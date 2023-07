OPINIÓN Picapedrero: Títulos y doctorado… #24Jul

Después que el Libertador afirmara pedagógicamente en el Congreso de Angostura (1819) que «Moral se luces son nuestras primeras necesidades”, el Presidente Antonio Guzmán Blanco decretaría la «gratuita de la educación» y la Junta de Gobierno de 1945, el «Estado Docente» instrumentado por ese gran Maestro, Luis Beltrán Prieto Figueroa, la educación venezolana se masificara y en los gobiernos democráticos, se multiplicaron las escuelas, liceos, universidades, tecnológicos. Sólo Barquisimeto, será sede de la Universidad Centro Occidental «Lisandro Alvarado», un Politécnico y Pedagógico hasta comenzar su deterioro, por falta de auditoría académicas y corrupciones a los niveles de Docente que posiblemente influyeron en la creación del Plan de Becas «Mariscal Ayacucho» por el Presidente Carlos Andrés Pérez.

A pesar de aquello, el sistema educativo era aceptable, hasta la llegada del chavismo al gobierno e imponerse en el centro del poder, lo peor, en el orden académico y no menos, en la formación intelectual de altos funcionarios, dónde comenzó a designarse a militares de distintos rangos, siempre que fueran los últimos de sus respectivas promociones, declarándose la muerte, a los correspondientes méritos. A tales efectos, remitámonos a la Promoción «Fidel Castro» (2006) de 86 oficiales: coroneles, tenientes coroneles y mayores al servicio del «Patria, Socialismo o Muerte» que en sus dilatadas carreras ha habido muchas. Si nos vamos al sistema de justicia, la sola designación del primer Tribunal Supremo de Justicia (2000) con unos magistrados incompetentes, algunos con expedientes por hechos de corrupciones en feliz acuerdo con Hugo Chávez Frías y la familia Ramos D’Agostino hasta fecha, sin cumplirse los constitucionales requisitos para y con iguales condiciones para el Tribunal Supremo del «G4» en el exilio, todo ello, minando los niveles académicos para el ejercicio público.

Con el Socialismo del siglo XXI, no había necesidad de evaluaciones a extremos, que más opciones tienen un estudiante con calificaciones de 10 puntos, que uno de 20, considerándolo escuálido con lo cual, a 23 años del régimen militarista-civil, no sé puede hablar de fracaso, sino de destrucción de la educación, que por ejemplo, da terror verse con profesionales de la medicina o ingeniería de los últimos 10 años, por supuesto con sus excepciones y si hablamos de abogados, es de morirse.

De manera que, los títulos y doctorados han terminado en la fotografía, con toga y birrete para satisfacciones familiares, porque lo más probable es que, si es médico, no tenga conocimiento en el control de la hipertensión o inyectar algún medicamento, o abogado, que no sabe diligenciar en un tribunal por la «copia y pega» y si de doctorado se trata, pregúnteselo al hijo del ciudadano Nicolás Maduro. Una promoción de cadetes de la Marina venezolana lleva su nombre, además de habérsele conferido un «Honoris Causa» que ignoramos no es por sus luchas contra la corrupción a la que se refirió el doctor –que si lo era – Gonzalo Barrios, al ser honrado con ese título, por la Universidad de los Andes.

A «Consecuencia directa del enriquecimiento ilícito, el fenómeno de la corrupción se extiende del sector público a los negocios privados. Pero hay que reconocer que la democracia es la primera de sus víctimas, porque la ataca doblemente al ir contra sus principios básicos y al suscitar dudas sobre la sinceridad de los mismos. Digámoslo con toda firmeza: la corrupción es un atentado contra la democracia. Los jueces venales y los gobernantes peculadores son groseramente antidemocrático”

Por supuesto que aquel “Honoris” no se porque, no es de las Universidades de Oxford, tampoco de Salamanca, por aquello inscrito en su frontispicio: «Lo que natura non da, Salamanca no otorga » o como la canción “Mis amores”… no me pregunten porque… Menos mal, que no es sacerdote católico, porque ya fuera Cardenal.

Jorge Ramos Guerra [email protected]

