La pesca disminuye en Anzoátegui un 80% por proliferación del coral Unomia #8Ago

José Daniel Jiménez, ambientalista de la Defensoría del Pueblo del estado Anzoátegui, indicó que el coral llamado Unomia Stolonifera “es muy agresivo” y se ha expandido en el Parque Nacional Mochima hasta llegar a las costas del estado Falcón.

Jiménez explicó que dicho coral ya tiene tiempo en nuestras costas y ha atacado de manera directa todos los arrecifes, ocupando en el Parque Nacional Mochima en un 85% y afectando toda la biodiversidad que allí habita.

“Ha mermado un 80% la pesca, según lo que han manifestado el comité de pescadores”, dijo en el programa De Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias.

El también licenciado en ecología y ambiente dijo que tomaron la decisión de impulsar una solicitud dirigida a las autoridades nacionales y regionales para generar un método de extracción que permita remover el coral Unomia que ataca y crece en cualquier superficie.

“Ellos se han proliferado de tal manera que ya no tenemos nuestros arrecifes autóctonos, no hay la producción de alimentos y los peces no comen”, expresó.

Siguen esperando acciones para extraer el coral Unomia

Sobre las acciones para contrarrestar la expansión de este coral invasivo, Jiménez mencionó que desde hace un año y medio el Ministerio de Ecosocialismo, a través de la dirección de biodiversidad, realizan estudios su extracción. Sin embargo, no se ha arrancado de manera oficial el proceso mientras que el coral prolifera aceleradamente.

“Esas solicitudes, desde el punto de vista científico, no han permitido que se adelanten estos protocolos de extracción y es lo que estamos solicitando en áreas focales y específicas independientemente de los estudios que se puedan hacer, ya que el tiempo de los estudios no va de la mano con la agresividad de este coral”, puntualizó.

