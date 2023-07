«El apoyará a quien tenga que apoyar»: Presidenta de Primero Justicia sobre Capriles en primarias #13Jul

Trabajo de: www.runrun.es

El debate de los candidatos que se postularon para las elecciones primarias de la oposición se efectuó el pasado 12 de julio sin la asistencia de uno de los aspirantes más emblemáticos: el dos veces candidato presidencial y exgobernador Henrique Capriles, quien por «decisiones personales» decidió no participar, dijo María Beatriz Martínez, presidente de Primero Justicia.

«El tema no es que estuvo ausente en el debate, sino la reflexión que quiso llevar, que estamos en una situación crítica, pero dentro de sus consideraciones estaba que no quería una foto de discordia o donde no hubiese una unión para todos juntos remar hacia el objetivo grande», aseguró Martínez.