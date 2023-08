VIDEO Ledezma responde a acusaciones de Diosdado Cabello: Está como loco #18Ago

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, afirmó que Diosdado Cabello, el vicepresidente del PSUV, ha dicho «locuras» sobre su persona y señaló que actualmente las figuras de Nicolás Maduro se encuentran «desesperados».

A través de su cuenta en Instagram, el dirigente político negó tener una relación financiera con Juan Escotet.

- Publicidad -

«Algo bueno debemos estar haciendo aquí en el exilio, porque andan como locos estos voceros, han montado unas celadas, como la trampita de la Fiscalía de Madrid que se la desbaratamos; después salió Cabello diciendo que tengo una relación financiera con Juan Escotet al que tengo años que no sé de él; y ahora está con esta novela de mala factura de que iba a matar a Leopoldo López. Si eso fue así, ¿cómo me metieron preso con el en Ramo Verde?», manifestó.

Ledezma aseguró que se encuentra trabajando desde el exterior por la restauración de la democracia en Venezuela.

«En Venezuela, nos persiguieron, nos hostigaron, me metieron preso, me les escapé y ahora estoy aquí dando la cara y voy a seguir luchando porque no me van a detener y prepárense porque esto es hasta el final», señaló.

- Publicidad -

Es importante recordar que Cabello informó que Antonio Ledezma «intentó asesinar a Leopoldo López en el año 2014«.

«Ledezma estaba amenazando de muerte a Leopoldo López, yo fui a su casa para decirle eso ¿A quién le iba a caer la culpa si asesinaban a López? A la revolución», indicó Cabello.

🔴 Diosdado Cabello informó que Antonio Ledezma intentó asesinar a Leopoldo López en el año 2014.



🗣️ Ledezma estaba amenazando de muerte a Leopoldo López, yo fui a su casa para decirle eso ¿A quién le iba a caer la culpa si asesinaban a López? A la revolución.



📌 El Mazo. pic.twitter.com/WmJZbE7frU — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) August 17, 2023

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí