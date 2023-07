Educadores del estado Bolívar advierten que volverán a las calles si no cobran el bono vacacional de forma inmediata #25Jul

Trabajo de: www.correodelcaroni.com

El Colegio de Profesores de Venezuela Seccional Caroní, a través de su secretaria general, Aída González, denunció que los docentes adscritos a la Gobernación del estado Bolívar continúan sin recibir el pago del bono vacacional, el cual debió ser cancelado el pasado 15 de julio.

González expresó que va más de una semana de retraso en el pago, tal como el año pasado y, además, enfatizó en que no han obtenido respuestas claras por parte de la Gobernación.

“Los docentes de la Gobernación no han recibido el pago del bono vacacional. Esto es inaceptable. A través de la reunión que se hizo esta semana con el Departamento de Recursos Humanos de la Gobernación nos notificaron que posiblemente puedan pagar el 30 de julio. No es seguro porque el gobernador todavía está buscando los recursos. No puede ser. Esos recursos deberían ya estar allí y no están. Nosotros advertimos que, de no cancelar el pago el 30 de julio, saldremos a la calle a protestar. No pueden jugar con el salario de los docentes”, adujo González.

En el 2022, debido a retrasos en el pago del bono vacacional, los educadores protestaron para exigir su pronta cancelación. Durante el mismo año, el Estado propuso pagar el bono de forma fraccionada, propósito que no se cumplió debido a las presiones ocasionadas por las múltiples protestas en el ámbito nacional.

Desde enero de 2023 los educadores han liderado protestas en todos los estados del país para exigir aumento salarial; sin embargo, en el mes mayo, mes cuando tradicionalmente se dan los incrementos, la administración de Nicolás Maduro no anunció el esperado aumento.

A pesar de la subida del valor del cestaticket, los docentes coinciden en que el monto es insuficiente para costear su alimentación.

“Estuvimos 7 meses luchando y no nos dieron aumento salarial. Estamos cobrando igual que el año pasado. Nuestras vacaciones están devaluadas. No nos alcanza si quiera para ir a otro municipio. Eso es lo que estamos viviendo. Los docentes del ministerio también cobraron salarios de hambre. No nos alcanza para nada”, alegó González.

Los maestros jubilados tampoco han recibido el pago del bono recreacional, hay que señalar que este grupo recibe salarios aún más reducidos.

La gremialista enfatizó en que, si no reciben el pago este 30 de julio, verán salir a todo el gremio a protestar.

