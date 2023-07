RETACITOS #2Jul

Resulta verdaderamente insólito que en pleno siglo XXI, siendo Venezuela uno de los países con mayores riquezas naturales no renovables, además de contar con minerales como aluminio, hierro, oro y piedras preciosas como diamantes y materiales como el Coltán que es uno de los más solicitados en el ámbito mundial, aún se esté señalando por los especialistas como una de las naciones donde La desnutrición en adultos mayores, mujeres embarazadas, niños pequeños y adultos jóvenes es uno de los grandes problemas que presenta la sociedad venezolana. La especialista en nutrición, Marianela Herrera dijo recientemente a los medios la situación es particularmente alarmante en el caso de los adultos mayores, “debido a que su fuente de ingreso es una pensión insuficiente que les impide acceder a una canasta básica de alimentos, en lo que es una realidad inocultable porque la Canasta Alimentaria Familiar en mayo de este año tuvo un costo por encima de los 523 dólares, mientras que el salario mínimo esté en el orden de los 4,7 dólares al mes, lo que solamente permite adquirir el 0,91% de los alimentos, lo que refleja el grado precariedad en la que vive la familia venezolana y que conduce a la angustia que presenta la especialista que manera estas variables en forma permanente. Asegura que esta condición, que se refleja principalmente en los barrios más humildes de las poblaciones del interior del país, los hace más vulnerables a infecciones y aumenta su tasa de mortalidad, lo que constituye una verdad del tamaño de un templo, que las autoridades nacionales no atacan por falta de recursos, pero además la desnaturalización llega a tales extremos que consideran a estas personas, no como seres humanos que necesitan apoyo y atención, sino como un elemento desechable que lo dejan en el mayor de los abandonos. La verdad que no hay derecho.

***

A propósito llama a la preocupación los decesos que se vienen registrando en la región producto del desgaste emocional, estrés y depresión ante los agobiantes problemas económicos, políticos, sociales y por la desarticulación de la familia por aquellos que salen a buscar un mejor futuro. Por lo tanto, es necesario, conveniente y obligante el nivelar las cargas, buscar a Dios, hablar con amigos y buscar la manera de distraer la mente y pasear los ojos. En Barquisimeto, Carora y otras ciudades del estado los números deben encender las alarmas. El enemigo silencioso está causando mayor daño por efecto de la consecuencias y efectos colaterales que dejan esas prematuras partidas. Mientras tanto, las cosas en el hospital Antonio María Pineda y Pastor Oropeza no mejoran para nada y en el pediátrico Agustín Zubillaga la realidad no es distinta. Al menos 40 mujeres dan a luz a diario en el principal centro de salud de la región. De ellas varias presentan ciertas complicaciones por falta de control ginecológico y por presentar desnutrición. Tal novedad conlleva a qué muchos neonatos necesiten ir a UCI. Allí solo hay un ventilador mecánico. Los médicos y pasantes hacen lo posible pero no logro hacer mucho. Solo hay una incubadora que sirve. Deben apelar a dar respiración con bombas manuales por ello algunas veces se produce el deceso de los infantes, situación que es bastante comprometida y las autoridades regionales de la salud, siguen sin dar las respuestas que se requieren, a pesar de que los trabajadores de la salud vienen haciendo las denuncias en todas las instancias, pero solo se han encontrado con oídos sordos.

***

Continúan las aguas encrespadas UNT, al parecer ante el público aparentan que todo está bajo control, que internamente la cosas son una balsa de aceite; sin embargo al parecer las diferencias entre el Baquiano y el Secretario General parece que son insalvables e incluso entre los grupos de chat del partido lamentablemente, se está cayendo en ofensas personales, lo que deje mucho que decir de la madurez política de sus dirigentes. Es bien sabido y lo hemos expuesto en esta sección, las diferencias internas que existen en UNT, sobre todo entre el Presidente de la Organización, quien en estos momentos dizque anda bailando pegao con don Guille; mientras que Víctor Hugo sigue jugando en llave con esa lanza en un cuarto oscuro que es Floridiano, de quien no podemos olvidar que llegó a esta organización impuesto a dedo por Rosales, de tal manera que de continuar las cosas en medio de esta gran tensión, es muy probable que arriba se produzca un choque de trenes, y seguramente habrá que estar atentos para ver hacia qué lado se inclina la alta dirigencia de UNT. No hay que olvidar que esta organización ha venido creciendo y fortaleciéndose en el ámbito regional de la mano de Monasterios, quien en su momento se hizo a un lado para darle paso a Piña y Floridiano, pero ahora las cosas han cambiado y es muy probable que en algún momento tengan que adoptarse algunas decisiones que seguramente van a generar escozor, pero estas son las cosas de la política y hay que adaptarse disciplinadamente a las líneas del alto mando, es por eso que no hay que perder de vista el desarrollo de los acontecimientos dentro de UNT, porque lo único cierto es que la procesión va por dentro y seguramente que si no se actúa con ponderación, cordura y madurez, es probable que las consecuencias de las decisiones que se adopten , lejos de favorecer a la organización política como tal, puedan contribuir al resquebrajamiento de la unidad interna, que es lo que nadie desea que ocurra. Así que ojala que la sangre no llegue al río y que se imponga la sindéresis.

***

Una muy buena noticia. Parece sumamente acertado y oportuno que hayan comenzado en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la revisión curricular de todos aquellos docentes que están expresando su voluntad de postular sus nombres para los cargos de dirección de esta casa de estudios superiores, por cuanto esto va a permitir que el equipo que sea electo para dirigir los destinos de la UCLA estará integrado por los mejores, no por doctores “tapa amarilla”, o por licenciados en medicina o en derecho que no han cursado sus doctorados y han cumplido con su carga académica y han obtenido su título correspondiente. Aun cuando no somos especialistas en la materia, tampoco tenemos experiencia en cuestiones electorales en el área de la educación superior, hasta donde sabemos para ser rector de una Universidad, es un requisito sine quanon, tener un título de doctor emitido por la Universidad reconocida. Recordamos que en este país a todo aquél que ha pasado por una universidad, ha cursado una carrera de Derecho, Medicina, Ingenieria, Odontología, Psicología por costumbre se les dice doctor, pero en la mayoría de los casos ninguno ha hecho estudios de quinto nivel que equivale a obtener el doctorado. Por eso consideramos saludable la acción emprendida en la UCLA, porque ya de una vez muchos de los que saben que no tienen las credenciales para aspirar a estos cargos,. A motu proprio han comenzado a apartarse y a dejar libre los espacios, para aquellos que si cumplan con los requisitos exigidos, produciéndose una decantación que será bastante saludable, para garantizar la calificación de aquellos que al final decidan lanzarse para los cargos de dirección de la UCLA. Muchos de los que en estos momentos andan cayéndose a cuchillo para participar en las elecciones de autoridades, deberían hacer un autoexamen de conciencia y sin apasionamientos, decidir si están capacitados y tienen las credenciales para postularse.

***

Decepcionado el pueblo del Municipio Crespo, porque cuando se enteraron que el jefe de la Dirección de Estados Y Municipios de la Contraloría General de la República, realizaría una visita a la Contraloría Municipal de Crespo, muchos brincaron de alegría, pues creyeron que venían a conocer “in situ” la realidad de las denuncias que por supuesta corrupción han formulado contra el Alcalde, pero sorpresa, llegado el día, quien recibo con bombos y platillos al alto funcionario fue el mismo Julius, quien de entrada monto un acto con sonido y todo, aprovechando para decirle a todos los presentes lo pana que eran, así como que eran orgullosamente hermanos del alma y ex constituyentitas, razón por lo cual quienes tenían pensado solicitar ser atendido por el funcionario para saber el estado de las denuncias y formular nuevas, prefirieron callar ante tal manifestación pública de cariño y amistad. El alto funcionario fue llevado a un tour por todo el Municipio, lo condujeron a la empresa de lácteos que funciona en Duaca, como si el estado venezolano o el municipio fuera accionista de la misma, así mismo, lo ruletearon por las obras de recuperación de la vía Duaca – Aroa, las cuales son ejecutadas por el Gobierno Regional, nada de ir a ver el paseo de la cinta (ya todas rotas y desteñidas; ni el paseo de las flores y otras obras que sin fueron iniciadas por el Gobierno Municipal, sin recursos, ni contratos y hoy están inconclusas y en un muy mal estado. Ni preguntar qué pasó con los ingresos de las pasadas Fiestas Patronales de 2022 que fueron percibidos y nunca ingresados al tesoro Municipal. Para finalizar y para que el funcionario de fuera más contento, el Alcalde y Concejales procedieron sin mayores méritos que los justificaran a condecorar como hijos ilustres de Duaca, a la Contralora Municipal, Contralora del Estado y al alto funcionario panadería de Julius. ¿Sabrá algo de esto el Contralor General de la Republica Elvis Amoroso. Visto esto, muchos de los funcionarios del tren ejecutivo de Julius y otros de menor rango, interpretaron que les otorgaron una patente de corso.

***

Y como si fuera poca la desgracia del pueblo de Crespo, una alta jefecita Sindicatura Procuraduría se soltó el moño y para no quedarse detrás monto también un negocio en su oficina, e incluso estableció tarifas y que de colaboraciones por realizar, divorcios, títulos supletorios, compra ventas y otras menudencias, tales como asignación de terrenos ejidos, aunque ya este adjudicado a otra persona y en caso de que reclamen, indica que cuenta con un funcionario del Sebin (Conocido con el nombre de un adorno de arbolito navideño) con quien amenaza enviarles hacer una visita para que se entienda con él, esta amenaza la ha recibo hasta la funcionarias de la Comisión de Ejidos, por si se le ocurre devolverle la solicitud de adjudicación. Y con estos ingresos adicionales productos de este nuevo emprendiendo de la jefecita se va de rumba junto a sus amiguis y uno que hace llamarse su hijo, hoy alguacil del juzgado del Municipio, sobre todo al negocio de moda en Duaca, ubicado en la avenida tricentenario, de nombre casi como el saludo Hola, y allí pierde la compostura por no tener cultura etílica y además poder, así que cuando están bien entonados ella vocifera que es la máxima autoridad del municipio y que todos deben respetarla y llamarla Doctora, nada de Abogada que es su título, y el coro dizque se lo hace el llamado hijo, quien la respalda gritando que es la máxima autoridad en materia judicial, que manda más que el Juez, que la juez rectora es alta pana de la mama y de él, y quien quiera solucionar o realizar algún trámite judicial, yo mismo soy, clamando que no aceptara críticas a su mamá y quien las haga se atenga a las consecuencias , porque será visitado por él y el funcionario del Sebim (conocido con el remoquete de un adorno de arbolito navideño) que es su amigo, y uno se pregunta, que habrá hecho el pueblo de crespo para calarse a estos funcionarios tan mediocres; pero Julius está seguro se la está comiendo.

***

Se han convertido en situaciones que no soportan ningún tipo de explicación, todas las cosas que vienen aconteciendo en ese otrora centro de recreación del oeste de Barquisimeto, como lo es el Parque Ayacucho. Allí dentro de su mente megalomaníaca, el Cocosette ha instalado una valla gigantesca en la Calle 16 con la carrera 41, para auto alabarse como el responsable de haber embellecido este sitio de esparcimiento; sin embargo, los vecinos denuncian que las matas las riegan una vez a la semana, la vía de la 16 con la 42 la cerraron; no permiten que las personas entren con animales, y han colocado avisos donde prohíben lanzarle piedras a los animales; lo que no dicen es que buena parte de estos animales se han estado muriendo por falta de alimentación ya que no cuentan con asignaciones presupuestarias para comprarles comida, afirman que la entrada lateral de la calle 14 con la 42 no la abren, “porque se mete le gente”¿?. Recientemente una persona afectada fue a pedir ayuda a un funcionario policial que estaba en el parque, porque lo acababan de robar y la respuesta del eficiente efectivo fue “lo que pase fuera de las rejas del parque, no nos corresponde a nosotros. A propósito, cuentan los vecinos del parque que al parecer un alto funcionario de la Alcaldía es uno de los grandes accionistas de una empresa de reciclaje, empresa que recolecta envases de plástico, latas de refrescos y cartones; sin embargo señalan que cualquier indigente que se presenta con un saco de envases de plástico, dizque le entregan como recompensa un par de sardinas y nos preguntamos, a quien estimulan con este tipo de remuneración, tomando en cuenta que se trata de un negocio que debe ser bastante lucrativo, sobre todo si este es el tratamiento que le dan a sus “trabajadores”.

C O R T I C O S

El pasado 5 de junio se cumplieron los 100 años del natalicio del reconocido artista venezolano, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, el Maestro Jesús Soto, uno de los hombres emblemáticos de la plástica. Una organización oficial que se atribuye la organización del homenaje, evidencia que ni siquiera conocen al personaje, porque la imagen que colocaron para ilustrar la información es la del Maestro Carlos Cruz Diez, dejando en evidencia una crasa ignorancia, porque ambos personajes solo se parecen el uno al otro en el arte que ambos engrandecieron, de resto en absolutamente más nada.

El régimen y sus asesores no terminan de entender que en estos momentos, María Corina Machado está en la cresta de la ola, cosechando lo que ha venido sembrando en los últimos años, manteniendo una posición firme, sin dobleces y bajar la cerviz ante las constantes arremetidas, de tal manera que cada vez que tratan de sabotearle sus actos proselitistas, quitándole la luz, trancándole las calles y enviando a los cuerpos de seguridad a que la fastidien por cualquier quítame esta paja, solamente están contribuyendo a fortalecer su posición. Saben y están conscientes que la única manera de impedir que siga avanzando arrolladoramente como lo ha venido haciendo en los últimos meses, es apelando a la inhabilitación; sin embargo, muchos de los analistas políticos se preguntan: ¿Se atreverá el gobierno tirarse esa parada, tomando en consideración el inmenso apoyo popular que en estos momentos mantiene la candidata de Vente Venezuela? Esta al parecer es la pregunta de las 64.000 lochas.

La semana pasada El Impulso fue el único portal que publicó la noticia sobre la decisión de Manuel Rosales de no inscribir su candidatura para las primarias, e incluso dimos a conocer algunas de las observaciones y cuestionamientos que formularon en contra de la Comisión Nacional de Primarias. Se dijo que inscribirían un candidato que pudiera ser cambiado en la medida en que lo permita el Reglamento de la Comisión; sin embargo, afirman que solamente apartaron un puesto, pero no postularon a nadie. Insistimos en que esta posición del líder maracucho ha generado mucho malestar entre los cuadros medios y las bases, por cuanto se les había vendido que tenían candidato y que no era otro que Manuel Rosales, de manera que el comunicado emitido después de anunciada la decisión, no permitió disipar el mal sabor de boca que quedó entre muchos de los seguidores y militantes de UNT.

Llega a nuestra mesa de redacción, información sobre dos situaciones relacionadas con la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU) de la Alcaldía de Iribarren, que al parecer muestran el deterioro en su funcionamiento y el poco respeto al ciudadano que quiere cumplir con sus obligaciones denunciando la violación a una ordenanza municipal. Para hacer una denuncia por ejemplo sobre una clara violación al plan de desarrollo urbano de la ciudad (PDUL), para que la reciban, hay que pagar una tasa en bolívares equivalente a unos 5 $. Adicionalmente, si la DPCU designa a un inspector para verificar la denuncia, hay que ir a buscarlo a la alcaldía, llevarlo al sitio y devolverlo al lugar de origen, pues no tienen vehículos. ¿Qué significa eso?, pues que ponen trabas para tratar de que no se denuncien las cosas extrañas que están pasando en la ciudad con la anuencia de la DPCU. Nos anexan copias con los soportes correspondientes.

Definitivamente el contralor social itinerante se ha convertido en una piedrita en el zapato para el Cocosette, ya que todos los días está presentando denuncias de problemas de basura, huecos en distintas zonas de la capital larense, denuncias de cortes de árboles sanos, mientras que otros que necesitan del operativo de poda les pasan por encima como si nada. Suponemos que debe causar mayor preocupación al burgomaestre, es que la mayoría de las denuncias son tan explicitas y contundentes, que no pueden ser desvirtuadas, mucho menos negar su existencia. De tal manera que este personaje está haciendo un trabajo digno de reconocimiento, porque está permitiendo cada día visibilizar los problemas de la región, los que parecieran no existir para los funcionarios del gobierno regional, ya que han demostrado totalmente ineficientes para resolverlos.

Los revolucionarios de una alcaldía deberían averiguar cuáles son los funcionarios que han adquirido acciones de uno de los clubes sociales más costosos de la capital larense en los últimos tiempos, seguros que se caerían como Condorito, donde la cuota de mantenimiento supera los 200 y tantos dólares al mes. Ah mundo también comentan el caso de la dama que los reales recaudados se mandó a hacer latonería, pintura incluyendo implantes, quedando como de 20 años. Aseguran que las acciones, la niñita las habría adquirido a nombre de “quirimilinduñe”. Adivina adivinador.

A propósito, por los lados de la 18 obligaron a sacar un carnet a un costo de 5$ a un total de 4.000 transportistas urbanos, la empresa que al parecer realizó el contrato es de un vástago, quien al parecer no tiene acomodo y sigue con sus andanzas, pero para su beneficio económico; pero las calles siguen sin pintura en los pasos peatonales, paradas de transporte destrozadas y carros piratas invadieron el terminal amparados por el soldado al que todos conocen como “tuerca”, que cobra las vacunas respectivas para no sacarlos de la zona, y aquél que se le ocurra protestar o levantar la voz, le hacen la vida cuadritos, si es que no lo expulsan por rompe grupo.

Aseguran que entre los rojos, rojitos de la 60 en Lara hay mucho malestar y descontento, porque al parecer los directores de la 23 no están resolviendo los acuciantes problemas del pueblo, y son ellos los que tienen que dar la cara. Las relaciones se han deteriorado a tal extremo, que al jefecito ahora lo llaman a sus espaldas “el paracaidista del mar”, quien vive empeñado en dejar claro quién es el que manda y que además está bien apadrinado, que lo denuncien a donde quieran, incluso ante los medios de comunicación, por cuanto eso a él “le resbala” no le quita el sueño. Sin embargo, todo el mundo sabe que quien si lo trasnocha y quisiera sacarlo del medio de cualquier forma, es el burgomaestre de Carora quien aun cuando no ha lanzado su nombre para ningún cargo de elección popular, figura en todas las encuestas, mientras que el marino ya no soporta el “estancamiento” con el cual está contribuyendo sin ningún disimulo, el Cocosette.

Aseguran que en Jiménez “La China” está muy molesta, tanto que citó a los vecinos que reciben el beneficio de los alimentos Clap, para que la acompañaran en “forma obligatoria”, quien no pueda asistir debe enviar a un representante: advirtiendo que a partir de ahora si comenzar a evaluar, levantar actas para que firmen los usuarios, con la finalidad de estar monitoreando en forma permanente a los que les interesa el beneficio, los que se mantienen acatan las instrucciones que se les dan, afirmando que hay un pequeño grupo que es consecuente que “nunca me falla en las actividades”, mientras que el resto permanecen muy orondos en sus casas, pues bien esto se acabó, la orden procede de la jefa política del estado Lara, ya que es una orden nacional, estatal y municipal, que todo aquél que recibe el beneficio los deben de apoyar, participando en las actividades, así que “se acabó la guachafita”.

A propósito, tremendo templan de orejas le echó al inquilino temporal de Miraflores al Cocosette en forma pública y a través de la TV, ya que un vecino de la Ruega Norte denuncio que tenía más de cuatro años con las cloacas colapsadas al frente de su residencia y a pesar de los reclamos no había sido posible que le resolvieran el problema que afecta a toda la comunidad integrada por 260 familias, montando en cólera el persona al señalar “que este tipo de cosas no pueden suceder”, solicitando que le comunicaran de inmediato con el ministro Rodolfo Marco y con el burgomaestre de Iribarren, respondiendo el Coconete con una serie de otros temas, pero sin responder a la pregunta del problema, sugiriéndoles tanto Alcalde como al mover, que tienen que estar pendientes de los problemas, en “alerta máxima” como gobernantes regionales, recordándoles que están allí para servir al pueblo. La verdad que les debería dar pena, que siendo unos viejos aun los estén regañando y sobre todo, públicamente. Al Coconete se le percibía en su voz, que estaba como “palo de gallinero”.

Sería interesante averiguar si es cierto que una alta funcionaria de la Empresa Socialista de Alimentos de Crespo, sin tener atribuida a competencia dizque les cobra semanalmente 10 dólares a todos los areneros artesanales del Municipio, es decir cobra directamente y en efectivo la extracción de granzón y arena, los cuales son clasificados como materiales no metálicos y cuya explotación o permisos para su extracción son competencia exclusiva del Gobierno Regional, la cual no ha sido delegada a ningún municipio, menos a funcionario alguno. ¿Qué pensara de esto el ingeniero a cargo de la Empresa Minas Lara?, quien es muy amigo de Julius y la mencionada funcionaria, quien además llego muy sencillita ella a la administración municipal, con pelitos de rulos y de vestir humilde, pero hoy luce una cabellera lisa, cuerpo repotenciado y ropa y zapato de marcas, la gente del caserío El Toro de donde es oriunda, están asombrado de sus grandes cambios personales y económicos, y se preguntan ¿será que pertenecer a la corte de damas de Julius permite esas mejoras y libertades?

Quiero participar a todos mis amigos y consecuentes lectores, que las próximas dos semanas estaré de vacaciones, y no saldrán los Retacitos, pero solamente es una cuestión temporal, porque ya el cuerpo está pidiendo un reposo; espero recargar las pilas para venir luego a informarles con el mismo cariño, objetividad y respeto, de manera que ya la tercera semana de julio espero estar de nuevo con ustedes, si Dios, la Divina Pastora y Los Carmona lo permiten.

JBS

