las partidas iniciaban sus aperturas con “Peón Rey” (e4) conduciendo a gambito de rey, gambito Evans, Ruy López o apertura de los 4 caballos, esa época, de 1850 a 1900, se denominó “Ajedrez Clàsico” en la cual destacaron fuertes jugadores como Paul Morphy, Chingorin, o Andersson. Luego de la primera guerra mundial (1914-1918) surge un grupo de jóvenes talentos europeos que cuestionan el ajedrez clásico y después de profundos análisis estratégicos establecen y popularizan otros conceptos tàcticos y estratégicos y a este movimiento que aún persiste se le llamó “Ajedrez moderno o hipermoderno”, el cual fue divulgado por notables GM europeos como Aaron Ninzovich (1886-1935), Ricardo Reti (1889-1929), Savelly Tartakower (1887-1956) y en menor participación por Alexander Alekhine. ¿Qué conceptos novedosos establecieron estos líderes del ajedrez moderno?: dominio del centro desde lejos con los fianchettos, centralización de las piezas, restricción y bloqueo de las piezas enemigas, profilaxis en ajedrez, elasticidad de las aperturas. Estas ideas de Ninzovich están publicadas en sus clásicos libros “Mi Sistema” y “La práctica de mi sistema” y las de Reti en “Modernas ideas en ajedrez”, libros que deben ser de estudio obligatorio para un joven que desea competir exitosamente y ascender a la maestría en ajedrez.

Sin embargo, han transcurrido 100 años desde que estos grandes maestros publicaron sus ideas del “Ajedrez Moderno” y en ese lapso las tácticas y las estrategias del ajedrez moderno se han mantenido, y el mayor cambio que ha ocurrido en ajedrez es la aparición a inicios de los años 80 de computadoras jugando partidas, al principio débiles y uno las derrotaba, pero la computación uso al ajedrez como una herramienta para mejorar softwares que hicieron a las computadoras muy fuertes al punto que en mayo 1997 la supercomputadora “Deep Blue” derrotò a Gari Kasparov en New York en un match a 6 partidas. Luego desde el año 2000 las computadoras para ajedrez llamadas mòdulos o programas son cada año más fuerte y los humanos ya no le ganan a estas máquinas que ahora utilizan algoritmos de Inteligencia Artificial y tienen en su disco duro una base de datos de millones de partidas por ejemplo “Alpha Zero y Stockfish”. Como estas máquinas “piensan” diferente a los humanos al jugar ajedrez en relación a las estrategias y tácticas que usan, considero que este es el mayor avance hacia la modernidad que ha ocurrido en ajedrez, aun no tiene un nombre y sugiero que los denominemos: “Ciberajedrez ultramoderno” (en inglés: “Ultramodern Cyberchess”) dejando atrás al ajedrez “moderno” divulgado hace 100 años. Actualmente todo ajedrecista profesional que aspira a ganar torneos o subir a categorías superiores FIDE o ser un Gran Maestro debe tener una “laptop” con estos softwares o motores de búsqueda o mòdulos, para estudiar aperturas, finales y estrategias como lo hacen estas máquinas.

PARTIDA DE HOY: me mantengo activo jugando 1 ò 2 partidas diarias por las pàg. Web www.lichess.com o bien en www.chess.com, de la cual les presento esta partida jugada el 13 de julio 2023 a 15 min. más 10” de incremento. Mi “alias” es: Rodame1924 y llevo las piezas blancas.

BLANCAS: Rodame1924 (ELO, 1718) vs, NEGRAS: Raullagiler (1544- Mèxico).

Apertura: Defensa Inglesa, variante de los 4 caballos.

1.Cf3 c5 2. c4 Cc6 3. Cc3 Cf6 (a) 4. e4 d6 5. h3 g6 (b) 6. d4 cxd4 7. Cxd4 Ag7 8. Ae3 a6 (c) 9.Ae2 O-O 10. O-O Cd7 11. Dd2 Dc7 12. Tfd1 Cce5 13. Cd5 Dd8 (d) 14. Ah5 Cc5 15. f3 Ae6 16. Axg7 Rxg7 17. Cc2! Axd5 (e) 18. Dxd5 Db6 19. Dd4 f6 20. Rh2 Cc6 21. Dc3 Dc7 22. b4 Ca4 23. Db3 Cb6 24. g3 Ce5 (f) 25. Ce3 Tfc8 26. Tac1 Cbd7? (g) 27. Cd5 Dd8 28. f4 Cc6 29. Ag4! Tcb8 30. Axd7 Dxd7 31. Cb6 Dc7 (h) 32. Cxa8 Txa8 33. Te1 Cd4 34. Dd3 Cc6 35. a3 h5 36. Dd5 Dd7 37. c5 a5 38. b5 Cd8 39. c6 bxc6 40. Bxc6 Dc7 41. e5 Ta6 (i) 42. exf6 exf6 43. Te8 Db6 44. Dg8 jaque y mate. (1-0).

Análisis y comentarios: (a) 3. Cc3 Cf6 establece la variante de los 4 caballos en la Inglesa. (b) 5. h3 -…limita casilla al alfil negro. (c) 8. Ae3… y las blancas han establecido la estructura de peones llamada “Formaciòn Maroczy”, (d) 13. Cd5 …centraliza un poderoso caballo en d5. (e) 17. Cc2! Buena jugada para mantener el dominio en la columna “d”, (f) 24. g3 Ce5, la lucha es ahora por el peón blanco en “c4”. (g) 26….Cbd7? error porque cede la casilla d5 al caballo blanco . (h) 31. Cb6 …y las blancas ganan calidad (caballo por una torre), (i) 41. e5 …cambia peones para abrir columnas a las torres blancas.

Por: Prof. Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach en ajedrez

[email protected]

