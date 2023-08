Alcalde de Maracaibo: Si no se puede hacer la primaria veremos cómo resolvemos #3Ago

Trabajo de: www.talcualdigital.com

En entrevista con TalCual Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo, cree necesario que las fuerzas políticas transmitan esperanza, para que los intentos del gobierno por procurar división no tengan éxito. Por otra parte, destaca que desde que llegó a la Alcaldía se ha ocupado de las condiciones laborales de sus trabajadores y de los servicios públicos

«Maracaibo y el Zulia son una forma palpable para demostrar a la gente, y a la propia militancia, que con unidad hay oportunidad de cambio», abre fuegos Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo, en una entrevista en TalCual durante una visita a Caracas.

Frente a las inhabilitaciones, dice que la oposición debe transmitir esperanza. «Esto es una carrera de obstáculos, nadie dijo que iba a ser fácil. Nosotros nos ponemos de ejemplo y a lo mejor suena chocante. Cuando arrancamos esta carrera por recuperar los espacios en el Zulia también estaba el tema de las inhabilitaciones, todo era posible. Nosotros nos dedicamos a construir la esperanza con el mensaje motivador».

El abogado egresado de la Universidad del Zulia (LUZ) recuerda que en 2021 «hicimos lo más importante, brindar una estructura capaz de decirle a la gente ‘vamos a cuidar tu voto, no importa quién lo represente, no importa si es fulanito de tal o menganito de cuál. Lo importante es que vamos a cuidar tu voto’. Eso se lo tenemos que asegurar a la gente cuando le hablemos».

El alcalde zuliano pide al liderazgo opositor hablarle claro al país de que «habrá obstáculos, posiblemente más inhabilitaciones».

Ramírez Colina es enfático al señalar que la oposición debe tener varios instrumentos, entre ellos la primaria y hasta el consenso como opción. Recalca que «frente al objetivo, que es el cambio, lo que se debe hacer es utilizar las herramientas, porque si el Gobierno obstaculiza por un lado tenemos otro mecanismo».

Para el alcalde de Maracaibo no se trata de una persona u otra, sino de lograr el objetivo. «Yo estoy en el objetivo y ese es que la primaria salga bien. Si no se puede hacer la primaria, no se hará y veremos cómo vamos resolviendo el objetivo. Si no se puede lograr que el candidato sea el de mi partido, por algún tema, habrá otro candidato que lo pueda hacer».

Por otra parte, el abanderado de su partido Primero Justicia, Henrique Capriles, y los demás postulados así como la propia elección primaria, tienen un enemigo a vencer: la apatía. En un sondeo de la encuestadora Delphos fechado en junio, más del 69% de las personas consultadas dijeron que en Venezuela se necesita un cambio en el liderazgo para mejorar la economía, pero poco menos de 26% se mostró muy seguro de participar en la elección opositora.

—¿Qué se hace en Maracaibo para movilizar a una ciudadanía más pasiva que en otras oportunidades?

—La ciudad y el estado demostraron que, si nos organizamos, podemos lograr los cambios. Veníamos de una ciudad que estaba devastada por múltiples problemas, por la gestión de sus gobernantes anteriores, y nosotros pudimos vender un mensaje a toda la ciudadanía de unidad que produjo los cambios. Esa es la forma más palpable de demostrarle a la gente que en unidad se pueden lograr las cosas.

—¿Tienen indicios de que en las primarias se podría alcanzar ese respaldo que Capriles tuvo en el pasado?

—Hay que dimensionar las cosas. La primaria tiene menos cantidad de participación. Lo importante aquí es que en una elección ya general exista la oportunidad de cambio. Para eso es necesario que se vaya generando el clima suficiente para que en la ruta electoral la oposición tenga suficiente fuerza.

Mantener el objetivo

A mediados de julio, fuentes del partido Primero Justicia dijeron a TalCual que dentro de la tolda aurinegra hay cuestionamientos a la campaña de su abanderado. Asomaron que el rumbo de la candidatura de Henrique Capriles no termina de satisfacer a una parte de la dirigencia de la tolda. Algunos decían que «está desinflado» y «estático» en una reunión con líderes regionales en Caracas.

Pero a juicio del alcalde Rafael Ramírez, la campaña de Henrique Capriles «va bien». Comenta que el exgobernador mirandino tiene a favor haber recorrido no solo las capitales de las entidades, sino también cada pueblo y caserío. «Eso ha permitido que tenga un arraigo y un sentimiento que lo ayuda frente a otros candidatos».

Destaca el aporte electoral que Zulia le ha dado en otras oportunidades. «Mi mensaje para la militancia es que nosotros tenemos que estar unidos con un propósito, que no es más que el cambio del 2024. Aquí la idea es presentarle al país una ruta lo suficientemente atractiva para que, a pesar de las dificultades, el candidato logre el cambio político que Venezuela requiere«.

Lo que el PSUV le dejó al alcalde

Entre los años 2017 y 2021, Willy Casanova, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue alcalde de Maracaibo. De acuerdo con su sucesor Rafael Ramírez Colina, al llegar al ayuntamiento encontraron una ciudad colapsada de desechos sólidos porque «desde el mismo momento de la elección dejaron de recolectarlos».

También encontró que en las dependencias municipales, el personal de la alcaldía no tenía baños ni transporte disponibles, y laboraba en estructuras sin aire acondicionado.

Relata que las instituciones marabinas estaban deterioradas. Pone como ejemplo la oficina del Sistema de Protección de Menores, donde se tramitan los permisos de viajes o se atienden casos de violencia y abuso. «Había murciélagos ahí».

Según el alcalde, su administración ha atendido los problemas estructurales de forma progresiva, con «pequeños» logros y «estado allí presentes», creando beneficios directos para sus trabajadores.

Ramírez Colina señala que también heredó una nómina abultada en la alcaldía. Y aunque no precisa la cantidad de fondos públicos perdidos o mal manejados por la administración anterior, asevera que hay acciones ejercidas ante los organismos competentes.

«Te pongo un ejemplo puntual: los famosos autobuses azules de los que habló la alcaldía que había comprado para mejorar el transporte público de la municipalidad. Cuando llegamos, los desaparecieron. No tuvimos la oportunidad de recobrar los recursos que se gastaron en ellos. Eso está en investigaciones, está en Fiscalía. Otro caso emblemático, también muy local pero que también existió, fue el de las estafas a las personas que pagaron por locales del Mercado La Curva. Ahí está un número importante de gente que se le cobró una plata y no se le entregó el local», enumera.

El funcionario defiende que su gestión busca resolver la entrega de los locales que su antecesor no concretó, y punta que el caso también está denunciado donde corresponde. «Hemos cubierto todos los frentes que nos corresponden con lo legal y lo constitucional. Uno de nuestros objetivos es construir una gestión desde la transparencia».

Explica que ha hecho talleres para mejorar la gestión y la actuación de los funcionarios que están a su cargo y hasta colgado en la página web de la Alcaldía de Maracaibo los detalles de los trabajos que ha realizado. Indica que fue creado un centro de estadística para dar los balances de gestión.

—¿Cuál es la situación de los servicios públicos en su ciudad?

—Cuando nosotros llegamos nos encontramos con fuertes problemas eléctricos y de agua, que son estructurales. El segundo problema fue el del aseo, que nos compete directamente, y ha ido mejorando. En la ciudad logramos que los tres niveles de gobierno trabajemos en conjunto en algunos temas.

—¿Cómo ha sido esa articulación de tres niveles de gobierno en lo que tiene que ver con asignación de recursos y relaciones entre instituciones?

—En el tema de los recursos, eso siempre ha sido escaso. Nosotros recibimos lo que nos corresponde por situado, que es muy poco para una ciudad de 1.750.000 habitantes. Creemos que debemos tener un mayor ingreso producto de los impuestos, o de la recaudación nacional; de hecho tenemos una propuesta: que 3% del IVA que se recoge en nuestro estado Zulia quede en el mismo municipio para gastos de infraestructura. Ni siquiera que se lo den a la alcaldía, sino que uno presente un contraproyecto y que con ese dinero se ponga a andar.

Sobre el relacionamiento, puedo decir que en el caso del gobierno regional es excelente. Nosotros llegamos como la llave de la unidad y la mantenemos para todo, incluso para la gestión, porque todos estamos con recursos escasos.

En el caso del gobierno nacional, las relaciones institucionales en materia de seguridad y en algunos servicios públicos han sido positivas. Nosotros hemos tenido conversaciones que permiten resolverle los problemas a la gente. Debería ser más, pero bueno, por lo menos tenemos algo.

—¿Cómo se gestiona con pocos recursos?

—Con creatividad. Por ejemplo, tenemos un centro de deportes que es muy importante para el oeste de nuestra ciudad, que no podríamos atenderlo si solo contáramos con nuestros recursos. Hemos logrado con organismos multilaterales un acuerdo para poderlo atender. Esas alianzas permiten que todos aportemos para la ciudad. Yo estoy aquí en Caracas porque estamos en la promoción del Plan Noviembre, que tiene la posibilidad de tener una cadena de eventos públicos y privados que deberían ser patrocinados. Ese patrocinio le conviene al sector privado porque nosotros seguimos siendo un mercado de 1.750.000 habitantes.

Salvar el lago

El director de la organización no gubernamental (ONG) Azul Ambientalistas, Yohan Flores, alertó que 70% del Lago de Maracaibo está siendo afectado por el «verdín», las algas verdiazules que aparecieron en la superficie de la cuenca lacustre que han proliferado por el vertido de aguas residuales sin ser tratadas. Según el Centro de Activismo y Desarrollo Democrático CDDLatan, la contaminación del lago ha ocasionado enfermedades y afectaciones en las producciones.

Funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y expertos universitarios acordaron un plan de «acciones inmediatas» para atender la presencia excesiva de una microalga en el Lago de Maracaibo, el más extenso de Venezuela y uno de los más antiguos del mundo. Este jueves se instaló la primera reunión conjunta con las autoridades regionales y locales.

—¿Cómo propone la Alcaldía de Maracaibo ocuparse del lago?

—Tenemos que lograr que esa comisión sea permanente y que además se encargue de atender en el mediano y largo plazo el problema. Nosotros creemos que podemos aportar desde lo técnico pues llevamos más de dos años limpiando nuestras cañadas todos los años para que esos desechos no lleguen al lago. Este es un plan intensivo que se hace anualmente y queremos trasladarlo a muchas más cañadas. Una propuesta concreta es hacer que las desembocaduras del lago, que son nuestras cañadas, tengan una protección. Lo segundo que proponemos es arreglar todas las plantas de tratamiento de agua residual de la ciudad porque esa agua desemboca en el lago, aunque no es una competencia nuestra.

Lo otro es crear una campaña de conciencia ciudadana que permitan impulsar la cultura ecológica que ratifique las necesidades de cuidar el agua. Todos quieren poner la etiqueta de “cuidamos el lago”, pero nadie deja de tirar la botella de plástico en la cañada.

