Santiago Andrés Rodríguez: Los partidos están de brazos caídos y no es buen síntoma para que haya cambio político #27Jul   

Los partidos políticos que se encuentran en la Primaria están de brazos caídos porque saben que no existen condiciones para realizar el proceso y, además, ven a María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, como la persona que les puede quitar la batuta de la oposición, aunque ésta está fraccionada y, por tanto, no es de extrañar que haya consenso entre varias organizaciones y candidatos presidenciales por su propia cuenta para las elecciones del 2024.

Con estas apreciaciones, Santiago Andrés Rodríguez, politólogo y profesor universitario, dice a El Impulso que no hay buen síntoma para que haya cambios políticos en el país.

Renunciantes

María Carolina Uzcátegui, quien era la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, no es la primera integrante de la directiva en renunciar al cargo que venía desempeñando, porque anteriormente lo había hecho el historiador y académico Rafael Arráiz Lucca, cuya decisión fue muy significativa por tratarse de una persona de gran trayectoria en el ámbito intelectual dentro y fuera del país.

Rodríguez declara que las razones argumentadas por la vicepresidenta son casi las mismas de Arráiz Luca, quien el pasado 16 de junio, especificó que sin el respaldo del Consejo Nacional Electoral y sin los centros electorales no se podía llevar a cabo el proceso. Y Uzcategui sostiene que no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que la Primaria sea una consulta amplia.

Tienen razón por cuanto no existen las condiciones para que sea este proceso lo más amplio posible, incluyente y participativo, en el cual pueda votar el mayor número de electores, expresa el especialista en materia política. Siempre se hablaba de que era indispensable que se realizara con el apoyo técnico del CNE, además que iba a facilitar los centros de votación, las máquinas y el apoyo logístico.

La gran verdad es que esa Comisión no cuenta con los recursos necesarios, logísticos y económicos; no tiene los centros de votaciones suficientes para que concurran todos los electores que deseen participar.

Lo que tenía que ser el primer paso para iniciar el camino de la ruta democrática, como es escoger una candidatura de la unidad, para después ir a las elecciones presidenciales del 2024, se ha convertido en una lucha de egos y, como ya lo había advertido Eduardo Fernández, en una carrera de carritos chocones. Y, prácticamente, lo que se está buscando es un liderazgo de la oposición.

¿Cuál es su principal observación?

Tal como están las cosas, la Primaria se puede convertir en una gran frustración más para los venezolanos. Porque hacer una Primaria de esa manera, sólo para satisfacer el ego de uno de sus integrantes, va a terminar en una gran derrota del sentimiento democrático de la esperanza de un cambio. Y esas son las cosas que la oposición tiene que ver, que debe dar pasos firmes y no irse por un despeñadero ante una sociedad que se encuentra apática, abúlica y la cual no cree en líderes y partidos políticos porque éstos se la pasan cometiendo errores, como éste que van a cometer con un proceso que por lo visto tiende a no realizarse.

Existen comentarios acerca de que quienes están adelante en las encuestas se encuentran inhabilitados y no habrá otro camino que buscar alternativas. ¿Podría darse un consenso entre los partidos de la Plataforma Unitaria? ¿O habrá varios candidatos a las presidenciales?

Hay mucha hipocresía, porque María Corina Machado, a sabiendas que no va a poder participar en las elecciones por estar inhabilitada, lo único que está buscando es salir de ahí como líder de la oposición. Y la Primaria que fue promovida para iniciar la ruta democrática no puede terminar convirtiéndose en la plataforma que vuelva a llamar a la abstención. Es decir, que gane una persona que como no puede participar, entonces, diga que no vale la pena votar y volvamos a caer en la trampa de la abstención, lo que sería muy malo.

¿Podría ocurrir eso?

Lo digo porque también los partidos que se encuentran ahí están de brazos caídos y dándole un saludo a la bandera, por cuanto no quieren caer en el escarnio del sector radical de la oposición radical que les calificaría de divisionistas si no participan en la Primaria. Se mantienen de brazos caídos porque no quieren un proceso en el cual va a ganar una persona que está inhabilitada y después quitarles a ellos la batuta de la oposición. Lo que hizo tanto Benjamín Rausseo como Manuel Rosales ha sido lo más indicado, que quedarse ahí, simulando o saboteando adentro para que no se dé el proceso. Hay que tomar en cuenta que esta Primaria ha quedado como el de un sector de la oposición, muy pequeño, porque, si se observa bien las encuestas, la mayoría de la población consultada quiere un cambio; pero, no se ve representada por ese sector. Y si lo que va a salir de ahí es un consenso, algunos se saldrán para postularse por su cuenta.

¿Y se logra el consenso?

De haber un consenso no se puede tomar como que es de todo el país, no. De repente sale un nombre para más adelante la sociedad, a través de un consenso mayor u otro mecanismo, pudiera escoger un candidato. Lo cierto es que aquí no hay una sola oposición y los dirigentes tienen que entender eso, para buscar la manera de integrar a todo el liderazgo. Si no se logra seguirá lo que ha contado el gobierno por años que le ha salido a pedir de boca, como es la de aplaudir la división y generar abstención. Mientras eso ocurra, el gobierno, que es una minoría, va a seguir ganando elecciones.

Cuando habló de carritos chocones recordamos que el doctor Eduardo Fernández advirtió, hace mucho tiempo, que la Primaria traería más ataques y descalificaciones entre los dirigentes y partidos de oposición. Ahora, ¿qué puede pasar?

Eduardo Fernández por ser un estadista, por su experiencia y conocer la historia política del país, además de haber sido protagonista de hechos importantes, ha dicho palabras proféticas y hasta ahora, todo lo que ha dicho con respecto a la Primaria, ha sucedido. Al final, Venezuela va a tener que buscar un referente moral (y no estamos hablando del más popular, el más simpático o de quien hable más bonito), que pueda aglutinar el mayor número de fuerzas políticas y así ir con una sola candidatura a las elecciones, porque si se presentan varios candidatos no se va a poder ganar. Eso no es fácil porque hay muchos egos y la mayoría de los políticos anteponen sus intereses personales a los del país.

¿A cual conclusión llega en este momento?

Yo creo que esa Primaria no se va a dar. Y si se da va a ser una tremenda frustración para la sociedad democrática, porque va a ser un fracaso más para una población frustrada, desesperanzada, que está buscando motivación y esperanza para que haya un cambio político y económico en Venezuela.

