OPINIÓN Los Diarios de la Zía Nona: El Polvo Sombra del Cristal (Parte XXII) #4Jul

«El hombre no es lo

que cree que es.

Es lo que oculta»

André Malraux

«El que odia el vicio…

…odia a la gente»

John Morley

«Dos tragedias hay en la vida:

…una, es no lograr aquello que

el corazón ansía; la otra, es lograrlo…»

«El hombre que escucha la razón está perdido.

La razón esclaviza a todos los que no son

lo bastante fuertes para dominarla»

«El odio es la venganza de un cobarde intimidado»

«El peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos,

sino tratarlos con indiferencia: esa es la esencia de la inhumanidad»

«Los espejos se emplean para verse la cara; el arte para verse el alma»

El mayor problema de la comunicación es la ilusión de que ésta haya tenido lugar.

George Bernard Shaw

Las Residuos del Todo

Cuando un ser humano se mira en el firmamento del cielo estrellado, se estrella con el infinito. El día que me tocó hacerlo, la eternidad se estrelló contra mí. El infinito para cualquiera es pesaroso y brusco pues todo mortal es finito. La dificultad de eso es que del otro lado del retrato donde el polvo es rey, no hay infinito, solo un todo. Y el todo, para un ser finito, es una rotura de su juicio y es ahora que nos enteramos, al menos yo, que quien vive en la razón, está perdido, pues ésta somete al ingenuo al acatamiento de su dominio por no ser lo adecuadamente enérgico e íntegro como para someterla.

Del otro lado del espejo en el polvo esa no es la sensación que uno tiene, entendiendo por ese único, a la voluntad y no a la lógica. La voluntad se siente a sus anchas en un plano sin límites, y ello funciona tanto para lo infinito como para lo infinitesimal. A sabiendas que no hay espacio, ni tiempo, ni lógica, lo sensato, ese accionar que opera la voluntad, toma las riendas y se sacude en el barro sin ansia, pues uno es en lo que se convertirá, polvo. Y por eso se dice con mucho tino, ahora sí, del polvo vienes, y en polvo te convertirás. Una de las contadas cosas que se puede entender con suficiencia de la Biblia, en su Génesis-3:19 y en las conclusiones de los doctores del vaticano e incluso en alegorías mitológicas grecolatinas como el asunto de la resurrección desde las cenizas del ave fénix…

Ahora no hace falta pernoctar para irme al otro lado. Lo hago a voluntad. Apenas ingreso me recibe el péndulo cucú marcando 2:15. La cama musical a modo de mesa de noche suena su melodía de silencio que es la más sonora de todas. La famosa silla de ruedas para atletas en forma, vaya usted a saber porqué y claro el célebre catre de clavos para un faquir que se divierte puyándose el trasero. Así son los musulmanes de raros y cabeza a cabeza los hebreos le siguen muy de cerca.

Seguimos rectos la curva al infinito. Una emoción de emancipación cunde desde el núcleo a la emisión de la piel al polvo. Una que permite advertir más que notar. Esa que admite presentir más que sopesar. Deliberadamente los pabellones aparecieron marcando la ruta. Si vas a la diestra salvas al vacío o nada, y si es a la siniestra, al todo. Total, o nos atrapa el chingo, o nos pilla el sin-nariz.

Al fondo se empezó a oír marimbas y cueros y una curia bantú de yorubas: Changó, Yemaya, Obatala, Ochum, y también un coro de yuca amarga y casabe y San Juan el Bautista que ¡to´ lo sabe y to´ lo da!… la algarabía mojaba el polvo al ritmo de los tambores, mientras los cómplices agitaban un pañuelo color carmesí. Los golpes celebran en sextetos: Golpes de tambor responsorial; Sangueo; Malembe, (culo e’puya), Cantos de Sirena; Golpiao y Corrio, el golpe mayor.

Regla 1: Lo imposible sucede (nada es todo o todo es nada).

En el mundo polvo, el polvo lo es todo y permanece omnipresente y omnímodo en la nada. A pesar de constituirse absoluto, nada puede ser tan particular que, en cada caso, como ya sabemos, tarde o temprano todo lo vivo, se convierte en polvo. En ese orbe el polvo es en sí mismo una respuesta expresa al todo posible y cada cosa que pasa por la mente en el espejo se convierte en hechos vividos en el hecho de cómo una red neuronal o cibernética, esta interconectada en todo su esplendor.

La marquesina indicó una ruta a las grafías. El polvo tiene su grafía y su expresión figurativa tan asertiva como un lenguaje braille. La cinestesia es los ojos del que ve sin mirar, el que advierte sin observar. Al fin hallamos una escapatoria a ninguna parte. En ésta intersección topamos la ruta de los carteles; un cosmos de perpetuas lucernas cada una con una aparte ceniciento. Parecía imposible que en este espacio poseyera tanta erudición, tanto alcance. La historia de la humanidad entera estaba en una mota de tamo cuántico. Empecé a tratar de arrebatarlas queriendo acaparar las más que pudiera, pero como las ideas, iban y venían de mundos desconocidos unidos al fin, era una tarea innecesaria e inútil. La idea del agua que escurre entre los dedos era una forma perfecta de expresar la voluntad del todo. Percibí en ese minuto que cuando el ser se vuelve déspota, es su propia libertad la que destruye1.

Regla 2 Condimentos de lo Inesperado

Si hablamos de igual a igual y nos atenemos a que polvo somos y en eso nos convertiremos sine quanon, pues entonces en el país del espejo el polvo que somos es el todo. Y si el todo es la suma de las nadas, vamos, se podría decir, a salvo de la gnosis en el epicentro de la zona inédita. Para ser honestos, no sabemos si se puede llamar zona a lo que no tiene tiempo, ni espacio finito. Los mortales hacemos Clic una vez que colocamos nuestro trasero en el polvo, o nos tragamos el polvo de la razón y sus legionarios del ser y su vanidad.

En el polvo yace un domo como cinturón de asteroides contentivo de todos los polvos de la comprensión sobre la perpetuidad. La historia cósmica hecha polvo, si se quiere. Y el polvo cósmico milimétrico de toda la historia pigmea de la humanidad. Imaginemos cuán pigmeos nos vemos desde el núcleo de nuestra importancia personal.

En esas estancias donde todo moviliza de otra forma, la inmovilidad es el acelerador. Acelerar retrasa, desacelerar avanza. Este juego de antítesis, odioso para el que viene de nuestro mundo, es un pase necesario para poder hacer del polvo mundo, un mundo de maravillas como el de Alicia. Tras el panorama del polvo mundo, al fin se sabe, que cada uno tiene su país de las maravillas. Aunque nadie pueda entenderlo a menos que sea una de Dr. Sueño y el portal a otros mundos, conseguirse con los que se fueron, es posible e inesperado.

En el mundo del polvo personal las cosas funcionan al reverso tal como cuando uno se mira al espejo. Y eso nadie puede contrariar si se acepta la regla 3. Lo inesperado es la sal y azúcar de la vida. Y a quién no le va gusta el azúcar para gozar y la sal para saborear. También es la madre de lo temerario donde la muerte es el precio de equivocarse ya que solo tienes un solo chance.

La Materia Oscura o el Polvo Sombra

Como en cualquier mundo el polvo se asienta. En el mundo de la sombra, el polvo se ilumina cuando uno sobrepasa mirar para alcanzar ver. Allí me sorprendí ver un mundo igual pero diferente. Igual en esencia, pero plenamente opuestos. A estas alturas, era estar en uno u otro mundo diferentes entre sí como hermanos gemelos, pero igual misteriosamente distintos, si bien genéticamente exactos.

Como el tiempo no pasa, todo el mundo va sin prisa, pero sin pausa. Las religiones no existen son periódicos de ayer y nada de nada para el presente. Pensé en Rubén Blades, quien en una canción expresaba <<somos sombra, y nada más>>. Nada parecía más pertinente en esa circunstancia donde el polvo ya no se te sube a las narices. Una de las peculiaridades es que el polvo no da sombra, y por tanto es una versión única en el multiverso.

Todos los universos paralelos aterrizan en el mundo del polvo, el único mundo irrepetible. Es el supremo del súper-cosmos. El Zeus de la materia oscura, y por tanto de los universos ignotos. Y esto es mucho decir para un mortal. Resulta que el mundo del polvo es infinitesimal e infinito. Y cada ser vivo tiene su polvo oscuridad, excepto en el mundo sombra, donde nada emite oscuridad, y de ahí que su nombre <<polvo-sombra>>, pues penumbra y polvo son una unidad tal como la nada y el todo. Aun en mitad de tal desconcierto todo cobra sentido desde la perspectiva de la oscuridad y la partícula de dios2.

Las Cenizas Sombra

Las unidades funcionales en la anatomía de todo ser vivo se sabe, son las células. En el mundo del cristal y el mundo sombra, es el polvo, o las igual llamadas cenizas en nuestro argot popular finito. Esto no es una gimnasia de la neta imaginación, es una expresión original y verídica de lo inverosímil de lo imperecedero y en ningún caso, una simulación o especulación del autor como ejercicio literario, o como una alucinación por morfinas o endorfinas autógenas. El mundo del cristal es el espejo de lo íntimo de cada uno. Ahí es donde uno se encuentra consigo mismo, y sus mil caras a hacer las paces con el caos del Yo, y su importancia personal, estúpida, insensata y quejumbrosa.

Sin embargo, hechas las paces y las bases para nadar en polvo, las motas de conciencia hacen lo suyo y aparecen las historias polvosas al que uno se interconecta, antes, durante y después de existir sacudiéndose el polvo hasta que el polvo lo sacude a uno emparejando la ecuación. Como cabe esperar el primer polvo al que uno acude es al cordón umbilical materno. En el mundo de este lado, mamá ya es polvo y está en su nicho donde le prendo velones y rezo a mi manera, e incluso le pido la bendición a diario sin falta y la escucho en mi pecho decirme que dios te bendiga. Pero dios nunca apareció. Si apareció el señor expiración el día que mamá murió ante mi mirada desesperada y roto corazón que nunca más volvió a palpitar igual que con mamita viva pues antes de tiempo, se me hizo polvo. Puedo decir con absoluta certeza que mamá sigue dándome lecciones de vida, desde sus polvos cenicientos.

La primera lección la que llamamos Regla-1 es la misma de Robert Frost, la cual dictamina que la vida se resume en dos palabras <<seguir adelante>>. Sobre esa base mamá, desde sus cenizas me lo recuerda, pero en el mundo sombra, las lecciones son como luces o epifanías que hablan más del cómo y no mucho del porqué. En el espejo las enseñanzas evolucionan, pero son las mismas. Así empecé a recordar y me asustó entender que hasta las ideas terminan en el polvo. Pero no puede uno amedrentarse ante la finitud de las acciones. Debe entusiasmarse ante el milagro de la existencia.

La sombra de las experiencias brilla en el polvo y otorga sus mensajes del quehacer ordinario y define la acción ante el discernimiento. La diligencia empuja el juicio sin tratar de explicar. La crisis del mundo de este lado del espejo, es la necesidad de explicarlo todo para llegar a nada que importe. Actuar construye el presente y obvia el pretérito y el futuro. Va con el mazo dando, pero no va con el Cabello de Diosdado. El humor en el moderador hace polvo a la seriedad moralista y evangelizadora. Sobretodo el humor negro que combina perfecto con el color del polvo, que es la suma de los colores. La suma de los matices, es la adición de los todos y la anexión de la nada. Todo el presente encaja mejor en el polvo. Los otros tiempos, ya son tiempos del espejo que marca siempre las 2:15 a.m. y no comulgan con el cuarto donde despierto mi polvo, antes de seguir entendiendo de qué estoy hecho.

Notas del autor

1GEORGE ORWELL (120 años de su nacimiento) (1903-1950) Junto al que dedicó a Rudyard Kipling, “Matar un elefante” es uno de los ensayos fundamentales de la primera etapa de George Orwell como escritor. Apareció publicado en el segundo número de New Writing, (1936), el año en que fue fundado por John Lehmann. En la misma colaboraron autores como Auden, Isherwood y Spender. La versión que sigue, ha sido traducida por Francisco Suniaga, narrador venezolano ñero-espartano.

2 La Partícula de Dios nombre con el que se identifica al llamado bosón de Higgs, partícula elemental en el modelo estándar de física de partículas.

MAFC

