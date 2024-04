COLUMNA Ajedrez para todos (31) #27Abr

- Publicidad -

BATACAZO EN EL GRAN TORNEO DE CANDIDATOS: GM D. GUKESH ES EL CAMPEÓN DEL TORNEO DE CANDIDATOS

El jueves 21 abril finalizó en Toronto, Canadá, el Torneo de Candidatos de la FIDE para investir al campeón y a la campeona como los retadores oficiales de los campeones mundiales actuales de ajedrez el GM chino Ding Liren y la WGM china Ju Wenju. El resultado en la categoría masculina no pudo ser más sorprendente para el mundo del ajedrez ya que el campeón fue un joven de 17 años (cumple 18 años este 29 de mayo próximo) de la India: GM Dommaraju Gukesh, hecho que hizo historia en el ajedrez porque con su triunfo Gukesh quebró el record del retador más joven que tenía el GM Gari Kasparov. Gukesh tuvo un torneo bien planificado: hacer tablas con los Grandes Maestros favoritos (hizo tablas las 6 partidas jugadas contra Nakamura, Caruana, y Nepomniachtchi) y jugar a ganar contra Vidit, Pragga y Abasov, plan que le dio muy buen resultado. Las posiciones finales de este gran torneo (debe ser el mejor del 2024) fueron las siguientes:

D. Gukesh : 9 puntos, 2. H. Nakamura: 8,5 ptos, 3. I. Nepomniachtchi: 8,5 ptos., 4. F. Caruana: 8,5 ptos. 5. R. Praggnanandhaa: 7 ptos., 6. Vidit Santosh: 6 ptos., 7. A. Firouzja: 5 ptos, y 8. N. Abasov: 3,5 ptos. Esta tabla final tiene varios hechos curiosos e inesperados:

a)Gukesh y Nakamura lograron el mayor número de triunfos con 5 cada uno, b)Se sabía que el azerí Abasov iba a quedar último porque su clasificación a este torneo fue inesperada, es un jugador que ni siquiera está entre los 100 mejores del mundo y no está en el grupo élite (más de 2700 puntos de ELO) como lo estaban los otros 7 rivales, así Gukesh y Pragga le ganaron las 2 partidas a Abasov, sin embargo Nepo y Vidit no le ganaron ninguna sino que sus 4 partidas fueron tablas. c) Nakamura perdió sólo 2 partidas y ambas contra el mismo rival el hindú Vidit Santosh, ptos. q le impidieron ser el campeón. d) la ronda final o 14ª) fue de suspenso y drama porque enfrentó a los 4 líderes: Nakamura vs Gukesh= tablas, y Caruana contra Nepo partida que duró 109 movidas!, Caruana entre las movidas 25 y 45 tenía la partida más que ganada y de hacerlo empataría con Gukesh en el 1er. lugar y tenían que jugar un match de desempate, lamentablemente eso no ocurrió! , sorprendentemente Caruana jugó mal su alfil en “h7”, Nepo aprovechó su chance e igualó la partida, Caruana insistió a ver si ganaba pero al final de 109 movidas ofreció tablas a Nepo y con ello Gukesh se convirtió en el campeón oficial y en el retador del campeón mundial Ding Liren, match a jugarse a fines del 2024.

Críticos, periodistas y ajedrecistas del mundo ya opinan que este muchacho hindú con 18 años a fines del 2024 va a derrotar al campeón mundial Ding, yo opino lo contrario, Ding por algo es el campeón, tiene más experiencia en matches a 14 partidas, y tendrá de asistentes a los mejores GM chinos. De hecho ellos ya se enfrentaron en enero 2024 en el torneo 86º) Tata Steel Chess, Holanda, y Ding Liren con piezas negras derrotó a Gukesh en 37 movidas de una defensa de los 2 caballos. Veamos esa partida:

Blancas: GM D. Gukesh (India) vs. Negras: GM Ding Liren (China)

1.e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ac4 Cf6 4. d3 Ac5 5. c3 d6 6. a4 a5 7. Ag5 h6 8. Ah4 Aa7 9. Ca3 Dc7 10. Cb5 Ab6 11. Db3 g5 12. Ag3 O-O 13. O-O-O Ch5 14. d4 exd4 15. Cbxd4 g4 16. Ch4 Axd4 17. Cxd4 Dxe4 18. The1 Dh7 19. Td2 Ad7 20. Ad3 Dg7 21. Af5 Axf5 22.Db5 Tfe8 23. Db5 Tfe8 24. Te3 Cg7 25. Cxg7 Rxg7 26. d5 Txe3 27. Fxe3 Cb4 28. Dxb7 Te8 29. Af4 Df5 30. Db5 Ca2+ 31. Rd1 Db1+ 32. Re2 Dg1 33. Rd3 Cb4+ 34. Rd4 De1 35. Td3 De2 36.Tc3 Dd2+ 37. Rc4 Te4+ abandonan blancas (0 – 1).

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

