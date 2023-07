Candidatos a las primarias discutirán el 17 de julio estrategia ante inhabilitaciones #12Jul

Trabajo de: www.talcualdigital.com

Tras el debate entre ocho de los candidatos a las primarias opositoras, TalCual conoció que para el lunes de 17 de julio se realizará una reunión entre todos los aspirantes para discutir las acciones a seguir en medio de las inhabilitaciones políticas

Tras el debate entre ocho de los candidatos a las primarias opositoras realizado este miércoles 12 de julio en la UCAB, TalCual conoció que para el lunes de 17 de julio se realizará una reunión entre todos los aspirantes para discutir las acciones a seguir en medio de las inhabilitaciones políticas que se imponen desde el gobierno de Nicolás Maduro.

En las declaraciones posteriores al debate, la candidata Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano) afirmó que la primera reunión entre candidatos espera realizarse la semana próxima «para ponernos de acuerdo. Aquí estamos para defender a Venezuela no para defendernos a nosotros».

La aspirante puntualizó: «Si no somos capaces de articular entre nosotros, ¿cómo vamos a apoyar al que gane? Mal podremos ser capaces de articular unidad y que se respete la decisión de la gente». Señaló que la articulación opositora es necesaria para poder tener condiciones electorales en las presidenciales de 2024.

María Corina Machado (Vente Venezuela), una de los tres candidatos inhabilitados junto a Henrique Capriles (Primero Justicia) y Freddy Superlano (Voluntad Popular), señaló que en la medida que el régimen ponga más obstáculos, lo que hacen es dar fuerza a los ciudadanos para hacer valer su decisión. «El candidato lo va a poner la gente, no Maduro ni pactos de partidos políticos», reiteró.

«Cada uno de estos actos (inhabilitaciones) demuestra que el régimen está derrotado. ¿Por qué? Porque perdieron gente y capacidad de represión, saben que ya no pueden amenazar con una bolsa», añadió.

Por su parte, Freddy Superlano aseguró que las propuestas hechas en el debate quedan en buenas intenciones sino se logra cambiar el ciclo. Dijo que el debate hacía falta a los propios candidatos y al país para entender los puntos en común.

«La experiencia de Barinas tiene que ven con liderazgo y la consciencia de la unidad. No sé trataba de Freddy Superlano o de Aurora, se trataba de una gente que había puesto sus expectativas en ese proceso electoral. No se trata de un liderazgo, esto no se trata de nombre y apellido. Confiamos en la gente, este liderazgo que se ofrece hoy a la gente debe darle respuesta a las expectativas de la gente en ese proceso electoral», indicó e candidato de VP:

Superlano también resaltó: «Quien crea que la primaria es una elección convencional para elegir un candidato no entiende este proceso. Esto sirve para elegir a un liderazgo legitimado, con unos partidos que tiene más de una década sin someterse a la decisión de la gente».

En las declaraciones luego del debate, Carlos Prosperi, candidato de AD, dijo sentirse feliz porque han logrado «la primera foto en familia». Aseguró que salió a ganar las primarias y consolidar una unidad que no le pertenezca a una persona o un solo partido político.

«En los próximos días se tiene que dar un gran debate (sobre inhabilitados)», expresó. Aseguró que no va a engañar al pueblo de Venezuela si el Consejo Nacional Electoral (CNE) le niega inscribirse en unas elecciones.

Andrés Velásquez (La Causa R) insistió en que manejar una sustitución de candidatos para las primarias, si el ganador resulta inhabilitado, solo le da ventaja al régimen de Nicolás Maduro. «Sin cambio político, sin restablecimiento de libertad y democracia, no va a ser posible una nueva Venezuela».

Asimismo,dijo que más que un debate para diferenciarse, «estamos aquí para unificar una estrategia que nos permita conducir a puerto seguro las primarias. No voy a centrar mi atención en matices de una u otra propuesta sino en la primaria».

Velásquez expresó también que el candidato electo por empoderamiento de los ciudadanos «debe tener el apoyo del resto de los que estamos en primarias. Rendirse ante la posibilidad de que Maduro inhabilite, ¿Entonces para qué hacemos primarias? Sino defendemos un candidato entonces no se va a defender una victoria».

Para César Pérez Vivas, candidato de Concertación Ciudadana, es fundamental que los candidatos firmen un acuerdo de transición y gobernabilidad. De esta manera, insistió en que los candidatos respondan si están de acuerdo en la reelección, pues asegura que es necesario garantizar la alternabilidad.

«La autocracia ha cerrado tantos espacios y hoy ha quedado una lección al país de que podemos mostrar nuestras propuestas a pesar de las diferencias», expresó.

«Podrían pasar la aplanadora, podrían utilizar el expediente Ortega de Nicaragua y arrasar con todos, por lo que debemos estar preparados y tener un plan B. Creemos que en el apoyo de los regímenes democráticos que nos apoyan, Estados Unidos, Canadá y los países latinoamericanos y de la Unión Europea», enfatizó Tamara Adrián, aspirante de Unidos por la Dignidad.

Organismos internacionales y mandatarios de diferentes países han condenado la reciente inhabilitación política por 15 años contra la candidata María Corina Machado e insistido en la necesidad de que las elecciones presidenciales de 2024 sean competitivaas.

