Venezuela no tiene el peso para competir en BRICS #3Ago  

Aunque el gobierno ha solicitado su ingreso al bloque económico BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Enkel García, consejero y asesor financiero, considera que lo más indicado es que Venezuela vuelva a la Comunidad Andina (CAN), de la cual se separó en el 2006.

Si la vemos como una pelea de boxeadores es lo que está en nuestro mismo peso; pero, si nos metemos en el BRICS o Mercosur es como tirar a un peso gallo a pelear con un peso completo. Es una lucha muy dispareja. Ojalá que ese esfuerzo de meternos en algún organismo o una asociación de países de tipo comercial sea la Comunidad Andina, que es nuestro mercado natural.

Así lo expresó cuando fue interrogado por El Impulso en el curso de una rueda de prensa en el Biohotel.

La CAN está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú como miembros plenos y Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay como asociados.

La solicitud fue hecha en marzo de este año por el presidente Nicolás Maduro y la ratificó el primero de agosto, esperando que en la cumbre de Johannesburgo, entre el 22 y 24 de este mes, tenga respuesta.

Desaceleración

García, quien vino a Barquisimeto para participar en un foro relacionado con las perspectivas agroalimentarias, en declaraciones a los medios, confesó no creer que todavía la economía venezolana se esté contrayendo, sino que está creciendo a tasas desaceleradas a lo que ocurría en el 2022.

Es una economía estancada, que está realmente creciendo a tasas muy bajas, reiteró. Aún asi, el sector agro ha tenido un desempeño relativamente mejor por su importancia que tiene en la vida de cualquier país. El sector primario es el que satisface una necesidad básica de la gente, como es alimentarse; y también, hay que reconocer, ha tenido ánimo, deseo y decisión de invertir y mejorar la productividad, a pesar de no tener financiamiento por la vía del crédito bancario.

En este sentido añadió que los productores se han animado, arriesgado e invertido, lo que ha hecho que este sector, en términos relativos, tenga mejor desempeño en relación a otros sectores de la economía.

Ojalá siga así, prosiguió y, seguidamente, hizo mención al sector de telecomunicaciones, en el cual se han hecho algunas inversiones; pero, subrayó que se encuentran postrados la construcción y la manufactura, sobre todo que ha sido golpeado a lo largo de los últimos años.

Consumo

En cuanto al consumo de la población venezolana, dijo que al tener una economía estancada en el cero por ciento, se va a tener un grupo de empresas que está vendiendo por encima de ese nivel y otras que están contrayendo sus ventas, pero, sentenció, eso es normal en una situación como la que estamos viviendo.

Al final tienen una curva de distribución normal, pero va a haber casos de empresas que están vendiendo mejor.

Reto

El especialista acotó que el sector comercial, uno de los mejores beneficiarios del crecimiento en el 2022, tiene dificultades.

Por otra parte, si el consumo sigue estancado va a ser un ambiente muy retador para muchas empresas que están dispuestas a mantenerse por cuanto ya no tenemos ese impulso de crecimiento que hubo en el 2022.

Eso que está ocurriendo implica un reto, que será lo que veremos en lo que resta del presente año, vaticinó.

Termómetro

No vemos un cambio estructural, sino la dinámica que hemos visto ahora y la cual viene desde finales del año pasado, que es una economía que dejó de crecer.

Acerca de la recaudación fiscal manifestó que no se está contrayendo y ese es un buen termómetro de cómo se está comportando la economía nacional.

En cuanto a la inflación, ésta se aceleró a finales del año pasado y a comienzos de año se ha mantenido, apuntó. Tenemos una tasa que está alrededor de 440-450 por ciento, dependiendo de las estimaciones de quienes hacen la medición.

Vemos, eso si, que el gobierno ha sido más riguroso en el gasto público de lo que era el año pasado, comentó. El ejemplo más llamativo es que este año no hubo aumento salarial, sino de bonos, y el impacto de éstos en el gasto público es mucho menor.

De seguir con ese ánimo de gasto riguroso, que aún se mantiene, probablemente veremos una tasa de inflación que se vaya desacelerando, sobre todo a partir de agosto, y al final de año podríamos tener una inflación que pudiese retroceder de 450 por ciento a cerca de 250 por ciento, expuso. Ese es el estimado que tenemos. Es una inflación muy alta porque todavía no hay confianza en la moneda local; pero, si es una tasa más desacelerada de lo que hemos visto en los últimos meses.

Productos

Cuando se le preguntó el motivo por el cual los productos venezolanos son más caros que los del exterior y del crecimiento que se espera hasta fin de año, García respondió que el crecimiento que estamos esperando es de 1-3 por ciento, que es más desacelerado al del año pasado cuando tuvimos una inflación de dos dígitos. Este año es totalmente distinto.

Y con respecto a la diferencia de precios de los productos de afuera con los del país, la razón no es la moneda o el tipo de cambio, sino que nosotros podríamos ser a lo interno mucho más productivos.

Imagínate que el productor no tuviera que lidiar con tantas alcabalas que se le presentan para llevar sus productos a diferentes mercados, puso como ejemplo. Eliminas eso y tendrías un producto con un precio menor.

También dentro de las empresas podrían cambios que permitan hacerlas más productivas o hacer innovaciones tecnológicas, lo cual disminuiría el precio que puedan tener algunos artículos.

Y a medida que la economía venezolana se recupere podemos tener algo que se nos escapa como es la de la economía a escala, la cual disminuye los costos fijos cuando se produce en grandes cantidades.

De igual forma eliminar la práctica de exoneración de aranceles a productos importados y, por supuesto, combatir el contrabando. Y, además, el productor tiene que pagar toda la carga impositiva que existe en Venezuela.

Petróleo

García al referirse a la producción petrolera recordó que ésta después de haber superado los 3 millones de barriles diarios, bajo a 600 mil y actualmente está por el orden de los 700 mil.

La recuperación de la producción ha sido muy leve, reconoció. Chevron ha venido produciendo, pero no en la magnitud que necesitamos. Venezuela tendría que producir millones de barriles para volver a tener una economía importante. Y el trabajo por hacer es muchísimo.

Circulante

Y al ser inquirido en torno al torrente circulatorio de moneda, el experto estimó a El Impulso que la liquidez en bolívares llevado a dólares que es de 1.200 millones y una liquidez de dólares que podría cuadruplicar ese monto, algo así como de 4 a 5 mil millones de dólares.

No entra en esa estimación monto alguno de remesas porque no existe registro en torno al particular.

