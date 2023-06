Humberto Rojas: El principal patrimonio de la UCV es su recurso humano y hay que mitigar sus problemas #26Jun

El recurso humano es el principal patrimonio de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y debemos buscar la manera de mitigar problemas como el salario y la seguridad social, lo cual requiere vincularse y acudir ante el Ejecutivo a reclamar todos estos aspectos, afirma Humberto Rojas, quien aventaja ampliamente a su contendor para una segunda vuelta electoral el 30 de junio por el Rectorado.

“Cualquier propuesta académica dentro de la Universidad, es inviable si no atendemos las necesidades de los profesores, empleados, obreros, de los estudiantes que también requieren de becas, de financiamiento y tenemos que de alguna manera activarnos para atender nuestra Zona Rental en Caracas, en Maracay, las estaciones experimentales que dependen de Veterinaria y Agronomía”, dijo Roja.

- Publicidad -

Asimismo, señaló que a través de los Postgrados que dicta la UCV, ofrecer a nivel nacional, latinoamericano y caribeño en función de ser menos dependiente del Ejecutivo.

“La universidad tiene que modernizarse en todos sus sentidos, ya no se puede pensar en una academia, en un claustro universitario , sino que tiene que relacionarse con su entorno, con la sociedad civil, con nuestra diáspora, con nuestros egresados, con nuestros profesores jubilados. Este no es un proyecto a cuatro años, no es posible cambiar a la universidad en este plazo, para llevarla a una universidad de punta, orgullo de todos los venezolanos», dijo Rojas.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. - Publicidad - ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí