Jesús Faria: No tengo conocimiento que se elimine el pago del IGTF en bolívares #7Ago

El diputado de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 Jesús Faría negó este domingo 6 de agosto tener conocimiento alguno sobre una supuesta eliminación del pago de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) en bolívares, como dijo en días pasados el presidente de Conindustria, Luigi Pisella; al tiempo que destacó que en la medida que se generen las condiciones económicas se irán mejorando los referentes tributarios del país.

En entrevista concedida a Venevisión, Faría destacó que la actual estructura tributaria de Venezuela ha «hecho milagros» en pro del país a pesar de las restricciones del «bloqueo» que impide las transacciones petroleras. De igual forma, explicó que el encaje legal se mantiene como está porque en la actualidad hay una «masa de dinero importante que busca destino» como adquirir bienes y servicios y divisas, por lo que si se aumenta esa cantidad de dinero puede ocurrir, «como pasa en esta economía especulativa» que los grandes empresarios compren dólares y no invierten para que, cuando se devalúe el bolívar, venderlos más caro y, además, afectar la estabilidad política del país.

Por eso, insistió en que una vez que mejoren las condiciones y se estabilice la economía, bajará el encaje legal y se comenzará nuevamente a dar créditos.

Además, aprovechó para criticar a los economistas por sus «análisis negativos» sobre el país porque considera que ellos no analizan el entorno de lo que ocurre e influye en la actividad económica de la nación porque «se quedan en la superficie» y son «hipócritas» en sus deducciones.

Jesús Faría, al ser preguntado sobre un eventual aumento del salario mínimo, evitó responder directamente si se concederá o no al decir que no le corresponde decir si ocurrirá, ya que para ello se necesita «un cálculo» y que, si por ellos fuera, ese concepto estaría «en los niveles más altos de América Latina como lo había logrado el presidente Chávez». Sin embargo, aclaró que se han aumentado «los ingresos» de los venezolanos porque, aunque no están conformes con eso, ayudan a paliar la situación generada en el país que, según su discurso, es parte del «bloqueo».

Respecto a la primaria opositora, el oficialista la tildó de «disparate» y «fraudulenta para la población» porque quienes participan en ese proceso «atentaron contra el país» y buscaron «derrocar a Maduro en vez de hacer mayoría y vencer en elecciones». De igual forma, advirtió que en cualquier momento estarían convocando a actos de violencia.

También reprochó las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, sobre «allanar el camino a las presidenciales» si gana en la primaria un candidato inhabilitado al decir que la oposición no cree en la institucionalidad del país.

Para finalizar, Faría negó tener aspiraciones para ser candidato a la Alcaldía de Caracas y recordó que desde que militaba en el PCV no tiene aspiraciones a ocupar cargos públicos y que, en los cargos que ha estado, es porque ha logrado el apoyo o lo han designado.

