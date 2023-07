OPINIÓN Luchando por todos #22Jul

Es preciso explicar que la lucha que lleva adelante María Corina Machado no atiende a un capricho personal, ni a una aspiración que colme ambiciones, ni a revanchismos que la animan a cobrar cuentas pendientes. La lucha de María Corina es por el futuro de todos los venezolanos. Viene Recorriendo el país desde hace más de dos décadas. No ha dejado escenario sin aprovechar, dentro y fuera del país, en donde no se haya empinado para hacerse escuchar hablando por la causa de la libertad de todos los ciudadanos del país que compartimos.

Ese torbellino de gente que se desata en cada pueblo que visita, obedece a las consecuencias de los buenos vientos que ha venido sembrando con su perseverante lucha. La gente que salió desbordada de entusiasmo en Valle de La Pascua, seguidamente en Chaguaramas, en el Sombrero, en Ortiz y, finalmente, en la capital del estado Guárico, San Juan de Los Morros, representa la cosecha que recoge esa valerosa mujer que despierta esa fe, esa indómita esperanza y esa determinante confianza conque la arropan miles de mujeres y de hombres en cada localidad que aborda, como premio a la constancia y a la coherencia en su trajinar político.

Es una mujer de una sola pieza. La misma que le dijo en su cara a Hugo Chávez que “expropiar es robar”. La que ha luchado para que tengamos elecciones libres de trampas. La que ha defendido, siempre, a los presos políticos civiles y militares; la que ha reclamado nuestros derechos en el Esequibo y la que ha condenado la invasión de tropas rusas y castristas que pisotean nuestra soberanía nacional. Es la mujer que habla para presentar ideas y proyectos viables para superar los problemas del país, por eso la gente la ve como una solución ante la tragedia que ha engendrado ese régimen autoritario que encabeza Maduro. Es la venezolana que antepone los intereses del país y de sus compatriotas a los suyos, por eso lucha con firmeza para que volvamos a ser un pueblo unido, con posibilidades de progreso y convivencia.

En cada puesta en escena, en cada circunstancia en la que sale a jugarse su propia vida sabiendo que la acosan, que la persiguen, la hostigan y la amenazan descaradamente, María Corina lucha para que se ponga fin a la fractura sentimental del país que se desgarra con la partida forzada de miles de venezolanos que ahora conocemos en forma de diáspora.

Lucha para que nuestros niños puedan contar con escuelas bien equipadas y educadores bien remunerados y preparados que garanticen la educación con calidad, que aspiran para sus hijos las familias venezolanas.

Lucha para que se ponga punto final a las infernales colas que forman los ciudadanos al frente del volante de su vehículo a ver si consiguen algo de gasolina, o de gas, o de alimentos a precios de oro, por la inflación que castiga a Venezuela, al mismo tiempo en que los salarios son bajísimos en una economía de hecho dolarizada. Lucha por la paz de un país en donde la criminalidad se apodera del derecho a la vida de gente inocente acorralada por las bandas delincuenciales que auspician desde esa falsa revolución.



Por eso y mucho más, vale la pena seguir confiando en ella y respaldando su lucha hasta el final!

