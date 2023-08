Capriles: Soy persistente, sincero y estoy comprometido con Venezuela #21Ago

Trabajo de www.lanacionweb.com

Persistencia, palabra que sin duda alguna define a Henrique Capriles Radonski, un hombre que, a sus 51 años, realiza su tercer intento por alcanzar la presidencia de Venezuela. En el 2012, luego de una elección primaria de la Mesa de la Unidad, Capriles fue el candidato de la oposición venezolana para enfrentarse al entonces presidente, Hugo Rafael Chávez, quien resultó ganador con el apoyo del 55% de los electores.

Un año después (2013), el mandatario oficialista fallece, lo que genera un nuevo llamado a elecciones, donde Capriles vuelve a participar, esta vez en contra de Nicolás Maduro, quien el 14 de abril de 2013, derrota nuevamente a la oposición venezolana, con una diferencia mínima de votos (1,49%), lo que desató el desacuerdo de muchos venezolanos quienes gritaban “fraude”, pero el líder de la oposición llamó a no generar violencia y años después aún siguen siendo controversiales aquellos resultados.

Primarias 2023, Capriles vuelve con el objetivo de hace años, lograr llegar a Miraflores, pero este año, a su lucha se le unen nuevas motivaciones y es que ahora tiene 3 hijos (Valeria, Lili y Henrique), este oficio, ser padre, lo describe como el mejor del mundo.

“Sin duda alguna no soy la misma persona, que hace años, porque el tiempo lo hace a uno mucho más experimentado en muchas cosas, mucho más consciente de muchas cosas, quizás a veces menos impulsivo”, dijo el exgobernador del estado Miranda, a Diario La Nación.

Capriles, en su visita muy bajo perfil a estado Táchira el pasado 16 de agosto, se reunió en asamblea con los militantes de Primero Justicia (PJ), pero antes de ello, nos brindó su Respuesta Definitiva, para conocer un poco más sobre sus aspiraciones y la ruta que emprenderá rumbo a la Primaria del 22 de octubre, donde aspira ganar para convertirse en el candidato de un sector de la oposición, para volver a enfrentar a Nicolás Maduro.

¿Por qué las dos veces que ha sido candidato hizo concentraciones de gran magnitud en San Cristóbal y ahora solo va a realizar una asamblea, que ha cambiado?

—Son momentos distintos, no estamos todavía en una campaña electoral y también es un país distinto que el de hace 10 años. Sin duda alguna hoy el país está menos cerca de la política como estaba hace unos años atrás y la situación económica y social del país hoy es muy distinta. Yo entiendo que la gran mayoría de los venezolanos están en su día a día, pero estoy convencido que la medida que vayan acercándose los procesos para tomar decisiones, ahí va a estar la participación del pueblo venezolano comprometido con su patria—respondió el precandidato en el auditorio del Colegio de Ingenieros, sitio que en el momento de la entrevista se encontraba sin luz eléctrica, algo que se ha vuelto rutinario en el estado Táchira.

—Muchos han dicho que usted ganó las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro y que no las defendió. ¿Qué opina de ello?

—No es verdad, yo creo que es una campaña que lo único que busca es malponerme con los venezolanos. Nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, desde la responsabilidad, siendo líder, porque el líder al final es el que cuida a su gente. Nosotros hicimos todo y si hace 10 años, en una Venezuela completamente distinta, en 10 días, que nadie quería ser candidato, llegamos tan lejos, ahorita podemos llegar muchísimo más lejos y lograr el cambio que queremos todos los venezolanos.

—¿Qué lo impulsó a por tercera vez querer ser presidente de Venezuela?

—No es un tema de tercera, cuarta, quinta o sexta, es una causa, una razón. La causa mía no pierde vigencia, porque es la causa de los venezolanos, son las reivindicaciones económicas, son salarios que nos permitan tener una vida mejor, son una educación pública y una salud pública que nos permita que nuestros hijos tengan buena educación y también tengan acceso a tratamientos, a curarse. Eso para mí es algo que está absolutamente vigente y tenemos el compromiso de alcanzar ese país de oportunidades, de lograr ese país para todos los venezolanos y de lograr una vida mejor para todos los venezolanos.

En caso de no ser Capriles, de los demás candidatos, ¿cuál cree usted que es el indicado para representar la oposición?

—Mire, para mí la candidatura no es un nombre, para mí la candidatura es la unidad y el voto masivamente. Es Venezuela, para mí esa es la principal opción que tenemos que poner siempre arriba a los venezolanos.

—Capriles está inhabilitado para ejercer un cargo político, en caso de ganar la Primaria, ¿Cuál es el paso a seguir?

—Es una inhabilitación política, no es consecuencia de una sentencia, ni yo fui, digamos, inhabilitado por corrupción o inhabilitado por haber cometido algún delito. Eso es político y estamos luchando para que no haya inhabilitación. Pero si llega el momento y no podemos materializar, los venezolanos tengan en mí la absoluta certeza de que van a tener una opción en el año 2024. Nosotros no vamos a dejar sin opción a los venezolanos en el año 2024. Llueva, truene o relampaguee, en el año 2024 vamos a tener una opción y vamos a derrotar a Maduro —respondió con firmeza el de PJ.

—¿De dónde salen los recursos para su campaña electoral?

—Mire, los recursos son demasiado escasos. Vamos recibiendo apoyo de gente en cada estado para resolver las cosas básicas. Nosotros no tenemos una campaña. Nosotros lo que estamos ahorita es un recorrido con mucho esfuerzo, porque además hasta la gasolina la conseguimos en los estados con la misma gente del partido. Obviamente necesitamos levantar recursos para la campaña electoral. Ya haremos lo que haya que hacer dentro del marco de la ley. Nosotros nunca hemos usado fondos públicos, nunca vamos a usar fondos públicos y nunca vamos a usar fondos que no tengan claridad de dónde vienen para poder ir a la campaña electoral.

—De ser presidente de Venezuela ¿cómo hará para trabajar con todos los poderes públicos en manos de la izquierda venezolana?

—Yo creo en que Venezuela puede tener una transición hacia la democracia que nos incluya y nos llame a todos. Sabemos que hay poderes que están en manos del gobierno, pero también sabemos que luego de las elecciones en Venezuela se abrirá una transición. Venezuela no necesita un vengador sino un constructor, entonces yo aspiro construir con todos esos poderes para que aquí nadie sea perseguido y que facilitemos la decisión que el pueblo venezolano ha tomado. Para esto obviamente hay que tener una posición de no confrontación, mi proyecto no es de mantener la polarización y la confrontación, mi proyecto es una transición hacia la democracia que nos incluya a todos y esos poderes que hoy parecieran estar pintados de color rojo estoy seguro que más les va a convenir ir hacia una transición a la democracia, incluso para recuperar su fuerza política, que mantenerse en una posición extremista.

—De ser presidente, ¿qué medidas tomaría en Táchira tomando en cuenta que es frontera?

—Lo primero que yo voy a hacer al ser presidente es decretar aumento general de sueldos y salarios y decretar el aumento de la pensión. Nosotros tenemos que rescatar el ingreso de la familia venezolana, el ingreso de la familia tachirense. En la medida que se vaya recuperando la economía, se va a ir recuperando también nuestra relación comercial con Colombia. Hoy es favorable a los colombianos, nosotros queremos que sea favorable también el intercambio comercial sea favorable a nuestra Venezuela. Yo creo en la descentralización, creo en la voz de la provincia no estoy de acuerdo que Caracas sea privilegiada en detrimento del resto del país. La diferencia hoy entre Caracas y el resto del país es abismal, yo creo en una Venezuela para todos, creo en la provincia, creo en la fortaleza que tienen los estados vengo de allí y hacia allá va nuestro gobierno.

