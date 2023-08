En UNT nos estamos preparando para la Primaria y para lograr el cambio en 2024 #23Ago

Establecer los lineamientos, diseños y estrategias de cara a los próximos escenarios políticos que enfrenta el país para la elección presidencial de 2024, fue el objetivo central de la reunión celebrada este miércoles 23 por la Dirección Ejecutiva Federal y las Direcciones Ejecutivas Regionales de los estados Miranda y el Caracas, encabezada por el presidente de la organización y gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero.

Rosales afirmó que “nosotros tenemos cuatro premisas importantes para lograr el rescate de la democracia en Venezuela:

Trabajar hasta el final por el reencuentro de los venezolanos, la paz, la unión y el respeto a las ideas del otro.

Seguir siendo protagonistas y artífices de la Unidad, creemos en ella y continuamos trabajando para lograrla.

Escoger un candidato unitario, respaldamos la Primaria, somos militantes de la Primaria y vamos a la Primaria.

Construiremos el cambio a través de la ruta electoral.”

El líder del Zulia resaltó que en los próximos días el partido indicará cuál será su propuesta al país hacia la transición democrática. “Nos estamos preparando no solo para la primaria sino para construir un cambio verdadero con realidades y con estrategias bien definidas”.

“Como partido político no nos volveremos a anotar en movimientos abstencionistas. Construir el cambio en Venezuela es a través de la ruta electoral. Marcamos diferencias de la violencia, de salidas irreales que no conducen a nada. Es tiempo de reflexión, de esperanza, estamos en condiciones no tan buenas, pero hay que buscar soluciones distintas”, agregó el presidente de UNT.

Reiteró que el objetivo principal de UNT, «además de respaldar la Primaria es que haya un cambio político en el 2024”.

UNT continúa creciendo

Con el fin de fortalecer las bases y estructuras para lo que será el proceso de Primaria, UNT presentó un balance de sus dirigentes, militantes y simpatizantes a nivel nacional, en el cual destacan 204 mil 532 líderes en el Sistema Auxiliar de Registro de UNT, (Sarunt) mientras que las estructuras cuentan con 12.101 dirigentes en los distintos cargos del partido (Regionales, Municipales y Parroquiales), a los que se suman 34.439 voluntarios de la data Wappid.

Un Nuevo Tiempo está en campaña por la Primaria y la ruta electoral del 2024, para la construcción de una elección transparente y sólida que se traduzca en lograr una transición democrática por el bienestar de los venezolanos, el rescate de la democracia y el cambio que anhela el país.

Dichas estructuras se encuentran trabajando arduamente en todo el territorio, para incentivar a la participación de todos sin exclusión, convencidos de que la vía del voto es el único paso firme para alcanzar la Venezuela próspera y con futuro.

