Ángel Caridad: El proceso de primaria será como el Catatumbo que sale todos los días a derrotar la oscuridad #27Jun

La Apoyar el proceso de primaria, que abrirá el camino de cara a las elecciones del año 2024, para el triunfo y por ende a la construcción de un proyecto político que garantice el desarrollo progreso y la reinserción de Venezuela en los carriles de la modernidad global, acordó la Fracción Parlamentaria de Un Nuevo Tiempo (UNT).

Así lo manifestó el diputado por el estado Zulia, Ángel Caridad, en la sesión, vía telemática, de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, legítima, durante el debate en apoyo a la elección Primaria de la oposición democrática como camino al cambio político en el país.

Explicó que cuando los aspirantes decidieron participar en el proceso de primaria Maduro y su gente se asustaron e impulsaron la renuncia de la directiva del Consejo Nacional Electoral, creando una crisis en el ente comicial, con el objetivo de evitar que la elección primaria se realice.

“El éxito de esta primaria será indetenible. En nombre de UNT apoyamos totalmente este proceso electoral. Será como el rayo del Catatumbo, que todos los días sale a derrotar la oscuridad. Juntos y unidos vamos a triunfar y como resultado vamos a conseguir la democracia en el país. Dios con nosotros y si lo podemos lograr”, insistió el parlamentario Caridad.

Aseguró que la línea política del partido UNT ha sido siempre la de promover el derecho civil y político del voto, así como luchar para que sea directo universal y secreto como es en democracia. Destacando que el presidente fundador del partido azul, Manuel Rosales, siempre ha defendido la salida electoral y se ha alejado de los caminos improvisados e irresponsables, que con el tiempo lo que han logrado es fortalecer a quienes hoy se encuentran en el poder.

“Manuel Rosales, advirtió, en su oportunidad, que el paro petrolero no podía durar tanto tiempo, puesto que con esta acción se le entregaba PDVSA al difunto presidente Chávez y así pasó, arruinando a miles de familias. También UNT estuvo totalmente en contra de retirarnos de las elecciones parlamentarias del año 2005, algunos actores políticos lo tildaron de traición por esta acción, pero la historia le dio la razón al líder del Zulia”, recordó el diputado Caridad.

Destacó que en la actualidad desde el mismo momento que se habló de celebrar un proceso de primaria, algunos líderes de otros partidos políticos de la oposición, a quienes respetamos, tenían dudas de participación y apoyo del CNE para la realización de este proceso electoral, mientras que UNT salió a exhortar a todos para que participaran.

“Tenemos que aprender del pasado, lo que más le conviene a la gente de Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, es que salgamos a la calle a decir que no vamos a las elecciones, que dudamos de la transparencia del voto, que con este CNE no vamos a ir para ningún lado, ellos desean con fuerza que hagamos eso, pero no lo vamos a permitir” precisó el diputado zuliano.

